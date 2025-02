Đây là giải chạy đêm có số lượng vận động viên (VĐV) tham dự lớn nhất từ trước tới nay với cung đường chạy rực rỡ ánh sáng và lan tỏa thông điệp tích cực về ESG (Environmental, Social, and Governance - Môi trường, Xã hội và Quản trị, là 3 trụ cột đo lường tính bền vững và trách nhiệm của doanh nghiệp).

VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight (VVMM) ghi dấu hai tên tuổi uy tín và kinh nghiệm trong việc tổ chức, vận hành hệ thống các giải chạy là Ngân hàng VPBank và VnExpress Marathon trong mối quan hệ hợp tác chiến lược, kiến tạo nên những sự kiện chạy bộ đỉnh cao.

Là sự kiện mở màn năm 2025 của hệ thống VnExpress Marathon, VVMM 2025 vinh dự là đường đua chào xuân, hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Giải mang đến nhiều đổi mới khi mở rộng quy mô, tối ưu cung đường, đưa runner khám phá không gian mang dấu ấn lịch sử, xen lẫn nét hiện đại của thành phố sôi động bậc nhất Việt Nam. Không chỉ vậy, mỗi VĐV tham gia giải đấu sẽ có cơ hội góp sức mình lan tỏa thông điệp ESG, phủ xanh đất trống tại Tây Ninh và Thanh Hóa.

Giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight chính thức khai mạc trưa 21/2. Ảnh: VPBank

Theo Ban tổ chức, giải đấu ghi nhận 12.000 VĐV đăng ký tham dự. Đây là con số đăng ký kỷ lục trong hệ thống VnExpress Marathon kể từ khi ra đời năm 2019, cũng là giải chạy đêm có số lượng VĐV lớn nhất Việt Nam tới nay. Giải thu hút hơn 600 VĐV nước ngoài và nhiều đội nhóm quy mô hàng nghìn thành viên tham dự.

Xuất phát tại đường Trương Định, 12.000 VĐV sẽ tranh tài trên cung đường qua những danh thắng nổi tiếng Sài thành như công viên Tao Đàn, Dinh Độc Lập, Nhà thờ Đức Bà, Bến Bạch Đằng... khám phá sự trẻ trung, năng động của quận 1 hay khu đô thị mới Thủ Thiêm và sau đó về đích tại đường Lê Duẩn, đoạn trước Thảo Cầm Viên. Đường chạy nhiều màu sắc này sẽ là cơ hội để VĐV ngắm nhìn "thành phố không ngủ" với nhịp sống tấp nập bất kể ngày đêm qua những lăng kính khác biệt.

Đây cũng là cơ hội tuyệt vời để Ban tổ chức và các runner chung tay góp phần quảng bá hình ảnh TP.HCM về đêm rực rỡ, sôi động đến với cộng đồng chạy bộ trong nước và quốc tế. Cung đường của VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight đã được Hiệp hội Marathon Quốc tế (AIMS) cấp chứng nhận đạt chuẩn về độ dài thi đấu cho cả 4 cự ly. Các VĐV có thể dùng thành tích tại giải làm một phần tiêu chuẩn để đăng ký tham gia các giải marathon lớn nhất thế giới như Chicago, Tokyo, Boston...

Ông Nguyễn Nam Nhân - Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể Thao TP.HCM cho biết, giải chạy đêm năm nay là hoạt động hướng tới sự kiện kỉ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: VPBank

Với mong muốn kiến tạo một cung đường chạy đêm rực rỡ ánh sáng, lần đầu tiên trong hệ thống các giải chạy đêm, VĐV sẽ được trang bị vòng tay phát sáng trong túi racekit. Với 12.000 vòng tay cùng phát sáng đồng loạt theo mỗi bước chân runner, cung đường đêm sẽ trở thành một “dòng sông ánh sáng” rực rỡ, mang đến trải nghiệm thị giác độc đáo. Đây không chỉ là sự kết hợp giữa thể thao và nghệ thuật ánh sáng, mà còn là khoảnh khắc đáng nhớ, nơi tinh thần đoàn kết và năng lượng tích cực của từng bước chạy được tỏa sáng.

Bên cạnh đó, 200 chiếc xe máy điện đến từ Be Group sẽ được sử dụng để chiếu sáng cung đường tối dài hơn 3km tại Thủ Thiêm, nằm trong lộ trình đua của 2 cự ly 21km và 42km. Ánh đèn từ đoàn xe không chỉ đảm bảo tầm nhìn an toàn mà còn tạo nên một khung cảnh ấn tượng, biến từng bước chạy trở thành hành trình đầy cảm hứng. Hướng đến sự an toàn và trải nghiệm tốt nhất cho các VĐV, Ban tổ chức cũng bố trí đến 15 trạm tiếp nước, 12 điểm y tế và 8 trạm cổ vũ suốt hành trình…

Ông Trần Phong Lanh - Giám đốc Miền Nam, Khối Khách hàng Cá nhân (Ngân hàng VPBank) mong muốn giải chạy mang đến những trải nghiệm đêm Sài Gòn sống động và lan toả thông điệp tích cực về ESG. Ảnh: VPBank

Đặc biệt, mỗi VĐV sau khi hoàn thành đường đua có thể đóng góp 30.000 đồng tham gia trồng cây bằng việc dán BIB chạy của mình lên “Rừng cây Thịnh vượng” tại khu vực về đích thông qua Quỹ TreeBank (chương trình phi lợi nhuận do Viện nghiên cứu Truyền thông phát triển quản lý và điều phối). Mỗi chiếc BIB được dán lên “Rừng cây Thịnh vượng” tượng trưng cho một mầm xanh được gieo trồng tại Tây Ninh và Thanh Hóa, góp phần khắc phục tình trạng suy thoái rừng, bảo vệ nguồn nước, điều hòa khí hậu, phòng chống thiên tai hướng đến các mục tiêu phát triển bền vững đồng thời phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương. Hành động nhỏ này không chỉ đánh dấu cột mốc cá nhân của mỗi VĐV sau khi chinh phục thử thách mà còn góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm với môi trường.

Ông Trần Phong Lanh đại diện VPBank lên nhận bảng tri ân từ BTC giải chạy VnExpress Marathon. Ảnh: VPBank

Đại diện VPBank cho biết, năm thứ 2 đồng hành với giải chạy, VPBank mong muốn lan tỏa những giá trị thịnh vượng thể chất, thịnh vượng tinh thần đến với mọi người và kiến tạo nên một cộng đồng người Việt yêu thể thao, sống khỏe mạnh và lành mạnh, qua đó, truyền tải những thông điệp tích cực về ESG tới cộng động.

“Năm ngoái, VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 là một mùa giải đặc biệt khi được TP HCM đánh giá là sự kiện kiểu mẫu của thành phố. Chúng tôi hy vọng trong mùa giải này, VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight tiếp tục thành công tốt đẹp, không chỉ đảm bảo trải nghiệm thi đấu marathon, mà còn đem đến cho các vận động viên trải nghiệm một tour du lịch giữa đêm Sài Gòn lung linh sống động và lan tỏa thông điệp tích cực về ESG” - đại diện VPBank chia sẻ.

Trong khuôn khổ của giải chạy VVMM 2025, đường chạy nhí Kun Marathon diễn ra sáng ngày 22/2, với sự tham gia của 2.000 em nhỏ từ 6-10 tuổi tại khu vực đường Lê Duẩn, trước cổng Thảo Cầm Viên. Các em sẽ chinh phục cung đường dài khoảng 750m, với một số thử thách, chướng ngại vật thú vị trên đường đua.

Phương Dung