Giải cứu nam sinh trong đêm ở Yên Hòa

Ngày 25/9, lãnh đạo Công an phường Yên Hòa (Hà Nội) cho biết đơn vị đã giải cứu thành công một nam sinh viên bị nhóm đối tượng giả danh công an khống chế tâm lý, uy hiếp để tống tiền.

Nam sinh (đứng giữa) được công an giải cứu. Ảnh: CACC

Theo đó, khoảng 17h ngày 18/9, Công an xã Trường Hà (Cao Bằng) tiếp nhận trình báo của chị X. về việc con trai là cháu A. (SN 2007, sinh viên đại học ở Hà Nội) mất liên lạc. Gia đình hoảng hốt khi nhận được tin nhắn qua Zalo với nội dung cháu A. bị bắt cóc, yêu cầu tiền chuộc hàng tỷ đồng.

Thẻ của đối tượng giả danh công an. Ảnh: CACC

Nhận thông tin phối hợp, Công an phường Yên Hòa lập tức vào cuộc. Đến 0h ngày 19/9, lực lượng chức năng phát hiện cháu A. đang ở một nhà nghỉ tại phường Từ Liêm. Tại thời điểm này, nam sinh vẫn bị các đối tượng giả danh công an liên tục gọi điện đe dọa, bắt quay video cầu cứu gia đình để đòi tiền.

“Chúng tôi đã phải trấn an, giải thích thủ đoạn lừa đảo cho cháu hiểu, giúp cháu thoát khỏi trạng thái hoảng loạn”, một cán bộ trực tiếp tham gia giải cứu cho hay. Ngay trong đêm, cháu A. được bàn giao an toàn cho gia đình.

Thêm một sinh viên bị thao túng tâm lý ở Hà Đông

Chỉ vài ngày sau, chiều 24/9, Công an phường Hà Đông lại tiếp nhận tin báo từ chị L. (trú tại Hà Nội) về việc con trai là cháu T.A. (SN 2007, sinh viên đại học) bất ngờ gọi điện thông báo cần 700 triệu đồng để “đi du học”. Nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, chị L. lập tức trình báo công an.

Công an phường Hà Đông vạch trần thủ đoạn lừa đảo, cảnh báo cho các nạn nhân. Ảnh: CACC

Xác định đây là một vụ “bắt cóc online”, Công an phường Hà Đông nhanh chóng rà soát, chỉ sau 30 phút đã tìm thấy cháu T.A. trong một nhà nghỉ trên địa bàn. Lúc phát hiện, T.A. tự khóa cửa, tinh thần hoảng loạn, đã bị đối tượng qua mạng thao túng suốt một ngày đêm.

Trước đó, T.A. nhận cuộc gọi video từ một “shipper” tự xưng, rồi bị một kẻ mặc đồ giống quân phục công an dọa liên quan đường dây rửa tiền.

Chúng yêu cầu nạn nhân chuyển tiền để chứng minh vô can, thậm chí còn bày cách dựng chuyện với gia đình về “chương trình du học” để xin tiền.

Công an phường Hà Đông bàn giao cháu T.A. cho gia đình. Ảnh: CACC

Nhờ sự cảnh giác của gia đình, vụ việc được phát hiện sớm, T.A. may mắn được giải cứu an toàn. Xúc động trước sự tận tâm của lực lượng công an, gia đình đã gửi thư cảm ơn Công an phường Hà Đông.

Theo Công an TP Hà Nội, thủ đoạn “bắt cóc online” ngày càng tinh vi, nhắm chủ yếu vào học sinh – sinh viên, những người trẻ dễ bị tác động tâm lý.

Các đối tượng thường giả danh công an, viện lý do nạn nhân liên quan vụ án rửa tiền, sau đó uy hiếp tinh thần, buộc tự cô lập và gây sức ép tài chính với gia đình.

Công an khuyến cáo: Người dân tuyệt đối không tin vào những cuộc gọi, tin nhắn đe dọa, xưng danh công an, viện kiểm sát hay tòa án.

Khi nhận được thông tin nghi ngờ, cần liên hệ ngay với cơ quan công an gần nhất để xác minh. Nhà trường và phụ huynh cần thường xuyên nhắc nhở, trang bị kỹ năng cho học sinh – sinh viên để không rơi vào bẫy của tội phạm công nghệ cao.