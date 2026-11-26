Giá xăng dầu hôm nay (26/11) trên thị trường thế giới tiếp tục tăng trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông leo thang. Trong nước, giá xăng dầu sẽ được điều chỉnh vào chiều nay.

Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong phiên giao dịch 25/11 tiếp đà tăng mạnh.

Chốt phiên giao dịch 25/11, theo Reuters, giá dầu Brent tăng 3,51%, lên mức 94,61 USD/thùng. Còn giá dầu WTI của Mỹ tăng 2%, kết phiên ở mức 83,68 USD/thùng.

Trước đó, cả hai loại dầu chuẩn này đều tăng hơn 2% trong phiên giao dịch 24/11.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (26/11), giá dầu WTI tiếp tục đi lên.

Dữ liệu từ Oilprice cho thấy, vào lúc 7h01' ngày 26/11 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 94,61 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI được điều chỉnh lên mức 84,02 USD/thùng, tăng 0,41% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới tiếp tục tăng trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông leo thang, sau khi lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố tấn công một nhà máy lọc dầu lớn của Saudi Arabia.

Ngày 25/11, lực lượng Houthi (được Iran hậu thuẫn) tuyên bố đã tấn công nhà máy lọc dầu Ras Tanura và khu tài chính tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia. Ras Tanura là nhà máy lọc dầu lớn nhất Saudi Arabia, nằm trong tổ hợp công nghiệp năng lượng có cảng xuất khẩu dầu thô quan trọng.

Giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh vào chiều nay. Ảnh: Thạch Thảo

Các chuyên gia cho rằng tuyên bố của Houthi là nguyên nhân chính thúc đẩy giá dầu tăng do làm gia tăng lo ngại về những rủi ro địa chính trị. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư có thể đang mua lại những hợp đồng bán khống trước kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn tại Mỹ.

Thêm vào đó, tình hình an ninh tại eo biển Hormuz tiếp tục diễn biến phức tạp. Truyền thông nhà nước Iran dẫn thông tin từ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo nước này cho biết một tàu container đã bị nhắm mục tiêu và phải dừng hoạt động hôm 24/11 khi di chuyển trên tuyến đường bị cho là không được phép gần eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, triển vọng dư cung tiếp tục là yếu tố cản trở đà tăng của giá dầu thế giới.

Ngân hàng Deutsche Bank (Đức) cho hay lượng dự trữ dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ dạng lỏng trên toàn cầu tăng thêm 52 triệu thùng trong tháng 10, tương ứng mức dư cung khoảng 1,7 triệu thùng/ngày. Ngân hàng này nhận định ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy thị trường dầu mỏ toàn cầu đang chuyển sang trạng thái dư cung, dù một số yếu tố có thể làm chậm quá trình này.

Áp lực nguồn cung còn đến từ lượng dầu thô tồn kho tăng. Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết tồn kho dầu thô của nước này trong tuần kết thúc ngày 20/11 tăng 1,1 triệu thùng, lên 418,9 triệu thùng. Song mức tăng này thấp hơn dự báo 1,5 triệu thùng của giới phân tích.

Trong khi đó, theo dữ liệu vận tải biển, Trung Quốc và Ấn Độ đang trên đà ghi nhận lượng dầu nhập khẩu từ Nga cao kỷ lục trong năm nay, góp phần bù đắp sự thiếu hụt nguồn cung do căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.

Thị trường dầu mỏ đang hướng sự chú ý tới cuộc họp của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) dự kiến được tổ chức vào ngày 29/11 để quyết định sản lượng dầu trong năm 2027. Những bất ổn liên quan đến chính sách sản lượng của UAE, kế hoạch nâng công suất khai thác của Iraq tiếp tục tác động đến giá dầu.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Chiều nay (26/11), theo kế hoạch, liên bộ Công Thương - Tài chính sẽ tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu.

Giá bán các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào sáng nay được áp dụng như sau:

Giá bán tối đa của xăng E5 RON92 là 18.576 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95-III ở mức 19.100 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0,05S là 26.347 đồng/lít. Còn giá dầu mazut 180CST 3,5S ở mức 18.671 đồng/kg.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp với diễn biến thị trường và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.