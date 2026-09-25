Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu trên thị trường quốc tế trong phiên giao dịch 24/9 tăng mạnh, lên mức cao nhất trong vòng một tuần.

Chốt phiên giao dịch 24/9, theo Reuters, giá dầu Brent tăng 3,4%, lên mức 106,6 USD/thùng. Trong khi giá dầu WTI tăng 2,7%, lên 94,61 USD/thùng. Trong phiên này, có thời điểm, giá của cả hai loại dầu tiêu chuẩn đều tăng khoảng 5%.

Tuy nhiên, đầu phiên giao dịch hôm nay (25/9), giá dầu WTI đảo chiều đi xuống.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 6h52' ngày 25/9 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 106,6 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI được điều chỉnh xuống mức 93,98 USD/thùng, giảm 0,67% so với phiên liền trước.

Giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh tăng từ chiều qua. Ảnh: Thạch Thảo

Giá dầu thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch 25/9 sau một vụ tấn công bằng tên lửa của lực lượng Houthi nhằm vào Saudi Arabia làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung.

Giá dầu thế giới tăng còn do các cuộc đàm phán ngoại giao giữa Mỹ và Iran không có dấu hiệu tiến triển.

Tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York diễn ra vào ngày 23/9, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố Tehran sẽ không bao giờ đầu hàng trước Mỹ, đồng thời khẳng định ngoại giao vẫn là lựa chọn của Iran để tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột.

Trước đó 1 ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đưa ra những cảnh báo cứng rắn đối với Iran.

Ngày 23/9, Iran đe dọa sẽ trả đũa các quốc gia láng giềng tuân thủ lệnh cấm của Mỹ đối với các chuyến bay của Iran, bằng cách khiến các sân bay của những nước này trở nên “không thể sử dụng”.

Cũng trong ngày 23/9, ông Mohsen Rezaei - quan chức an ninh cấp cao của Iran - tuyên bố rằng eo biển Hormuz sẽ không được mở lại chừng nào các điều kiện của Iran chưa được đáp ứng.

Eo biển Hormuz là tuyến vận chuyển dầu quan trọng của thế giới. Bất kỳ sự gián đoạn kéo dài nào tại khu vực này đều tác động đáng kể đến nguồn cung và giá dầu thế giới.

Theo dữ liệu vận tải được Reuters dẫn lại, lượng tàu hàng đi qua eo biển Hormuz có xu hướng giảm mạnh. Trong ngày 21/9, chỉ có 2 tàu hàng hóa vượt qua eo biển này, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình khoảng 125 tàu thương mại cỡ lớn mỗi ngày trước khi xung đột giữa Mỹ và Iran leo thang.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Tại thị trường trong nước, liên bộ Công Thương - Tài chính đã tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu từ chiều qua (24/9).

Theo đó, ở kỳ điều hành 24/9, giá bán của các loại xăng dầu đều được điều chỉnh tăng so với kỳ điều hành liền trước.

Cụ thể, giá xăng E5RON92 tăng 1.258 đồng/lít, giá bán không cao hơn 26.397 đồng/lít.

Tương tự, giá xăng E10RON95-III tăng tới 1.451 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 27.087 đồng/lít.

Cùng xu hướng, giá dầu diesel 0.05S tăng 552 đồng/lít, giá bán không cao hơn 30.497 đồng/lít.

Còn giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 276 đồng/kg, giá bán không cao hơn 19.472 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành 24/9, liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định không trích lập và không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam đang ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam tính đến ngày 24/9 như sau:

Giá xăng tại Thái Lan là 31.296 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); ở Campuchia là 33.687 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); tại Lào là 52.392 đồng/lít; ở Trung Quốc là 33.719 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá); tại Việt Nam là 27.087 đồng/lít.

Còn giá dầu tại Thái Lan là 33.059 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); ở Campuchia là 39.141 đồng/lít; tại Lào là 42.336 đồng/lít; ở Trung Quốc là 30.626 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá); tại Việt Nam là 30.497 đồng/lít.