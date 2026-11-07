Lực lượng công an vừa giải cứu thành công 4 nữ sinh ở Sơn La nghi bị dụ dỗ, đưa khỏi địa phương và khống chế, giam giữ tại xã Phúc Lộc (Hà Nội).

Ngày 7/11, thông tin từ Công an tỉnh Sơn La cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự cùng các đơn vị chức năng đã phối hợp với Công an xã Co Mạ (Sơn La) và Công an xã Phúc Lộc (Hà Nội) giải cứu 4 học sinh khỏi bẫy "việc nhẹ, lương cao".

Công an giải cứu 4 nữ sinh khỏi bẫy "việc nhẹ, lương cao". Ảnh: CACC

Trước đó, khoảng 9h ngày 6/11, lực lượng công an nhận được tin báo 4 nữ học sinh của một trường THCS nghi bị dụ dỗ, đưa khỏi địa phương và khống chế, giam giữ tại xã Phúc Lộc (Hà Nội).

Nhận định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn của các em, Công an tỉnh Sơn La đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phối hợp chặt chẽ với Công an xã Co Mạ và Công an xã Phúc Lộc áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, truy tìm tung tích nạn nhân.

Sau hơn 5 giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng công an đã tìm thấy và đưa các em trở về gia đình an toàn.

Từ vụ việc trên, Công an tỉnh Sơn La khuyến cáo: Các bậc phụ huynh cần quản lý chặt chẽ việc sử dụng mạng xã hội (TikTok, Facebook, Zalo…) của con em mình. Thường xuyên tâm sự, cảnh báo các em trước các lời mời gọi, tuyển dụng “việc nhẹ lương cao”, đi làm không cần bằng cấp. Các em học sinh tuyệt đối không tin, không làm theo và không đi theo người lạ, người quen qua mạng xã hội khi chưa có sự đồng ý của cha mẹ. Khi người dân phát hiện có dấu hiệu bất thường hoặc con em mất liên lạc, gia đình cần lập tức đến cơ quan Công an nơi gần nhất để trình báo để được hỗ trợ kịp thời, tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra.