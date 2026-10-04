Giá xăng dầu hôm nay (4/10), dầu thô trên thị trường quốc tế ghi nhận tuần biến động trái chiều. Trong nước, giá xăng dầu tuần này được điều chỉnh theo hướng xăng tăng, dầu diesel giảm.

Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong tuần này ghi nhận tuần liên tục biến động, với 3 phiên tăng và 2 phiên giảm.

Cụ thể, trong phiên giao dịch đầu tuần này (28/9), giá dầu thế giới tăng nhẹ do lo ngại nguồn cung bị gián đoạn, trong bối cảnh Saudi Arabia đã phải chuyển hướng xuất khẩu từ cảng Yanbu trên Biển Đỏ sang cảng Ras Tanura ở phía đông nước này sau các cuộc tấn công làm hư hại đường ống dẫn dầu Đông - Tây. Tuy nhiên, đà tăng của giá dầu trong phiên này phần nào bị hạn chế bởi kỳ vọng các cuộc trao đổi ngoại giao có thể hỗ trợ khôi phục hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz.

Tới phiên giao dịch 29/9, giá dầu quốc tế quay đầu giảm do những tín hiệu cho thấy hoạt động xuất khẩu dầu thô từ Trung Đông đang phục hồi. Saudi Arabia đã nối lại hoạt động bốc xếp tàu chở dầu tại cảng Yanbu trên Biển Đỏ sau khi khôi phục vận hành đường ống dẫn dầu Đông - Tây. Trong phiên này, giá dầu Brent giảm 2,56%, còn giá dầu WTI hạ 3,5%.

Tuy nhiên, đến phiên giao dịch 30/9, giá dầu thế giới lại đảo chiều tăng khoảng 1% do lo ngại nguồn cung tiếp tục bị hạn chế khi các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đình trệ, trong khi tồn kho nhiên liệu tại Mỹ giảm mạnh.

Giá xăng tuần này tăng nhẹ. Ảnh: Nguyễn Huế

Giá dầu quốc tế tiếp tục tăng 4% trong phiên giao dịch 1/10 sau thông tin Mỹ dự kiến điều thêm tàu sân bay và binh sĩ tới Trung Đông, trong khi Trung Quốc tạm dừng xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ. Các động thái này làm gia tăng lo ngại về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung nhiên liệu trên thị trường toàn cầu.

Ở phiên giao dịch cuối cùng của tuần này (2/10), giá dầu thế giới lại đảo chiều giảm sau khi các nhà lãnh đạo châu Âu đồng ý với đề nghị của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc xả kho dự trữ dầu diesel nhằm hạ giá nhiên liệu.

Tính chung trong cả tuần này, giá dầu Brent tăng 0,11%, trong khi giá dầu WTI giảm 1,6%.

Giá dầu Brent đóng cửa tuần này ở mức 102,3 USD/thùng, còn giá dầu WTI kết tuần ở mức 91,11 USD/thùng.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Tại thị trường trong nước, giá bán các mặt hàng xăng dầu tuần này được điều chỉnh theo hướng xăng tăng, dầu diesel giảm tới gần 800 đồng/lít.

Cụ thể, ở kỳ điều hành 1/10, giá bán lẻ xăng E5RON92 tăng 172 đồng/lít, giá bán không cao hơn 26.569 đồng/lít.

Tương tự, giá xăng E10RON95-III cũng tăng 102 đồng/lít, giá bán không cao hơn 27.189 đồng/lít.

Ở chiều ngược lại, giá dầu diesel 0.05S giảm 780 đồng/lít, giá bán không cao hơn 29.717 đồng/lít.

Còn giá bán dầu mazut 180CST 3.5S tăng 919 đồng/kg, giá bán không cao hơn 20.391 đồng/kg.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp với diễn biến thị trường và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.