Nhiều quý liên tiếp thua lỗ

Ba quý đầu năm đã trôi qua, bức tranh kinh doanh của các doanh nghiệp bất động sản đang dần rõ nét. Thực tế cho thấy nhiều doanh nghiệp vẫn phải đối mặt với khó khăn.

Công ty Cổ phần DRH Holdings (mã DRH) tiếp tục nối dài chuỗi quý thua lỗ lên con số 10, khi quý III/2025 ghi nhận khoản lỗ gần 26 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, doanh nghiệp đạt doanh thu vỏn vẹn 3 tỷ đồng nhưng lỗ ròng gần 76 tỷ đồng, nâng tổng lỗ lũy kế lên gần 157 tỷ đồng.

Cổ phiếu DRH đang nằm trong diện cảnh báo. Nếu không sớm cải thiện kết quả kinh doanh, DRH Holdings có thể đối mặt tình trạng xấu hơn.

Khách hàng đang tìm hiểu một dự án bất động sản tại TPHCM. Ảnh: Anh Phương

Tương tự, Novaland (mã NVL) cũng đang ngụp lặn trong khó khăn. Kết thúc quý III/2025, công ty lỗ ròng 878 tỷ đồng, đánh dấu quý thứ tư liên tiếp thua lỗ.

Điểm sáng hiếm hoi của Novaland là doanh thu thuần 9 tháng đạt 5.400 tỷ đồng, nhờ bàn giao sản phẩm tại các dự án trọng điểm như NovaWorld Phan Thiết, Aqua City và NovaWorld Hồ Tràm.

Tuy nhiên, áp lực tài chính của doanh nghiệp vẫn rất lớn khi tổng dư nợ vay tăng lên 64.300 tỷ đồng, chiếm hơn 25% tổng tài sản.

Một doanh nghiệp bất động sản khác cũng có kết quả kinh doanh ảm đạm là Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Vinahud (mã VHD).

Quý III/2025, Vinahud chỉ đạt doanh thu thuần 7,6 tỷ đồng, giảm hơn 85% so với cùng kỳ, phản ánh sự sụt giảm mạnh trong hoạt động bán hàng và triển khai dự án.

Trong khi đó, chi phí vẫn duy trì ở mức cao khiến Vinahud lỗ sau thuế hơn 22 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp này lỗ gần 80 tỷ đồng.

Lãi lớn nhờ thắng kiện cơ quan thuế

Bên cạnh nhóm doanh nghiệp thua lỗ triền miên, vẫn có những đơn vị ghi nhận kết quả tăng trưởng tích cực, cho thấy bức tranh ngành bất động sản đang bước vào giai đoạn phân hóa rõ rệt.

Công ty Cổ phần Vinhomes (mã VHM) là cái tên nổi bật nhất với lợi nhuận sau thuế hợp nhất hơn 15.300 tỷ đồng trong quý vừa qua. Doanh số bán hàng theo hợp đồng trong 9 tháng đầu năm tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ, đạt hơn 162.000 tỷ đồng.

Tính đến hết tháng 9/2025, doanh số bán hàng chưa ghi nhận của Vinhomes đạt mức kỷ lục gần 224.000 tỷ đồng, trong đó một phần đến từ siêu đô thị biển Vinhomes Green Paradise.

Phát Đạt Corporation (mã PDR) cũng ghi nhận kết quả khả quan trong quý III. Nhờ doanh thu thuần tăng mạnh lên 507 tỷ đồng, lợi nhuận ròng của công ty đạt gần 86 tỷ đồng.

Doanh thu đột biến của Phát Đạt chủ yếu đến từ việc chuyển nhượng dự án Bắc Hà Thanh (Quy Nhơn Iconic) và dự án Kỳ Đồng, TPHCM. Sau 9 tháng, công ty lãi ròng 201 tỷ đồng, tương đương 29% kế hoạch năm.

Lợi nhuận chỉ đạt 24 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ, nhưng điểm đáng chú ý trong hoạt động của Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (mã QCG) lại là khoản nợ với Sunny Island (thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) liên quan đến dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển, xã Nhà Bè, TPHCM.

Tính đến nay, Quốc Cường Gia Lai đã thanh toán 900 tỷ đồng, đưa dư nợ còn lại xuống còn 1.982,8 tỷ đồng. Đồng thời, công ty tăng mạnh các khoản vay cá nhân từ người thân lãnh đạo, với tổng giá trị hơn 1.100 tỷ đồng.

Dù hoạt động kinh doanh không có nhiều điểm nổi bật, Thuduc House (mã TDH) lại gây chú ý khi ghi nhận lãi ròng 84 tỷ đồng trong quý vừa qua, mức cao nhất trong gần 4 năm.

Khoản lãi này chủ yếu đến từ “thu nhập khác” khoảng 91 tỷ đồng, ghi nhận sau khi công ty thắng kiện vụ án hành chính với Thuế TPHCM. Đây là khoản tiền mà cơ quan thuế cho rằng Thuduc House chậm nộp, liên quan đến tiền hoàn thuế 365,5 tỷ đồng trong vụ án buôn lậu linh kiện điện tử giai đoạn 2017-2019.