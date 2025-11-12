Tâm điểm đầu tư giữa dòng chảy thịnh vượng

Những năm gần đây, Hải Phòng ghi nhận tốc độ phát triển mạnh mẽ về hạ tầng, công nghiệp và đô thị. Với quy hoạch đa trung tâm được triển khai bài bản, thành phố tiếp tục khẳng định vị thế “thủ phủ kinh tế phía Bắc” và là một trong những thị trường bất động sản năng động nhất hiện nay.

Theo dữ liệu của Batdongsan.com, Hải Phòng đứng thứ hai về tăng trưởng giá bất động sản trong giai đoạn 2021 - 2025 với mức tăng 71%. Đặc biệt, phân khúc nhà riêng/ đất nền tăng ổn định tại những khu vực có mật độ dân cư cao, hạ tầng hoàn thiện và kết nối trực tiếp với các tuyến thương mại, dịch vụ trọng điểm. Đáng chú ý, Thủy Nguyên, khu vực đang được định hướng trở thành trung tâm hành chính - kinh tế mới của thành phố, chiếm tới 19% tổng lượng tìm kiếm, với mức giá tăng 33% trong quý III/2025.

Phối cảnh phân khu Phú Quý, dự án Vlasta - Thủy Nguyên

Nằm trong lõi phát triển của khu vực này, phân khu Phú Quý thuộc dự án Khu đô thị Vlasta - Thủy Nguyên đón trọn dòng chuyển động của vận hội mới. Nơi đây liền kề khu dân cư hiện hữu; thuận lợi di chuyển tới trường học liên cấp, tuyến phố đi bộ, khu thương mại, dịch vụ…; dễ dàng kết nối với cao tốc ven biển, cầu Hoàng Văn Thụ hay cảng Hải Phòng - những công trình hạ tầng huyết mạch đã hoàn thiện. Phú Quý nhanh chóng trở thành điểm sáng tại Thủy Nguyên, đặc biệt đối với khách hàng tìm kiếm một sản phẩm vừa an cư trọn vẹn, vừa đầu tư vững vàng, bền vững.

Vững tâm an cư, vững vàng đầu tư nhờ chính sách đặc biệt

Trong giai đoạn thị trường đang hướng đến những sản phẩm có giá trị sử dụng thực, Phú Quý được xem là lựa chọn phù hợp khi mang đến các sản phẩm thấp tầng có tính thanh khoản cao, đáp ứng đa dạng nhu cầu.

Ba dòng sản phẩm của phân khu gồm Hybrid Home (dưới 70m²), Signature Home (80-90m²) và Bazaar Home (trên 90m²), hiện đang được áp dụng những chính sách ưu đãi hấp dẫn trong thời gian giới hạn. Mỗi dòng sản phẩm đi kèm một gói quà tặng riêng biệt, giúp khách hàng tối ưu chi phí và chủ động kế hoạch tài chính.

Gói quà Khởi Phú trị giá 80 triệu đồng được áp dụng cho các căn Hybrid Home - Dòng sản phẩm diện tích dưới 70m², dành cho khách hàng trẻ hoặc nhà đầu tư muốn sở hữu tài sản đa năng, dễ khai thác. Nhờ diện tích vừa vặn và công năng tối ưu, Hybrid Home có thể linh hoạt với mọi nhu cầu, vừa để ở, vừa cho thuê hoặc kinh doanh nhỏ…

Gói quà Vườn Xanh trị giá 100 triệu đồng dành cho các căn 80-90m² (Signature Home). Đây là dòng nhà vườn được thiết kế hai mặt thoáng mặt sau là công viên nội khu rộng tới 1.500m2. Signature Home hướng đến các gia đình đa thế hệ mong muốn không gian sống xanh, thoáng đãng nhưng vẫn tiện nghi, nằm trong cộng đồng cư dân hiện đại.

Chủ đầu tư công bố dành tặng gói Đại Quý 150 triệu đồng cho khách hàng mua dòng thương phố Bazaar Home (trên 90m²). Với lợi thế mặt tiền rộng tại đại lộ nội khu - trục thương mại chiến lược của phân khu Phú Quý và khả năng kết nối nhanh đến các tuyến đường lớn, Bazaar Home lý tưởng cho nhà đầu tư mong muốn kết hợp ở - kinh doanh - cho thuê thương mại, tạo dòng tiền ổn định lâu dài.

Dòng thương phố Bazaar Home sở hữu tọa độ kinh doanh đắc địa tại trục đại lộ nội khu. Ảnh phối cảnh

Song hành cùng ba gói quà tặng trên là chính sách hỗ trợ tài chính linh hoạt, gồm hỗ trợ lãi suất 0% tới 24 tháng, chiết khấu 2% khi thanh toán theo tiến độ, chiết khấu tới 9% khi thanh toán sớm, và miễn phí quản lý vận hành 36 tháng. Các ưu đãi của phân khu Phú Quý được thiết kế giúp khách hàng đón lấy cơ hội vào đúng chu kỳ tăng trưởng BĐS, với đúng gói tài chính phù hợp.

Trong bức tranh thịnh vượng của Hải Phòng nói chung và trung tâm hành chính - kinh tế Thủy Nguyên nói riêng, phân khu Phú Quý không chỉ mang đến một lựa chọn an cư chất lượng, mà còn là cơ hội đầu tư bền vững cho những ai đang tìm kiếm tài sản có khả năng sinh lời lâu dài.

Chi tiết liên hệ Hotline: 086 267 3388

Website: https://www.vlastathuynguyen.vn/

Lệ Thanh