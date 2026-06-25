Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong phiên giao dịch 24/6 giảm mạnh. Giá dầu Brent xuống mức thấp nhất kể từ trước khi xung đột Mỹ - Iran bùng phát.

Kết thúc phiên giao dịch 24/6, theo Reuters, giá dầu Brent giảm 4,3%, xuống còn 73,74 USD/thùng. Tương tự, giá dầu WTI hạ 3,9%, về mức 70,34 USD/thùng.

Giá dầu Brent trong phiên 24/6 đã chạm mức thấp nhất kể từ ngày 27/2, một ngày trước khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công đầu tiên vào Iran. Trong khi giá dầu WTI giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 3/3.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (25/6), giá dầu WTI tiếp đà đi xuống.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 6h36' ngày 25/6 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 73,74 USD/thùng. Trong khi giá dầu WTI xuống mức 69,89 USD/thùng, giảm 0,64% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới lao dốc trong bối cảnh cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran có nhiều tín hiệu tích cực. Tâm lý thị trường ngày càng lạc quan và cho rằng rủi ro gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông đang giảm bớt khi có nhiều tàu chở dầu rời khỏi eo biển Hormuz.

Theo dữ liệu vận tải biển, có 3 tàu chở dầu bị mắc kẹt, chở tổng cộng khoảng 5 triệu thùng dầu thô rời eo biển Hormuz trong ngày 24/6, trong đó 2 tàu hướng sang châu Á.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay có giá mới. Ảnh: Tuấn Hùng

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay, khoảng 19 triệu thùng dầu đã được vận chuyển qua eo biển Hormuz trong ngày 23/6. Trên mạng xã hội, ông Donald Trump nhấn mạnh xu hướng giảm của giá dầu như một tín hiệu tích cực đối với thị trường.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cũng cho biết, lưu lượng dầu thô đi qua eo biển Hormuz đã trở lại tương đương mức trước xung đột, nhờ các tàu chở dầu được hộ tống quân sự rời khỏi tuyến hàng hải chiến lược này.

Thị trường đang hướng sự chú ý vào tốc độ khôi phục sản lượng và hoạt động xuất khẩu dầu của các nước Trung Đông sau chiến sự.

Trong tuần này, Mỹ đã cho phép Iran bán dầu trở lại trên thị trường quốc tế, qua đó nới lỏng các lệnh trừng phạt kéo dài hàng thập kỷ, nhằm thúc đẩy tiến trình đạt thỏa thuận hòa bình cuối cùng với Tehran, để đổi lại các cam kết về thanh sát hạt nhân và đảm bảo tự do hàng hải qua eo biển Hormuz.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Chiều nay (25/6), theo kế hoạch, liên bộ Công Thương - Tài chính sẽ tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu.

Giá bán các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào sáng nay được áp dụng như sau:

Xăng E5 RON92 có giá không cao hơn 20.126 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95-III không cao hơn 20.753 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S có giá không cao hơn 23.534 đồng/lít. Còn giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 16.680 đồng/kg.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện duy trì ở mức thấp hơn đáng kể so với các quốc gia có chung đường biên giới.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).