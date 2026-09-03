Tấn công mạng tăng, yêu cầu tuân thủ pháp lý ngày càng nghiêm ngặt

Theo số liệu do Vnetwork (đơn vị an ninh mạng với 13 năm hoạt động tại Việt Nam) công bố, năm 2025 ghi nhận hơn 2,3 triệu sự kiện tấn công mạng nhắm vào doanh nghiệp trong nước. Các hình thức khai thác phổ biến nhất tập trung vào lớp ứng dụng web, nổi bật là chèn mã độc vào cơ sở dữ liệu (SQL Injection), trình duyệt người dùng (XSS) hoặc tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) gây gián đoạn hệ thống.

Bên cạnh nguy cơ bị tấn công, doanh nghiệp còn đứng trước yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt từ pháp lý, khi Phụ lục ban hành kèm Thông tư 12/2022/TT-BTTTT hướng dẫn Nghị định 85/2016/NĐ-CP, các hệ thống thông tin thuộc cấp 2 (khoản 2 Điều 8 Nghị định 85/2016/NĐ-CP) hoặc từ cấp 3 trở lên đều phải sử dụng Tường lửa ứng dụng web (WAF).

Trước hành lang pháp lý ngày càng chặt chẽ, năng lực thích ứng của doanh nghiệp lại chưa đồng đều. Khảo sát từ Vnetwork cho thấy, có tới 42,1% doanh nghiệp gặp khó khăn về ngân sách bảo mật, phần lớn trong số đó là các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Một mắt xích yếu, cả chuỗi cung ứng gặp rủi ro

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong giai đoạn chuyển đổi số, Vnetwork đã đưa vào vận hành WAF Free - Giải pháp bảo mật website miễn phí. Nền tảng giúp đơn giản hóa việc tiếp cận công nghệ nhờ khả năng kích hoạt chỉ trong 2 phút, giảm áp lực nhân sự chuyên trách và không làm thay đổi cấu trúc hệ thống hiện có.

WAF Free - Giải pháp bảo mật ứng dụng web miễn phí cho doanh nghiệp SMEs

Bà Phan Thị Mỹ Hậu - CEO Vnetwork cho biết qua hơn một thập kỷ trong ngành, bà nhận thấy phần lớn doanh nghiệp nhỏ hiểu rõ rủi ro an ninh mạng, nhưng ngân sách cho hạng mục này thường không được ưu tiên. Là mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng, doanh nghiệp nhỏ một khi bị xâm nhập có thể kéo rủi ro sang cả các tập đoàn lớn đã đầu tư bài bản cho phòng thủ.

"Một doanh nghiệp nhỏ bị tấn công không chỉ ảnh hưởng đến chính họ, mà còn kéo theo rủi ro cho cả hệ thống khách hàng và đối tác liên kết. Cho nên, chúng tôi không kỳ vọng WAF Free sẽ giải quyết mọi bài toán bảo mật, nhưng nó có thể giúp doanh nghiệp không còn phải trì hoãn vì lý do ngân sách", bà Hậu chia sẻ.

Ngay sau khi ra mắt, WAF Free đã nhanh chóng thu hút lượng lớn doanh nghiệp đăng ký sử dụng. Ông Trần Viết Quân - Giám đốc Skillify, nền tảng học tập thông minh dành riêng cho doanh nghiệp, nhận định: "Hiện nay, các doanh nghiệp đã nâng cao nhận thức về an toàn thông tin, nhưng rào cản ngân sách vẫn khiến việc tuân thủ bảo mật gặp khó khăn. Việc Vnetwork tung ra giải pháp WAF Free giúp doanh nghiệp bảo vệ tài sản số mà không chịu áp lực chi phí, tiếp thêm động lực để cộng đồng doanh nghiệp an tâm vận hành và phát triển bền vững trong không gian mạng."

Phía sau một nền tảng miễn phí

Điểm cốt lõi của WAF Free là công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), tham gia xuyên suốt từ khâu huấn luyện đến vận hành thực tế. Ở giai đoạn huấn luyện, AI học từ dữ liệu và kinh nghiệm xử lý tấn công thực tế qua nhiều năm triển khai hạ tầng bảo mật của Vnetwork, để hình thành các mẫu nhận diện hành vi bất thường. Khi đưa vào sử dụng, mô hình này tiếp tục quan sát lưu lượng truy cập, phát hiện và chặn lọc ngay khi phát sinh dấu hiệu tấn công.

WAF Free được vận hành bởi đội ngũ chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm

WAF Free được tinh chỉnh phù hợp với quy mô và rủi ro thực tế của khối SMEs, giúp bảo vệ website trước các lỗ hổng nguy hiểm theo danh sách OWASP Top 10, chống DDoS, tăng tốc truyền tải thông qua mạng truyền tải nội dung (CDN) và cung cấp bảng điều khiển theo dõi lưu lượng thời gian thực.

Bên cạnh bài toán kỹ thuật, Vnetwork còn chủ động gỡ bỏ rào cản tiếp cận công nghệ bảo mật cho khối doanh nghiệp vừa và nhỏ, bắt đầu từ việc hợp tác cùng DISSC - Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng, để đưa WAF Free tới cộng đồng khởi nghiệp và doanh nghiệp nhỏ tại thành phố. Ông Võ Đức Anh - Phó Giám đốc DISSC, chia sẻ: "Với doanh nghiệp SMEs, mỗi tháng đều là giai đoạn chạy đua để ra thị trường. Khi có một lớp bảo vệ đáng tin cậy phía sau, các đội ngũ khởi nghiệp có thể toàn tâm cho sản phẩm mà không phải lo lắng về rủi ro dữ liệu hay gián đoạn dịch vụ, từ đó mạnh dạn đổi mới, mở rộng và thu hút đầu tư hơn."

Về chính sách sử dụng lâu dài, bà Hậu cho hay WAF Free vận hành theo mô hình Freemium, doanh nghiệp có thể dùng miễn phí không giới hạn thời gian, không bị ép buộc nâng cấp lên bản trả phí, việc chuyển đổi hoàn toàn tùy vào nhu cầu tự nguyện của khách hàng. "Đây là cách Vnetwork chọn đầu tư dài hạn vào niềm tin, tài sản đắt giá nhất trong ngành an ninh mạng, qua đó chung tay kiến tạo một môi trường số an toàn hơn cho cộng đồng doanh nghiệp Việt", bà Hậu khẳng định.

Trải nghiệm WAF Free tại: https://www.vnetwork.vn/products/waap/

(Nguồn: Vnetwork)