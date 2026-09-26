Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần này (25/9) quay đầu giảm.

Kết thúc phiên giao dịch 25/9, theo dữ liệu từ Oilprice, giá dầu Brent được niêm yết ở mức 104,3 USD/thùng, giảm 2,14% so với phiên liền trước. Còn giá dầu WTI chốt phiên ở mức 92,41 USD/thùng, hạ 2,33%.

Giá dầu thế giới đảo chiều đi xuống khi hi vọng về một lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran ngày càng tăng, cùng với thông tin Mỹ có thể tạm cấm xuất khẩu dầu diesel nhằm hạ giá nhiên liệu trong nước.

Theo một số nguồn tin, các nhà đàm phán của Mỹ và Iran tại New York đang xem xét một lộ trình để từng bước chấm dứt xung đột, trong đó Iran sẽ mở lại eo biển Hormuz và Mỹ sẽ dỡ bỏ lệnh phong tỏa kinh tế đối với Iran.

Nhưng một quan chức cấp cao Iran tiết lộ với Reuters vào ngày 25/9 rằng Tehran sẽ không nhượng bộ về chương trình hạt nhân, ngay cả khi Mỹ chấp nhận đề xuất mở lại eo biển Hormuz.

Thông tin Mỹ có thể cấm xuất khẩu dầu diesel đang làm gia tăng chênh lệch giữa giá dầu WTI và giá dầu Brent. Nhiều chuyên gia dự đoán các nhà máy lọc dầu Mỹ sẽ giảm lượng dầu thô đầu vào nếu lượng dầu diesel sản xuất ra phải tiêu thụ trong nước.

Giá xăng dầu trong nước lên mức cao nhất kể từ tháng 4. Ảnh: Tuấn Hùng

Cùng với đó, nguồn cung dầu thô từ khu vực vùng Vịnh đang có dấu hiệu cải thiện cũng gây sức ép lên giá dầu.

Một số nguồn tin cho biết, Saudi Arabia đã nối lại hoạt động vận hành đường ống dẫn dầu Đông -Tây ra Biển Đỏ vào ngày 22/9.

Trước đó, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái mà Saudi Arabia đổ lỗi cho lực lượng dân quân Iraq đã buộc nước này phải đóng đường ống vào ngày 11/9, làm gián đoạn hoạt động bốc dỡ dầu thô tại cảng Yanbu.

Tuy nhiên, giới đầu tư vẫn lo ngại việc lực lượng Houthi sẽ gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào Saudi Arabia có thể làm gián đoạn nguồn cung từ quốc gia sản xuất dầu lớn ở Trung Đông này.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Giá bán của các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào hôm nay (26/9) được áp dụng như sau:

Theo kỳ điều hành 24/9, giá xăng E5RON92 tăng 1.258 đồng/lít, giá bán không cao hơn 26.397 đồng/lít.

Giá xăng E10RON95-III tăng tới 1.451 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 27.087 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel 0.05S tăng 552 đồng/lít, giá bán không cao hơn 30.497 đồng/lít.

Còn giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 276 đồng/kg, giá bán không cao hơn 19.472 đồng/kg.

Tính đến kỳ điều hành ngày 24/9, giá xăng đã có 4 lần tăng liên tiếp, với tổng mức tăng 4.634 đồng/lít đối với E5 và 4.485 đồng/lít đối với E10. Giá dầu diesel cũng có 3 lần tăng liên tiếp với mức tăng thêm 2.754 đồng/lít.

Hiện, giá xăng đã lên mức cao nhất kể từ cuối tháng 3. Theo đó, giá xăng E5 chỉ thấp hơn mức đỉnh ghi nhận hồi cuối tháng 3 là 3.717 đồng/lít; giá xăng E10 cách mức đỉnh (33.840 đồng) 6.753 đồng/lít.

Giá dầu diesel cũng lên mức cao nhất kể từ ngày 21/4, song vẫn thấp hơn mức đỉnh hồi đầu tháng 4 khoảng 14.291 đồng/lít.

Đáng chú ý, loạt ưu đãi miễn thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN), thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng (VAT) với mặt hàng xăng dầu chỉ được áp dụng đến hết ngày 30/9.

Nếu Nghị quyết số 34 không được gia hạn hoặc điều chỉnh, sau ngày 30/9, các chính sách miễn thuế nêu trên sẽ hết hiệu lực và nhiều khoản thuế đối với xăng dầu có thể trở lại mức trước thời điểm áp dụng chính sách.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp với diễn biến thị trường và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có.