Trước đó, khoảng 17h30 ngày 15/8, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an TP Đà Nẵng, nhận được thông tin về việc T.N. (19 tuổi, trú phường Hội An Đông, Đà Nẵng) nghi bị "bắt cóc" và đối tượng liên hệ với người nhà yêu cầu tiền chuộc 400 triệu đồng.

Thời điểm này, gia đình cho biết không thể liên lạc được với T.N và nhận được yêu cầu chuyển 400 triệu đồng để thả người.

Vào cuộc xác minh và nhận định đây là vụ “bắt cóc online”, Công an Đà Nẵng lập tức triển khai 4 tổ công tác truy tìm.

Đến 21h10 cùng ngày, các trinh sát đã tìm thấy T.N. tại một nhà nghỉ ở phường Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng). Lúc này, T.N. đang chat video với một đối tượng ở Campuchia. Sau đó, lực lượng chức năng đã động viên tinh thần và bàn giao cô gái này cho gia đình.

Lực lượng công an bàn giao cháu bé cho gia đình. Ảnh: Công an

Trước đó, tối 14/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cũng giải cứu một nữ sinh 18 tuổi bị “bắt cóc online” khi nạn nhân bị các đối tượng dẫn dụ, lừa đến một nhà nghỉ trên địa bàn phường Hòa Xuân (Đà Nẵng).

Cụ thể, lúc 20h ngày 14/8, gia đình nữ sinh nhận được điện thoại của con gái thông báo cháu đang bị công an điều tra về việc có liên quan đến đường dây buôn bán ma túy, rửa tiền rất lớn.

Sau đó, một đối tượng tự xưng là công an gọi điện yêu cầu gia đình phải chuyển số tiền 500 triệu đồng để “chứng minh sự trong sạch” thì mới thả nạn nhân về.

Gia đình nạn nhân đã trình báo công an và được hướng dẫn phối hợp với lực lượng chức năng. Sau đó, nữ sinh được tìm thấy an toàn tại nhà nghỉ và đưa về nhà.

Công an Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra vụ việc.