Ngày 20/9, Công an phường Xuân Lập, tỉnh Đồng Nai cho biết vừa phối hợp với Công an phường Thuận Giao (TPHCM) kịp thời ngăn chặn một vụ bắt cóc online, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Công an phường Xuân Lập bàn giao nạn nhân cho gia đình. Ảnh: H.M

Trước đó, chiều 17/9, Công an phường Xuân Lập nhận được thông tin phối hợp từ Công an phường Thuận Giao về việc hỗ trợ xác minh một cô gái 20 tuổi bị các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng để tống tiền.

Ngay lập tức, Công an phường Xuân Lập chỉ đạo lực lượng rà soát các cơ sở kinh doanh lưu trú trên địa bàn. Sau khi triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định nạn nhân là chị L.H.O. (20 tuổi, quê Đồng Tháp), hiện là sinh viên một trường đại học tại TPHCM, đang thuê phòng một mình trên địa bàn phường.

Tiếp xúc với công an, chị O. tinh thần hoảng loạn, không hợp tác vì bị các đối tượng khống chế, cấm liên lạc với gia đình. Sau khi được giải thích và cung cấp thông tin cảnh báo về các vụ bắt cóc online, chị O. mới nhận ra mình bị lừa.

Theo khai báo, chị O. bị đối tượng lừa đảo tự xưng là Cục trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội nói liên quan đến đường dây ma túy và rửa tiền, phải đi đến địa bàn Đồng Nai thuê nhà nghỉ ở một mình. Sau đó, chúng yêu cầu chị O. liên lạc với gia đình nói đang bị bắt cóc và phải chuyển 600 triệu đồng để chuộc.

Đáng nói, khi nạn nhân được đưa về trụ sở Công an phường Xuân Lập, các đối tượng vẫn tiếp tục gọi điện đe dọa. Trung tá Nguyễn Hồng Mạnh, Phó trưởng Công an phường nghe điện thoại từ đối tượng tự xưng là Khoa, cấp bậc Trung tá thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an Hà Nội) nói rằng công an phường đã phá hỏng nhiệm vụ quan trọng của chúng và cảnh báo sẽ báo cáo lãnh đạo cho Trung tá Mạnh “về vườn”.

Công an phường Xuân Lập đã hoàn tất hồ sơ, bàn giao chị O. cùng vụ việc cho Công an phường Thuận Giao tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.