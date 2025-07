Chiêu bài trúng tuyển "du học" dẫn dụ vào bẫy giả bắt cóc

Ngày 26/7, M. – một nữ sinh 18 tuổi tại quận Hà Đông (Hà Nội) – suýt trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo tinh vi, khi bị dụ dỗ tham gia một "chương trình trao đổi sinh viên quốc tế" giả mạo.

Đối tượng nhắn tin tự xưng là đại diện của một tổ chức giáo dục nước ngoài, đề nghị nữ sinh nhanh chóng xác minh năng lực tài chính bằng cách gửi sao kê 500 triệu đồng để hoàn tất hồ sơ du học.

Tin tưởng thông tin trên, M. đã làm theo hướng dẫn, nhắn tin cho gia đình yêu cầu chuyển gấp 500 triệu đồng để “in sao kê tài khoản chứng minh tài chính”, nếu không sẽ mất cơ hội tham gia chương trình. Để tạo thêm áp lực, các đối tượng còn hướng dẫn M. nhắn tin giả vờ rằng mình bị bắt cóc, nhằm khiến gia đình hoảng loạn và chuyển tiền ngay lập tức.

Rất may, Công an phường Hà Đông đã vào cuộc kịp thời, phát hiện nữ sinh đang ở trong một nhà nghỉ, tinh thần hoảng loạn và hoàn toàn tin rằng mình đang “tham gia chương trình kiểm tra an ninh tài chính”.

Giả danh công an ép nữ sinh tự quay clip khỏa thân

Chỉ hai ngày trước đó, tại phường Việt Hưng (Hà Nội), một nữ sinh khác (sinh năm 2007) cũng rơi vào kịch bản bị thao túng tinh vi. Một đối tượng giả danh cán bộ công an gọi điện, thông báo thẻ căn cước công dân của em bị lợi dụng trong một đường dây rửa tiền.

Quá hoảng loạn, nữ sinh bị yêu cầu khai báo tài khoản cá nhân, xóa các ứng dụng mạng xã hội và giữ lại duy nhất ứng dụng Zoom để “làm việc với cơ quan chức năng”. Qua video call, kẻ lừa đảo mặc sắc phục công an, đưa thẻ ngành qua màn hình và thao túng tâm lý em đến mức phải tự quay clip khỏa thân để chứng minh “không giấu tang vật”, “xác minh đặc điểm nhận dạng”.

Khi đã có video nhạy cảm, đối tượng dùng chính tài khoản mạng xã hội của nạn nhân để nhắn tin cho người thân, dựng hiện trường “bắt cóc online”.

Đỉnh điểm là lúc nữ sinh bị yêu cầu vào nhà nghỉ một mình, cắt đứt liên lạc với gia đình để quay video khoả thân. Khi đã có video nhạy cảm, đối tượng dùng chính tài khoản mạng xã hội của nạn nhân để nhắn tin cho người thân, dựng hiện trường “bắt cóc online” và yêu cầu chuyển tiền 300 triệu tiền chuộc.

Công an phát hiện, phá cửa xông vào phòng nhà nghỉ, chỉ thấy nữ sinh hoảng loạn, một mình trong căn phòng khóa trái, điện thoại vẫn kết nối Zoom với “cán bộ” giả mạo.

"Tự trói mình" trong nhà nghỉ theo lệnh kẻ lạ

Ngày 24/7, tại Ninh Bình, một thiếu nữ sinh tên Đ.T.K.P. (sinh năm 2007) tiếp tục trở thành nạn nhân của trò lừa đảo tương tự. Nhận cuộc gọi từ người tự xưng là công an, em bị dẫn dắt từng bước từ việc cài ứng dụng Zoom, nhận “quyết định bắt giữ” giả mạo, đến yêu cầu tìm một nhà nghỉ kín đáo để làm việc riêng.

Cơ quan công an bàn giao Đ.T.K.P. (đứng giữa) cho gia đình. Ảnh: CACC

Kịch bản tống tiền được đẩy đến cao trào khi đối tượng ra lệnh nữ sinh phải tự trói tay chân, chụp ảnh gửi về cho gia đình với nội dung “con bị bắt cóc”, yêu cầu 200 triệu đồng tiền chuộc. Rất may, công an tỉnh Ninh Bình phát hiện và can thiệp kịp thời, giải cứu nạn nhân trước khi sự việc vượt khỏi tầm kiểm soát.

Tương tự, trước đó, ngày 5/7, nữ sinh L.T.K.Y. (21 tuổi, TPHCM) nhận cuộc gọi từ người tự xưng là nhân viên giao hàng Shopee, sau đó bị dẫn dụ kết bạn Zalo. Tiếp theo, một người khác gọi video qua Zalo, mặc sắc phục công an, thông báo Y. liên quan đến đường dây ma túy và rửa tiền.

Đối tượng yêu cầu Y. cài phần mềm "Zoom Workplace" và làm việc nội bộ qua ứng dụng này. Khi biết Y. có ý định đi du học Mỹ, nhóm lừa đảo yêu cầu cô chuyển hơn 800 triệu đồng để "chứng minh tài chính".

Sau đó, Y. bị ép thuê phòng khách sạn, cắt đứt liên lạc với bên ngoài và chỉ nghe theo hướng dẫn của nhóm. Chúng giám sát toàn bộ điện thoại của Y. từ xa và bắt cô nhắn tin về gia đình yêu cầu chuyển thêm 200 triệu đồng để “chuộc người”.

Nhận tin báo từ gia đình, công an xác định đây là vụ “bắt cóc online”. Sau chưa đầy hai tiếng, lực lượng chức năng phát hiện Y. ở một mình trong khách sạn, tinh thần hoảng loạn.

Những chiêu thức lừa đảo đáng báo động

Những vụ việc liên tiếp xảy ra chỉ trong vài ngày đã cho thấy mức độ phổ biến và tinh vi của loại tội phạm này. Dưới vỏ bọc những “cơ quan chức năng”, “tổ chức giáo dục quốc tế”, các đối tượng đã:

- Giả danh công an hoặc cán bộ giáo dục, tạo vỏ bọc pháp lý đáng tin cậy.

- Sử dụng Zoom, gọi video mặc sắc phục, đưa thẻ ngành, làm giả giấy tờ để tăng độ tin cậy.

- Thao túng tâm lý nạn nhân bằng thông tin “liên quan đến án hình sự” hoặc “cơ hội du học danh giá”.

- Buộc nạn nhân cách ly gia đình, vào nhà nghỉ, tự chụp ảnh nhạy cảm hoặc giả vờ bị bắt cóc; Gửi clip, ảnh cho người thân, ép chuyển tiền trong thời gian ngắn bằng áp lực tâm lý mạnh.

Lực lượng chức năng khuyến cáo, người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên và phụ huynh cần:

- Không tin tuyệt đối vào các cuộc gọi từ người lạ tự xưng công an, viện kiểm sát, tòa án. Cơ quan chức năng không bao giờ yêu cầu làm việc qua Zoom hoặc mạng xã hội.

- Không cài ứng dụng lạ, không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng cho người không quen biết.

- Luôn giữ liên lạc với người thân, báo ngay cho công an nếu có dấu hiệu nghi vấn.

- Tìm hiểu kỹ các chương trình du học, học bổng, xác minh qua lãnh sự quán, website chính thống.

Loạt kịch bản lừa đảo mới: Không thể bỏ qua để tránh sập bẫy Thời gian gần đây, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao liên tục phát đi cảnh báo về những chiêu lừa đảo mới, người dân dễ sập bẫy nếu lơ là.