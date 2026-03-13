Chiều 13/3, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa giải cứu một tài xế mắc kẹt trong cabin sau vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.

Khoảng 10h10 cùng ngày, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 9 nhận tin báo về vụ tai nạn xảy ra tại đường dẫn lối ra cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, đoạn qua xã Núi Thành, TP Đà Nẵng.

Thời điểm này, xe đầu kéo mang BKS 29H-224.XX kéo theo sơ mi rơ-moóc 92R-046.XX, do tài xế Tạ Văn K. (SN 1985, quê xã Vật Lại, TP Hà Nội) điều khiển gặp nạn. Vụ tai nạn khiến cabin xe đầu kéo bị biến dạng, tài xế mắc kẹt bên trong.

Lực lượng cảnh sát giải cứu tài xế mắc kẹt trong cabin xe đầu kéo. Ảnh: N.X

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH cùng các phương tiện chuyên dụng nhanh chóng đến hiện trường. Thiếu tá Huỳnh Ngọc Trung, Phó đội trưởng Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 9 trực tiếp chỉ huy công tác cứu nạn.

Tại hiện trường, cửa cabin bị kẹt cứng, nhiều cấu kiện kim loại chèn ép khiến nạn nhân bị mắc kẹt trong không gian hẹp. Lực lượng cứu nạn đã sử dụng thiết bị banh, cắt thủy lực cùng các dụng cụ chuyên dụng để phá dỡ cabin, tạo lối tiếp cận nạn nhân.

Tài xế xe đầu kéo được đưa đi cấp cứu. Ảnh: N.X

Sau thời gian khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã đưa được tài xế ra ngoài an toàn, đồng thời phối hợp lực lượng y tế sơ cứu ban đầu và chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế điều trị.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.