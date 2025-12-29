Phục hồi nhanh nhờ đột phá tư duy

Năm 2025, du lịch Khánh Hòa đánh dấu bước ngoặt về tư duy khi tỉnh hợp tác với đơn vị tư vấn quốc tế Simon-Kucher (Dubai) để xây dựng chiến lược tầm nhìn đến năm 2045. Thay vì phát triển manh mún, ngắn hạn, Khánh Hòa hướng tới một hệ sinh thái du lịch hoàn chỉnh, gắn kết giữa sản phẩm - thị trường - hạ tầng - thương hiệu.

Một trong những thay đổi rõ nét nhất là cách tiếp cận lễ hội và sự kiện. Thay vì mô hình Festival Biển truyền thống, tỉnh tổ chức Lễ hội Văn hóa - Du lịch biển 2025 với chủ đề “Nha Trang say Hi”, diễn ra xuyên suốt từ cuối tháng 5 đến hết tháng 6 với 36 hoạt động, sự kiện quy mô lớn.

Theo ông Cung Quỳnh Anh, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Khánh Hòa, ba điểm nhấn của lễ hội gồm đại nhạc hội “Nha Trang say Hi” với các nghệ sĩ nổi tiếng, chương trình giao lưu văn hóa quốc tế và Carnival diễu hành đường phố đã tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ. Chỉ trong 4 ngày cao điểm, Khánh Hòa đón khoảng 667.000 lượt khách, công suất phòng đạt trên 85%, nhiều khách sạn 4-5 sao kín phòng.

Điều quan trọng hơn, lễ hội không chỉ “kéo khách đến” mà còn “giữ khách ở lại”, góp phần kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu - điểm yếu cố hữu của du lịch biển trước đây.

Vịnh Vân Phong, một trong 4 vịnh nổi tiếng ở Khánh Hòa, hướng tới thu hút dòng khách khách chi tiêu cao. Ảnh: Ngọc Hà

Cùng với lễ hội, hàng loạt sản phẩm du lịch mới đã được đưa vào vận hành, như Lễ hội Vịnh ánh sáng quốc tế, các show diễn thực cảnh “Ánh sáng huyền thoại”, “Chum show”... tạo sức sống cho mô hình “phố không ngủ” tại Nha Trang.

Đây được xem là bước đột phá trong phát triển kinh tế đêm - lĩnh vực mà Khánh Hòa từng bị đánh giá là chưa tương xứng với tiềm năng. Các sản phẩm giải trí ban đêm, kết hợp ánh sáng, âm nhạc, văn hóa bản địa và công nghệ đã giúp du lịch Khánh Hòa từng bước thoát khỏi sự phụ thuộc vào mùa cao điểm, nâng cao năng lực cạnh tranh so với các điểm đến trong khu vực.

Nhờ đó, năm 2025, địa phương này đón 16,4 triệu lượt khách, tăng hơn 14% so với năm 2024. Trong đó, khách quốc tế đạt 5,5 triệu lượt, tăng hơn 13,4%, đưa tổng doanh thu du lịch lên mức 66,7 nghìn tỷ đồng, đóng góp quan trọng vào GRDP toàn tỉnh.

So với năm 2019 - thời điểm trước đại dịch Covid-19, lượng khách và doanh thu du lịch của Khánh Hòa đã tăng vượt bậc. Năm 2019, tỉnh đón hơn 7,2 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 3,6 triệu lượt khách quốc tế, doanh thu đạt 27.000 tỷ đồng.

Không chỉ tăng về số lượng, chất lượng du lịch cũng được cải thiện rõ nét. Nha Trang - Khánh Hòa hiện sở hữu hệ thống lưu trú thuộc nhóm lớn nhất cả nước với 1.441 cơ sở, hơn 70.500 phòng; riêng phân khúc từ 4-5 sao chiếm trên 40%.

Sự gia tăng nhanh của các khu nghỉ dưỡng cao cấp, tổ hợp giải trí quốc tế tại Nha Trang, Cam Ranh, Vân Phong hay Vĩnh Hy đang từng bước định vị Khánh Hòa là điểm đến của dòng khách có khả năng chi tiêu cao.

Ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, khẳng định, du lịch Khánh Hòa phục hồi nhanh sau đại dịch, lượng khách tăng trưởng liên tục. Địa phương đang thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư chiến lược, đồng thời trở thành điểm đến yêu thích của du khách Nga Hàn Quốc, Trung Quốc, châu Âu và nhiều thị trường mới nổi.

Theo ông Biên, lãnh đạo tỉnh xác định du lịch là động lực tăng trưởng, hướng tới trở thành điểm đến quốc gia, quốc tế hàng đầu Đông Nam Á, đón dòng khách chất lượng cao và phát triển theo hướng thông minh, bền vững.

Hướng tới 4 trụ cột và phát triển bền vững

Song song với việc đổi mới sản phẩm, Khánh Hòa chủ động mở rộng thị trường quốc tế. Năm 2025, lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp xúc tiến du lịch tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và các thị trường cao cấp như Thụy Sĩ, Italia; làm việc với nhiều định chế, đối tác lớn từ Nga, Belarus, Hoa Kỳ.

Kết quả là 6 đường bay quốc tế mới từ châu Âu và Nga được khai trương, đưa dòng khách có mức chi tiêu cao quay trở lại Nha Trang. Riêng thị trường Nga đang phục hồi mạnh với hơn 35 chuyến bay mỗi tuần. 8 tháng đầu năm 2025, Khánh Hòa đón 279.000 lượt khách Nga, dự kiến cả năm đạt, thậm chí vượt mốc gần 493.000 lượt khách Nga của năm 2019.

Du lịch tàu biển cũng ghi nhận sự trở lại ấn tượng với 25 chuyến tàu quốc tế, gần 30.000 lượt khách, trong đó có nhiều tàu cao cấp như Seven Seas Explorer, Discovery Princess, khẳng định vị thế Cam Ranh trên bản đồ hải trình khu vực.

Với đà tăng trưởng hiện nay, năm 2026, Khánh Hòa đặt mục tiêu đón hơn 18,1 triệu lượt khách (trong đó khách quốc tế hơn 6 triệu lượt), doanh thu hơn 77.000 tỷ đồng. Để hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm du lịch cấp vùng và quốc gia, tỉnh xác định phát triển dựa trên 4 trụ cột: du lịch biển đảo - nghỉ dưỡng cao cấp; du lịch văn hóa - di sản; du lịch chăm sóc sức khỏe; du lịch MICE và sự kiện.

Tuy nhiên, du lịch Khánh Hòa vẫn đang đối mặt với không ít thách thức như hạ tầng chưa đồng bộ, liên kết vùng còn yếu, vai trò “hạt nhân” dẫn dắt du lịch khu vực chưa phát huy hết.

Ông Phạm Minh Nhựt - Chủ tịch Hiệp hội du lịch Khánh Hòa, cho rằng, điều mà cộng đồng doanh nghiệp đặc biệt quan tâm hiện nay là chính sách xuất nhập cảnh và các thủ tục liên quan đến thu hút khách quốc tế. Đơn cử, du lịch tàu biển vẫn còn vướng mắc về thủ tục và chi phí, mặc dù địa phương đã có nhiều tháo gỡ.

Theo bà Nguyễn Thị Hòa, Giám đốc Marketing Vinpearl, cạnh tranh trong khu vực ngày càng gay gắt, yêu cầu về chất lượng dịch vụ và quản trị điểm đến theo chuẩn quốc tế ngày càng cao, đòi hỏi Khánh Hòa phải tiếp tục đổi mới tư duy, lấy hạ tầng và sản phẩm làm nền tảng dẫn dắt.

Do đó, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, ông Hà Văn Siêu nhấn mạnh, Khánh Hòa cần tập trung vào ba giải pháp then chốt: hoàn thiện quy hoạch - hạ tầng; phát triển sản phẩm dựa trên lợi thế 4 vịnh (Vân Phong, Nha Trang, Nha Phu, Cam Ranh) và đổi mới xúc tiến, xây dựng thương hiệu du lịch mang tầm quốc tế.

Bình An