Giá dầu thế giới hôm nay

Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần này (6/7), giá dầu thế giới được điều chỉnh giảm nhẹ.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 6h39' ngày 6/7 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent được niêm yết ở mức 71,66 USD/thùng, giảm 0,64% so với phiên liền trước. Còn giá dầu WTI được giao dịch ở mức 68,29 USD/thùng, hạ 0,58% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới trong tuần này được dự báo giảm khi các nhà giao dịch kỳ vọng về một kết quả thành công từ những nỗ lực đàm phán nhằm đạt được thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran.

Trong tuần trước, giá dầu Brent giảm 0,6%, còn giá dầu WTI hạ 0,78%.

Giá xăng dầu trong nước duy trì mức thấp. Ảnh: Thạch Thảo

Giá dầu Brent đóng cửa tuần trước ở mức 72,12 USD/thùng. Trong khi giá dầu WTI kết tuần qua ở mức 68,78 USD/thùng.

Thị trường xăng dầu thế giới trong tuần trước chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như: xuất hiện các cuộc tấn công giữa Mỹ và Iran; cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran có tín hiệu tích cực; OPEC+ có thể tăng sản lượng khai thác dầu từ tháng 8...

Một phần hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz đã được khôi phục theo thỏa thuận ban đầu giữa Mỹ và Iran. Song tình hình vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn sau khi hai nước tiến hành các cuộc không kích đáp trả lẫn nhau.

Các quốc gia sản xuất dầu lớn đang tăng nguồn cung khi triển vọng xuất khẩu dầu được cải thiện.

Theo Reuters, sản lượng dầu của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) trong tháng 6 đã tăng đáng kể so với tháng trước, góp phần làm giảm lo ngại về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung trên thị trường.

Ngân hàng UBS (Thụy Sĩ) vừa hạ dự báo giá dầu Brent với lý do lượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz đang gia tăng.

Cụ thể, ngân hàng này hạ dự báo giá dầu Brent trong quý III xuống còn 80 USD/thùng, giảm 25 USD so với dự báo trước đó; giá dầu Brent trong quý IV cũng giảm 10 USD, xuống còn 80 USD/thùng. Nhà băng này cũng hạ dự báo giá dầu Brent cho năm 2027 xuống còn 75 USD/thùng, thấp hơn 10 USD so với dự báo trước.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào hôm nay (6/7) được áp dụng giá bán như sau:

Theo kỳ điều hành 2/7, giá xăng E5 giảm 1.055 đồng/lít, giá bán không cao hơn 19.730 đồng/lít. Giá xăng E10 hạ 788 đồng/lít, giá bán không cao hơn 20.415 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel giảm 710 đồng/lít, giá bán không cao hơn 21.176 đồng/lít. Còn giá dầu mazut hạ 977 đồng/kg, giá bán không cao hơn 14.053 đồng/kg.

Theo Bộ Công Thương, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam đang ở mức thấp hơn đáng kể so với các quốc gia có chung đường biên giới.

Sau nhiều đợt điều chỉnh liên tiếp, giá xăng dầu đã giảm từ 11.005-23.612 đồng/lít so với mức đỉnh cuối tháng 3 và đầu tháng 4 vừa qua.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.