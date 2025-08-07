Chiều nay (7/8), liên bộ Công Thương - Tài chính thông báo thay đổi giá bán lẻ với các mặt hàng xăng dầu.

Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đồng loạt tiến hành điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ hôm nay.

Tại kỳ điều hành hôm nay, cơ quan điều hành quyết định tăng giá với các loại xăng.

Cụ thể, so với kỳ điều hành vào tuần trước, giá xăng RON 95 mức 3 (loại phổ biến trên thị trường) ở kỳ điều hành hôm nay được điều chỉnh tăng 230 đồng/lít, giá bán lẻ là 20.070 đồng/lít.

Giá xăng được điều chỉnh tăng. Ảnh: Nguyễn Huế

Tương tự, giá xăng E5 RON 92 tăng 200 đồng/lít, giá bán lẻ ở mức 19.600 đồng/lít.

Trái lại, giá dầu diesel giảm 260 đồng/lít, giá bán lẻ là 18.800 đồng/lít.

Như vậy, giá xăng trong nước đã tăng lần thứ 2 liên tiếp. Hiện tại, giá nhiên liệu này ở mức thấp trong 4 năm qua.

Ở lần điều chỉnh gần đây nhất (ngày 31/7), giá các loại xăng tăng từ 130-140 đồng/lít. Ở chiều ngược lại, giá dầu diesel giảm 60 đồng/lít.

Tại kỳ điều hành hôm nay, cơ quan điều hành vẫn duy trì không trích hay chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Dư địa Quỹ bình ổn giá xăng dầu của một số doanh nghiệp đầu mối ghi nhận mức dương lớn do nhiều kỳ điều hành gần đây quỹ này không được sử dụng.

Số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu đến hết quý I năm nay là hơn 6.079 tỷ đồng. Trong đó, số dư tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chiếm một nửa, ở mức 3.082 tỷ đồng.