“Công thức lễ hội” của các điểm đến

Hơn 23 giờ đêm, dòng người rời khỏi đại nhạc hội Mega Booming - Charmora City vẫn khiến trung tâm Nha Trang đặc kín, sầm uất. Mang khuôn mặt rạng rỡ sau khi “quậy tung” đêm nhạc, Hoài Anh - nữ du khách 30 tuổi từ TP.HCM chia sẻ: “Mình cùng nhóm Khách iu (fanclub ca sĩ Bùi Công Nam) đã bay ra đây để “đu idol”. Chuyến đi 3 ngày 2 đêm vừa thưởng thức âm nhạc, vừa du lịch và tắm biển là một lịch trình tái tạo năng lượng cuối tuần hoàn hảo. Chỉ có một lưu ý là nên đặt phòng ở sớm nếu không sẽ sớm hết những vị trí tốt với chi phí hợp lý.”

Dòng người phủ kín đêm nhạc “Mega Booming - Charmora City”

Du khách cần nơi để trải nghiệm và sẵn sàng chi trả cho những hoạt động xứng đáng, từ đó mang về doanh thu lớn cho ngành du lịch.

Bằng cách duy trì chuỗi sự kiện liên tục và kiến tạo hệ sinh thái khép kín, nhiều điểm đến đã thành công trong việc tạo ra hiệu ứng FOMO (sợ bị bỏ lỡ), kích thích khách tới và chi tiêu mạnh mẽ. Điển hình như lễ hội Coachella 2026 (Mỹ) đã thu hút 750.000 lượt khách, bơm hơn 200 triệu USD vào nền kinh tế thành phố Indio Hệ quả là giá trị thương mại và hiệu suất khai thác của BĐS trong những khu vực này thường neo ở mức cao – đẩy tỷ lệ lấp đầy các cơ sở lưu trú chạm mốc 229%, giá phòng khách sạn cũng tăng vọt 61,6%.

Show diễn “Symphony of the Sea” kết hợp thể thao mạo hiểm và pháo hoa thu hút đông đảo du khách

Ở Phú Quốc, show diễn "Symphony of the Sea" (Bản giao hưởng đại dương) diễn ra hàng đêm tại Thị trấn Hoàng Hôn, đã chứng minh sức hút mạnh mẽ qua sự kết hợp của thể thao mạo hiểm Jetski, Flyboard cùng pháo hoa rực rỡ. Sun Group gọi đây là đích đến của mô hình du lịch trải nghiệm bền vững: biến lễ hội và nghệ thuật thành thói quen thưởng thức hàng ngày của du khách.

Cánh cửa mở rộng cho du lịch sự kiện tại Nha Trang

Theo đánh giá của giới chuyên gia bất động sản, nhìn từ sức nóng của Mega Booming - Charmora City và loạt sự kiện sắp tới có thể thấy, Nha Trang có tiềm năng vươn mình trở thành “hub” du lịch sự kiện hàng đầu khu vực. Cơ hội này được củng cố khi có sự hiện diện của Sun Group – “ông lớn” đứng sau những “cỗ máy” hút khách như Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng hay các show diễn nghệ thuật triệu USD tại Phú Quốc.

Chỉ trong 5 tháng đầu năm 2026, Khánh Hòa đã đón hơn 9,2 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế tháng 5 tăng đột phá 75,06%. Cộng hưởng cùng hạ tầng hàng không liên tục mở rộng và mạng lưới cao tốc hoàn thiện, mức chi tiêu bình quân của du khách đến với Nha Trang cũng ngày một tăng.

Sự xuất hiện của Sun Group mang đến kỳ vọng về tâm điểm giải trí mới tại Nha Trang. Ảnh phối cảnh

Sức hút đặc biệt của Charmora City

Đại diện Sun Group cho biết, tiếp nối di sản thành công từ Đà Nẵng, Phú Quốc và Quảng Ninh, Nha Trang sẽ là trạm dừng tiếp theo để Sun Group áp dụng “công thức lễ hội bất bại”. Tại đô thị Charmora City – quần thể được ôm trọn bởi dòng Quán Trường và sông Tắc, Sun Group đã dành tới 116ha trong tổng số 227ha để kiến tạo “đảo giải trí” Festival Island, hoàn thiện hai trụ cột Live - Play trong mô hình Live - Play - Work.

Sun Group quy hoạch 116ha tại đô thị Charmora City để kiến tạo “đảo giải trí” Festival Island. Ảnh phối cảnh

Tương lai, trái tim giải trí này sẽ trở thành “Downtown không ngủ”. Nơi âm nhạc ngân vang, sân khấu nước biểu tượng tại hồ trung tâm rộng 7,3ha ghi dấu những màn trình diễn đỉnh cao và những ánh đèn sẽ sáng rực suốt ngày đêm.

Kinh tế đêm tại đây còn được kích hoạt bởi hệ sinh thái “all-in-festival đồ sộ” với: hồ trung tâm 7,3ha, quảng trường lễ hội, tuyến phố ẩm thực và chợ đêm VUIFest mở cửa 24/7. Đặc biệt, Festival Island còn là “sàn diễn” cho các show nghệ thuật đa phương tiện triệu USD, trình diễn Jetski, nhạc nước và cả những bản giao hưởng pháo hoa thắp sáng bầu trời.

Nhằm tối ưu sức hút từ chuỗi tiện ích chất lượng này, hai dòng sản phẩm chiến lược được chủ đầu tư “đo ni đóng giày” là hệ thống shophouse sầm uất dọc phố đi bộ và tổ hợp căn hộ dịch vụ The Fest cao cấp.

Tổ hợp căn hộ The Fest được Sun Group giới thiệu có thể giúp tối ưu hóa hiệu quả đầu tư kinh doanh lưu trú. Ảnh phối cảnh

The Fest gồm ba tòa tháp kết nối đồng bộ đến hệ thống clubhouse sảnh lobby cao cấp, bể bơi và vườn dạo bộ tiêu chuẩn resort. Sun Group cho biết, đây là 100% căn hộ thương mại dịch vụ có tính pháp lý rõ ràng, giúp chủ sở hữu dễ dàng tối ưu hóa các hoạt động kinh doanh lưu trú.

(Nguồn: Sun Group)