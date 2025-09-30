Nguồn Clip: Phạm Phùng

Ngày 30/9, lãnh đạo Hạt Kiểm lâm Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) xác nhận một cá thể Voọc chà vá chân nâu trưởng thành vừa được người dân kịp thời giải cứu sau khi mắc bẫy thú ở bán đảo Sơn Trà.

Trước đó, sáng cùng ngày, nhóm nhiếp ảnh gia khi tác nghiệp tại khu vực Bãi Cát Vàng phát hiện con Voọc bị kẹt trong bẫy làm bằng sợi cáp treo trên cây sung. Chiếc bẫy siết chặt vào chân trước khiến cá thể này bị thương, không thể di chuyển.

Cá thể Voọc chà vá chân nâu dính bẫy ở bán đảo Sơn Trà. Ảnh: Phạm Phùng

Theo nhận định ban đầu, loại bẫy trên nhiều khả năng được đặt để bắt sóc, song con Voọc đã vô tình sa vào khi đang ăn quả sung. Nhận thấy tình huống nguy cấp, một nhiếp ảnh gia đã nhanh chóng leo lên cây, dùng kiềm cắt đứt sợi cáp, giải thoát thành công cho cá thể quý hiếm.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng kiểm lâm có mặt tại hiện trường, ghi nhận tình trạng và cá thể Voọc hiện đã an toàn.

Theo Trung tâm Bảo tồn Đa dạng Sinh học Nước Việt Xanh (GreenViet), Voọc chà vá chân nâu (Pygathrix nemaeus) là loài linh trưởng đặc hữu quý hiếm, đang trong tình trạng nguy cấp tại Việt Nam. Với vẻ đẹp rực rỡ hiếm có, chúng được các tổ chức bảo tồn quốc tế tôn vinh là “nữ hoàng” của các loài linh trưởng.

Tại Sơn Trà, quần thể Voọc chà vá chân nâu được ghi nhận từ năm 1969, hiện có hơn 1.300 cá thể sinh sống. Chúng hoạt động chủ yếu vào ban ngày, ăn lá là chính, thỉnh thoảng bổ sung thêm quả và hạt theo mùa.

Năm 2016, loài Voọc chà vá chân nâu cũng được chọn làm hình ảnh nhận diện của TP Đà Nẵng nhân sự kiện APEC 2017.