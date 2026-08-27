Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong phiên giao dịch 26/8 tiếp tục suy giảm. Giá dầu Brent rời xa mốc 90 USD/thùng.

Đóng cửa phiên giao dịch 26/8, theo Reuters, giá dầu Brent giảm 0,84%, xuống còn 87,84 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI hạ 0,16%, về mức 82,23 USD/thùng.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (27/8), giá dầu WTI tiếp đà đi xuống.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 6h20' ngày 27/8 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 87,84 USD/thùng. Còn giá dầu WTI được điều chỉnh xuống mức 81,84 USD/thùng, giảm 0,47% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới giảm khi giới đầu tư theo dõi các cuộc đàm phán giữa Iran và Oman về eo biển Hormuz, trong khi lượng dầu thô tồn kho tại Mỹ tăng ít hơn dự kiến cũng tác động đến thị trường.

Giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh vào chiều nay. Ảnh: Nguyễn Huế

Một số nguồn tin cấp cao của Iran cho biết vào ngày 26/8 rằng Iran và Oman đang thảo luận về các chi tiết của thỏa thuận liên quan đến eo biển Hormuz, tuyến đường thủy quan trọng vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng cho toàn thế giới trước khi cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran bắt đầu vào cuối tháng 2.

Trước đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho hay Iran và Oman đã thống nhất cách thức chia sẻ quyền kiểm soát tuyến đường biển này và nguồn thu từ hoạt động vận chuyển.

Lãnh đạo Iran cho biết họ đã nối lại các cuộc đàm phán với Oman để quản lý eo biển trong bối cảnh nước này đang phải đối mặt với áp lực kinh tế ngày càng gia tăng từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Các cuộc đàm phán giữa Iran và Oman làm dấy lên hi vọng rằng eo biển Hormuz có thể được mở lại và loại bỏ các hạn chế vận chuyển ảnh hưởng đến nguồn cung trong khu vực Trung Đông.

Trong khi đó, lượng dầu thô tồn kho tại Mỹ tăng ít hơn dự kiến cũng tác động đến giá dầu.

Trong phiên giao dịch 26/8, cả hai loại dầu chủ chốt đều có thời điểm giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 10/8, do kỳ vọng hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz sẽ được cải thiện. Song đà giảm của giá dầu được thu hẹp sau khi số liệu chính thức về tồn kho dầu cho thấy lượng dầu thô dự trữ của Mỹ tăng ít hơn dự kiến trong tuần trước.

Cụ thể, theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), tồn kho dầu thô của nước này tăng 95.000 thùng, lên mức 428,9 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 21/8. Con số này thấp hơn nhiều so với mức tăng 597.000 thùng mà các nhà phân tích dự báo trong cuộc khảo sát của Reuters.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Chiều nay (27/8), theo kế hoạch, liên Bộ Công Thương - Tài chính sẽ tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu.

Giá bán các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào sáng nay được áp dụng như sau:

Giá bán lẻ xăng E5 RON92 không cao hơn 21.833 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95-III không cao hơn 22.668 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 28.543 đồng/lít. Giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 17.689 đồng/kg.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện ở mức thấp hơn so với một số nước có chung đường biên giới.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.