Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần này (7/8) tăng nhẹ.

Kết thúc phiên giao dịch 7/8, theo dữ liệu từ Oilprice, giá dầu Brent niêm yết ở mức 83,55 USD/thùng, tăng 1,29% so với phiên liền trước. Còn giá dầu WTI chốt phiên ở mức 78,18 USD/thùng, tăng 1,15%.

Giá dầu thế giới tiếp tục đi lên vào phiên cuối tuần khi giới đầu tư lo ngại về kết quả của các cuộc đàm phán liên quan đến việc kiểm soát và mở cửa trở lại eo biển Hormuz. Đây là tuyến hàng hải quan trọng, vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng của toàn thế giới trước khi chiến sự giữa Mỹ và Iran bắt đầu vào cuối tháng Hai.

Trong phiên giao dịch 6/8, giá dầu Brent tới tăng 3,83% sau khi Iran xem xét dự luật cấm tàu Mỹ và Israel đi qua eo biển Hormuz.

Giá xăng dầu trong nước duy trì ở mức thấp. Ảnh: Tuấn Hùng

Các chuyên gia cho rằng những tín hiệu về khả năng đạt được thỏa thuận về việc kiểm soát và mở cửa trở lại eo biển Hormuz trong tuần này khiến tâm lý thị trường biến động mạnh. Song giới đầu tư vẫn chưa rõ cần những điều kiện nào để các bên tiến tới một thỏa thuận chính thức.

Iran và Oman được cho là đã thống nhất tuyến đường dành cho các tàu đi qua eo biển nằm giữa hai nước. Nhưng khả năng Mỹ chấp thuận các điều khoản trên vẫn còn bỏ ngỏ.

Một quan chức cấp cao của Iran cho hay nước này đang yêu cầu mức phí từ 5-7% giá trị hàng hóa vận chuyển qua eo biển. Trong khi đó, Oman đang thảo luận về mức phí khoảng 3%, còn Washington thì không muốn thu bất kỳ khoản phí nào.

Các nhà phân tích cũng nhận định rằng những diễn biến trong tuần này cho thấy xung đột giữa Iran và Mỹ vẫn chưa thực sự chấm dứt.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Giá bán các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào hôm nay (8/8) được áp dụng như sau:

Theo kỳ điều hành ngày 6/8, giá xăng E10 giảm 535 đồng/lít, giá bán không cao hơn 22.324 đồng/lít. Giá xăng E5 giảm 660 đồng/lít, giá bán không cao hơn 21.728 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel giảm 80 đồng/lít, giá bán không cao hơn 27.544 đồng/lít.

Còn giá dầu mazut giảm 87 đồng/kg, giá bán không cao hơn 16.391 đồng/kg.

Liên quan đến thị trường xăng dầu, chỉ trong 7 tháng đầu năm, nước ta đã chi ra 12,31 tỷ USD để nhập khẩu 13,65 triệu tấn dầu thô và xăng dầu các loại.

Hiện giá xăng dầu ở nước ta được điều chỉnh sát với diễn biến giá thế giới. Số liệu cập nhật đến ngày 6/8 của Bộ Công Thương cho thấy, giá xăng dầu bán lẻ tại Việt Nam thuộc nhóm thấp nhất trong khu vực.

Cụ thể, đối với xăng, giá bán lẻ tại Việt Nam ở mức 22.324 đồng/lít. Trong khi ở Thái Lan xăng có giá 28.750 đồng/lít, Campuchia là 28.838 đồng/lít, Trung Quốc 32.383 đồng/lít và Lào ở mức 44.916 đồng/lít.

Với mặt hàng dầu diesel, giá bán lẻ tại Việt Nam là 27.544 đồng/lít, còn ở Thái Lan là 28.750 đồng/lít, Trung Quốc 29.366 đồng/lít, Campuchia 33.698 đồng/lít và Lào 37.548 đồng/lít.