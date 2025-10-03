Bức tranh toàn cầu: tiêu chuẩn mới cho phát triển công nghiệp

Trên toàn cầu, áp lực chi phí (vật liệu xây dựng, năng lượng, logistics) ngày càng gia tăng, ảnh hưởng đến khả năng đầu tư mở rộng nhà máy mới. Cùng với đó, nhiều quốc gia và tập đoàn đa quốc gia đặt ra tiêu chuẩn cao hơn cho các khu công nghiệp (KCN): phải “xanh”, “thông minh”, tuân thủ chuẩn ESG (Environmental, Social, Governance). Nhà đầu tư không chỉ lựa chọn dựa trên tiêu chí giá tốt mà đòi hỏi về tính bền vững, hiệu quả vận hành, chi phí năng lượng thấp, và quản trị rủi ro.

Bên cạnh đó, chiến tranh thương mại, các chính sách thuế quan mới có thể thay đổi dòng chảy đầu tư toàn cầu. Việt Nam, với vai trò trọng điểm trong chuỗi cung ứng toàn cầu, chịu ảnh hưởng từ việc áp thuế từ Mỹ, thay đổi trong quy định xuất nhập khẩu của các thị trường chính. OECD trong báo cáo Economic Surveys: Viet Nam 2025 đánh giá rằng việc duy trì dòng vốn FDI của Việt Nam sẽ càng trở nên khó khăn hơn khi thuế xuất khẩu của Việt Nam tăng.

Trong bối cảnh các quốc gia trong khu vực như Thái Lan, Indonesia, Malaysia không ngừng cải thiện hạ tầng logistic, đô thị - công nghiệp liên kết, ưu đãi thuế, đất đai để thu hút các “đại bàng”, Việt Nam nếu không có bước tiến trong cải cách thể chế, công nghệ và quy hoạch, sẽ đứng trước nguy cơ mất lợi thế cạnh tranh.

Để vươn lên, các nhà phát triển KCN tại Việt Nam cần nắm rõ các vấn đề nhà đầu tư quan tâm. Thứ nhất, giá đất công nghiệp, chi phí xây dựng và vật liệu, chi phí lao động và năng lượng có xu hướng tăng, ảnh hưởng đến lợi nhuận kỳ vọng của nhà đầu tư. Thứ hai, nhà đầu tư ngày càng quan trọng các yếu tố như cấp điện ổn định, xử lý chất thải, kết nối giao thông, viễn thông, chuỗi logistics hiệu quả. KCN nếu chỉ dừng lại ở hạ tầng cơ bản sẽ khó cạnh tranh.

Giải pháp từ thực tiễn ROX iPark

Bài toán thu hút FDI vào KCN Việt Nam không chỉ nằm ở “chi phí thuê đất bao nhiêu”, mà ở khả năng kiến tạo một môi trường sản xuất bền vững, hiện đại và thuận lợi cho nhà đầu tư. Cách tiếp cận này không chỉ giúp doanh nghiệp trong nước nâng cao năng lực cạnh tranh, mà còn củng cố vị thế của Việt Nam như một điểm đến chiến lược trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Theo chia sẻ từ đại diện Công ty Cổ phàn Đầu tư Phát triển ROX iPark tại Diễn đàn Bất động sản Công nghiệp Toàn quốc 2025, chiến lược của doanh nghiệp này không tập trung vào cạnh tranh giá ngắn hạn mà hướng tới nền tảng phát triển bền vững cho nhà đầu tư. Một số giải pháp nổi bật gồm: Giữ mức giá thuê hợp lý nhưng đồng thời cung cấp thêm giá trị gia tăng như hỗ trợ pháp lý, nguồn nhân lực, giải pháp quản lý KCN thông minh. Cùng với đó, doanh nghiệp định hướng phát triển hạ tầng đáp ứng tiêu chuẩn ESG (hệ thống xử lý nước thải, tiết kiệm năng lượng, tăng diện tích cây xanh, ứng dụng công nghệ số trong quản lý vận hành). ROX iPark cũng chú trọng phát triển hệ sinh thái toàn diện giúp nhà đầu tư rút ngắn thời gian triển khai dự án, giảm thiểu rủi ro, thay vì chỉ dừng lại ở việc cho thuê đất.

Thực tế, các dự án mà ROX iPark đang phát triển như Quang Minh, Gia Lộc, Minh Quang hay Quế Võ III cho thấy định hướng này đang được triển khai mạnh mẽ.

Trong 8 tháng đầu năm 2025, vốn đăng ký FDI đạt khoảng 26,14 tỷ USD, tăng 27,3% so với cùng kỳ 2024; vốn thực hiện đạt 15,4 tỷ USD, mức cao nhất trong vòng 5 năm qua. Những con số này khẳng định niềm tin của nhà đầu tư quốc tế đối với Việt Nam vẫn rất ổn định. Điều đó cho thấy Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến đầu tư hấp dẫn, an toàn và có khả năng thích ứng linh hoạt trước những biến động toàn cầu, trong đó có sự nỗ lực về cả chính sách vĩ mô và nỗ lực cải thiện chất lượng dịch vụ của các chủ đầu tư như ROX iPark.

