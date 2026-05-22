Hướng dẫn viên tiếng Nga làm việc liên tục, không ngày nghỉ

Những ngày tháng 5, trên các tuyến phố trung tâm Nha Trang như Nguyễn Thiện Thuật, Hùng Vương, Trần Quang Khải... đông đúc du khách, đặc biệt là khách Nga. Tuy nhiên, du lịch Khánh Hòa đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt trầm trọng hướng dẫn viên du lịch tiếng Nga trong mùa cao điểm.

Bà Nguyễn Hương Thủy, Quản lý nhân sự Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Anex Việt Nam (Anex Việt Nam) - doanh nghiệp có thâm niên hơn 10 năm đưa khách Nga về Việt Nam, cho biết từ tháng 4 đến tháng 10 hằng năm là cao điểm khách Nga đến Việt Nam, đặc biệt tại Nha Trang.

Tại Khánh Hòa, lượng khách Nga đã tăng mạnh trở lại từ giữa năm ngoái đến nay. Trong mùa hè này, Anex Việt Nam dự kiến đón 183.270 lượt khách từ Nga và các nước CIS (Cộng đồng các quốc gia độc lập) đến Khánh Hòa, với 222 chuyến bay/tháng từ 19 thành phố, đạt công suất tối đa 29.200 lượt khách/tháng.

Du khách Nga tản bộ trên đường Trần Phú, dọc bãi biển Nha Trang. Ảnh: Xuân Ngọc

Bà Thủy nhìn nhận, đây là tín hiệu tích cực, nhưng doanh nghiệp đang vấp phải bài toán đau đầu: không có hướng dẫn viên tiếng Nga. Bà cho hay, trong tổng số 40 nhân sự lữ hành của Anex Việt Nam, chỉ có 12 người là hướng dẫn viên tiếng Nga có thẻ quốc tế. Điều này khiến các hướng dẫn viên phải làm việc liên tục, không có ngày nghỉ.

Theo bà, doanh nghiệp sẵn sàng trả mức lương lên tới 1.100 USD/tháng cho một hướng dẫn viên tiếng Nga có thẻ quốc tế. Tuy nhiên, dù đã nỗ lực tìm kiếm tại các trường đại học ở Khánh Hòa, Hà Nội và TPHCM, nguồn nhân lực vẫn khan hiếm.

“Tình trạng thiếu hướng dẫn viên tiếng Nga khiến doanh nghiệp gặp khó trong điều phối tour và ảnh hưởng chất lượng dịch vụ khi lượng khách tăng mạnh”, bà Thủy nói.

Để giải quyết tình trạng này, Anex Việt Nam buộc phải tạm thời sử dụng các hướng dẫn viên tiếng Anh có thẻ quốc tế như một giải pháp "chữa cháy".

"Mong các cơ quan chức năng sớm có giải pháp tháo gỡ khó khăn để hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy du lịch Khánh Hòa phát triển hơn nữa”, bà kiến nghị.

Du khách tăng mạnh, các công ty lữ hành loay hoay tìm hướng dẫn viên tiếng Nga. Ảnh: Xuân Ngọc

Theo bà Hoàng Thị Phong Thu, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Pegas Misr Vietnam Travel (Công ty Pegas), trong bối cảnh lượng khách Nga đến Khánh Hòa ngày càng tăng, việc thiếu hụt hướng dẫn viên tiếng Nga đang là thách thức lớn với ngành du lịch địa phương.

Từ đầu năm đến nay, Công ty Pegas đã đưa khoảng 63.090 khách đến Việt Nam, khách lưu trú trung bình 12 đêm/người. Tuy nhiên, doanh nghiệp này cũng đang “đỏ mắt” tìm hướng dẫn viên tiếng Nga có thẻ quốc tế.

Kiến nghị địa phương xem xét mở thêm các khoa tiếng Nga

Bà Thu cho rằng, nguyên nhân chính bởi tiếng Nga không phổ biến như tiếng Anh, số lượng sinh viên theo học tiếng Nga tại các cơ sở đào tạo chính quy ở Việt Nam rất ít. Mặc dù công ty đã tìm kiếm hướng dẫn viên tại Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, nhưng nguồn cung vẫn không đủ, buộc doanh nghiệp phải tự xoay xở. Công ty buộc phải sử dụng hướng dẫn viên tiếng Anh như giải pháp tạm thời.

Để giải quyết tình trạng này, lãnh đạo doanh nghiệp kiến nghị tỉnh Khánh Hòa cần có các giải pháp linh hoạt và lâu dài.

Cụ thể, địa phương xem xét nghiên cứu mở thêm các khoa tiếng Nga tại các trường đại học và cao đẳng trong tỉnh. Giải pháp này không chỉ giúp bổ sung nguồn hướng dẫn viên mà còn tạo thêm cơ hội việc làm và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường.

Du khách Nga tham quan các điểm đến ở Nha Trang. Ảnh: Xuân Ngọc

Trước tình trạng thiếu hụt hướng dẫn viên tiếng Nga và kiến nghị của các doanh nghiệp du lịch, trao đổi với PV Báo VietNamNet, ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở VH-TT&DL cùng các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các giải pháp.

Trong đó, tỉnh tập trung xây dựng chính sách hỗ trợ, đẩy mạnh đào tạo bài bản nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch, đặc biệt là đội ngũ hướng dẫn viên tiếng Nga.

Theo ông Cung Quỳnh Anh, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Khánh Hòa, đơn vị sẽ phối hợp với Sở Nội vụ để triển khai đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, gồm tiếng Nga, nhằm đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp trong bối cảnh lượng khách quốc tế, đặc biệt là khách Nga, được dự báo sẽ tăng mạnh trong thời gian tới.

Ông cũng khuyến nghị các doanh nghiệp nên phân bổ khách hợp lý với số lượng hướng dẫn viên hiện có, đồng thời đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật trong việc sử dụng hướng dẫn viên du lịch.