Sau hơn 10 năm theo đuổi âm nhạc solo, Hoàng Dũng đang trải qua giai đoạn bận rộn nhất sự nghiệp: vừa giữ vai trò thủ lĩnh Nhà Hoa Lửa tại Anh trai vượt ngàn chông gai, vừa gấp rút hoàn thiện đêm diễn thứ 3 của concert Xoay Tròn diễn ra ngày 6/9 tại Hà Nội.

Hoàng Dũng vừa phát hành sản phẩm âm nhạc mới mang tên Nói nhỏ em nghe, đánh dấu lần hợp tác thứ 2 của anh với một nghệ sĩ Hàn Quốc, sau bản Phonecert cùng 10CM. Dự án có 2 phiên bản ngôn ngữ: Nói nhỏ em nghe bằng tiếng Việt trên các nền tảng của Hoàng Dũng và Say you remember bằng tiếng Anh trên kênh của Dept - nghệ sĩ 33 tuổi tên thật Lee Ho Jung, từng gây sốt mạng xã hội với 2 bản hit Van Gogh và Winter Blossom từ nửa cuối năm 2022.

MV "Nói nhỏ em nghe":

Ca khúc do Dept sáng tác giai điệu, Hoàng Dũng viết lời Việt, kể câu chuyện về những ký ức còn vẹn nguyên sau một cuộc tình đã khép lại qua các hình ảnh giản dị: ly cà phê nguội, căn phòng ngập nắng, con phố quen. MV được ghi hình tại Tuy Hòa với không khí lãng mạn, sâu lắng.

Theo Hoàng Dũng, cơ duyên hợp tác đến từ năm 2025 khi Dept ngỏ lời nhưng vì bận hoàn thiện album Xoay Tròn nên đến năm nay dự án mới thành hình. Quá trình làm việc diễn ra thuận lợi bất ngờ: "Chắc vì chung ngôn ngữ âm nhạc nên tôi và cộng sự không gặp nhiều khó khăn trong lúc sản xuất". Trở ngại lớn nhất, theo anh, chỉ là lệch múi giờ giữa 2 ê-kíp Việt - Hàn.

Thủ lĩnh Nhà Hoa Lửa và bài toán tập thể

Rẽ sang một hướng hoàn toàn khác với công việc solo quen thuộc, Hoàng Dũng nhận lời tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 sau hơn 10 năm đi con đường âm nhạc cá nhân, ít va chạm gameshow. Chia sẻ với VietNamNet, anh cho biết quyết định đến từ nhu cầu được làm mới bản thân. "Tôi nghĩ việc tham gia gameshow là một sự làm mới cần thiết cho tôi sau nhiều dự án sáng tạo độc lập", Hoàng Dũng trải lòng. Việc gặp gỡ nhiều nghệ sĩ khác, theo anh mang lại năng lượng và góc nhìn mới cho sáng tạo tương lai.

Hoàng Dũng đang thi "Anh trai vượt ngàn chông gai" 2026.

Nhưng đổi lại, từ một nghệ sĩ quen làm chủ toàn bộ sản phẩm cá nhân, Hoàng Dũng giờ phải đứng ở vị trí thủ lĩnh, chịu trách nhiệm cho tiếng nói chung của một tập thể nhiều cá tính. Anh thừa nhận đã có những quyết định khó khăn, biết trước sẽ khiến người này người kia không hài lòng nhưng xem đó là phần tất yếu của vai trò lãnh đạo.

Cách anh chọn để dung hòa là giao tiếp và lắng nghe từng thành viên, từ đó tìm phương án tốt nhất cho cả nhóm: "Tôi tin tất cả mọi việc đều có thể giải quyết được bằng cách đàm phán".

Chạy song song 3 dự án lớn trong cùng một giai đoạn khiến Hoàng Dũng phải cắt giảm không ít điều trong đời sống riêng. Anh cho biết phần hy sinh nhiều nhất là thời gian ở nhà cùng vợ, những thú vui cá nhân và cả việc chăm sóc bản thân. Kể từ khi bước vào ghi hình chương trình, tình trạng thiếu ngủ gần như thường trực.

Nhìn về chặng đường phía trước, Hoàng Dũng muốn giữ một tâm thế cởi mở, tự do sáng tạo trong năm 2026, sẵn sàng cho những dự án kết hợp và trải nghiệm mới nếu cơ duyên đến, đồng thời tiếp tục gặp gỡ khán giả qua các đêm nhạc riêng.

Ảnh: NVCC, Tư liệu