Những giải chạy mang ‘hồn phố’ trên thế giới

Những giải chạy danh giá ở các nước tiên tiến

World Marathon Majors là 6 giải marathon danh giá hàng đầu thế giới được tổ chức hàng năm, lần lượt ở: Tokyo, Boston, London, Berlin, Chicago, New York. Mỗi giải đấu đều gắn liền với một thành phố, một quốc gia. Đạt chuẩn tham dự một trong 6 giải này là niềm mơ ước của những người đam mê chạy bộ trên thế giới.

Sau giải marathon của thể thao hiện đại lần đầu được tổ chức tại Thế vận hội 1896, Boston Marathon được bắt đầu từ năm 1897. Từ đó đến nay, Boston Marathon là niềm tự hào không chỉ với người dân Boston mà là cả nước Mỹ. Để có tên trong danh sách khoảng 50.000 VĐV tham dự Boston marathon mỗi năm, các VĐV phải đạt tiêu chuẩn về thành tích - Boston Marathon Qualifying Standards (BQ). Chuẩn BQ mỗi năm một khác, ngày một nâng cao do thành tích chạy bộ tiến bộ không ngừng của con người trên thế giới.

Cũng diễn ra tại Mỹ, New York Marathon là giải đấu danh giá nằm trong số 6 giải Marathon Majors và được đánh giá là giải marathon hoành tráng nhất thế giới. Số VĐV dự New York Marathon đã tăng nhanh chóng từ chỗ chỉ có hơn 100 VĐV tham dự vào lần đầu tổ chức năm 1970, đã lên tới hơn 50.000 người những năm gần đây. Lệ phí tham dự ban đầu chỉ có 1USD, giờ cũng đã lên tới 360USD vào năm 2019. Dù vậy, để được tham dự New York Marathon, ngoài việc đóng lệ phí, VĐV phải chờ vào lá thăm may mắn của ban tổ chức.

Tại châu Á, Tokyo Marathon chính là giải đấu duy nhất nằm trong số 6 giải majors. Được tổ chức lần đầu vào năm 2007. Tokyo Marathon nhanh chóng trở thành một trong những giải marathon nổi tiếng nhất thế giới. Có trung bình từ 300.000 người đăng ký tham dự Tokyo Marathon mỗi năm, nhưng chỉ có khoảng 30.000 VĐV may mắn được tham dự giải đấu. Người tham dự giải đấu sẽ được chạy qua các địa danh nổi tiếng của Tokyo như: Cung điện hoàng gia, phố cổ Asakusa, tháp Tokyo.

Bên cạnh World Marathon Majors, giới đam mê chạy bộ không thể không nhắc đến Paris Marathon - một trong những giải marathon danh tiếng hàng đầu châu Âu. Mặc dù không nằm trong hệ thống 6 giải Marathon Majors, nhưng Paris Marathon luôn có số lượng đăng ký lớn, đường chạy thơ mộng, công tác tổ chức chuyên nghiệp. Paris Marathon được diễn ra lần đầu vào năm 1976 và thường được tổ chức vào mùa xuân. Số lượng VĐV trung bình tham dự giải đấu thường từ 40.000 - 60.000 người ở cự ly 42.195km. Được mệnh danh là “kinh đô ánh sáng”, “thủ đô của châu Âu”, đường chạy Paris Marathon sẽ đưa các VĐV đi qua những khu phố đẹp như tranh vẽ, đại lộ hoành tráng, công trình cổ kính của nước Pháp như: Khải hoàn môn, tháp Eiffel, bảo tàng Louvre, nhà thờ Đức Bà...

VPBank Hanoi Marathon - dấu ấn riêng ở Hà Nội

Năm 2018, UBND TP. Hà Nội đồng ý cấp phép cho một giải marathon diễn ra trong nội đô - VPBank Hanoi Marathon. Một năm sau, VPBank Hanoi Marathon 2019 truyền cảm hứng tới hàng ngàn runner, khi họ không chỉ chạy mà mỗi bước chân của họ còn đóng góp 5.000 đồng vào 5 quỹ từ thiện, giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Theo các chuyên gia, VPBank Hanoi Marathon 2019 là giải đấu đã “vượt ra cả ngoài vạch đích”.

Năm 2020 vẫn với tinh thần vì cộng đồng cùng khẩu hiệu “Đón bình minh - Chào bình thường mới”, VPBank Hanoi Marathon trở thành sự kiện của năm Chủ tịch ASEAN 2020, đồng thời là hoạt động cộng đồng quy mô lớn đầu tiên đánh dấu thời kỳ mới, cuộc sống bình thường mới sau “làn sóng” Covid-19 lần thứ 2 tại Việt Nam.

Sau 1 năm phải hoãn vì dịch, VPBank Hanoi Marathon sẽ trở lại giữa mùa thu Hà Nội trong tháng 10 này, đáp ứng niềm mong mỏi, chờ đợi của những người yêu chạy bộ ở Việt Nam cũng như nhiều quốc gia trên thế giới.

Sau 5 năm tổ chức, hàng ngàn VĐV từ khắp nơi trên thế giới tham dự giải chạy, hàng vạn người đam mê vận động đổ ra đường để hưởng ứng giải đấu. Bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) chia sẻ, bà đã từng tham gia 3 mùa giải VPBank Hanoi Marathon, gần đây là giải ASEAN marathon nhân năm Việt Nam là Chủ tịch ASEAN. Tại giải đấu, bạn bè quốc tế đánh giá cao VPBank Hanoi Marathon về tổ chức, chuyên môn và ý nghĩa với cung đường chạy hấp dẫn: từ ngõ phố nhỏ cổ kính đến Hoàng thành Thăng long, các bảo tàng, các nhà hát... “Tôi chạy qua khu phố cổ nơi ngày bé ở đó và cảm thấy như có các ánh mắt thân quen của bạn bè dõi theo cổ vũ mình”, bà Yến kể lại.

Bà Lê Thị Hoàng Yến đánh giá: “VPBank Hanoi Marathon chạy qua các đường phố, những di sản của Hà Nội với sự tham gia của đông đảo người dân thủ đô và nhiều VĐV, du khách vào dịp mùa thu Hà Nội tháng 10 hàng năm; như 1 hình thức quảng bá văn hoá, con người Thủ đô. Giải đấu cũng như một cuộc vận động toàn dân rèn luyện thể thao, hướng tới lối sống lành mạnh, yêu thể thao”.

Qua mỗi mùa giải, VPBank Hanoi Marathon đều thu hút đông đảo hơn người tham dự, đặc biệt là du khách nước ngoài và VĐV ở các tỉnh thành. Giải cũng thu hút nhiều VĐV nổi tiếng, các VĐV phong trào coi đây như một dịp tập luyện, cải thiện thành tích.

Xuân Thạch