Giá xăng dầu hôm nay (28/11) trên thị trường quốc tế giảm nhẹ. Trong nước, giá xăng dầu được điều chỉnh hạ từ chiều 26/11. Giá xăng E10 RON95-III giảm xuống sát 19.000 đồng/lít.

Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần này (27/11) giảm nhẹ.

Theo dữ liệu từ Oilprice, giá dầu Brent chốt phiên 27/11 ở mức 95,44 USD/thùng, giảm 1,17% so với phiên liền trước. Còn giá dầu WTI đóng cửa ở mức 83,08 USD/thùng, hạ 0,72% so với phiên liền trước.

Dù giảm nhẹ trong phiên giao dịch cuối cùng trong tuần này nhưng giá dầu Brent vẫn chấm dứt chuỗi giảm ba tuần liên tiếp để ghi nhận tuần tăng đầu tiên trong tháng 11.

Tính chung trong cả tuần này, giá dầu Brent tăng khoảng 3%, trong khi giá dầu WTI giảm 0,9%.

Theo các nhà phân tích của ngân hàng ANZ, giá dầu Brent có khả năng vượt mốc 100 USD/thùng nếu căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang. Song để duy trì đà tăng này, thị trường cần thêm những yếu tố cho thấy nguồn cung dầu đưa ra thị trường đang bị hạn chế.

Các chuyên gia cho rằng những cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng và tàu chở dầu tại Trung Đông đã khiến nguy cơ gián đoạn nguồn cung một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của thị trường.

Trong vài tuần gần đây, giá dầu chịu sức ép giảm khi giới đầu tư phần nào yên tâm sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump không gia tăng các hành động quân sự nhằm vào Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Nhưng tình hình an ninh tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp. Iran vẫn tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược đối với hoạt động vận chuyển dầu mỏ toàn cầu, gây gián đoạn hoạt động xuất khẩu dầu. Còn lực lượng Houthi tại Yemen liên tiếp nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Saudi Arabia.

Giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm từ chiều 26/11. Ảnh: Thạch Thảo

Tại Saudi Arabia, nhà máy lọc dầu Jazan thuộc tập đoàn Saudi Aramco phải tạm dừng một số hoạt động sau khi bị vật thể bay tấn công, khiến một công nhân thiệt mạng. Đây là nhà máy lọc dầu lớn nhất và cũng là đầu mối xuất khẩu dầu thô quan trọng của Saudi Arabia.

Ở một diễn biến khác, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đồng minh (OPEC+), trong đó có Saudi Arabia và Nga, nhiều khả năng sẽ giữ nguyên mục tiêu sản lượng dầu ít nhất trong quý I/2027 tại cuộc họp ngày 29/11.

Những diễn biến trên cho thấy thị trường dầu mỏ tiếp tục chịu tác động từ cả chính sách sản lượng của OPEC+ và bất ổn địa chính trị tại Trung Đông.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Giá bán của các mặt hàng xăng dầu ở thị trường trong nước vào hôm nay (28/11) được áp dụng như sau:

Theo kỳ điều hành ngày 26/11, giá bán của các mặt hàng xăng dầu phổ biến trên thị trường được điều chỉnh giảm so với kỳ trước.

Cụ thể, giá bán tối đa của xăng E5 RON92 giảm từ 18.576 đồng xuống 18.391 đồng/lít, tương đương giảm 185 đồng/lít.

Giá xăng E10 RON95-III giảm từ 19.100 đồng xuống 19.056 đồng/lít, tức giảm 44 đồng/lít.

Trong khi đó, các mặt hàng dầu giảm mạnh hơn. Giá dầu diesel 0,05S được điều chỉnh giảm 1.382 đồng/lít, tương đương 5,25%, xuống 24.965 đồng/lít. Giá dầu mazut 180CST 3,5S hạ 1.101 đồng/kg, tương đương 5,9%, xuống 17.570 đồng/kg.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp với diễn biến thị trường và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.