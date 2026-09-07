Sự chuyển dịch ‘khẩu vị’: Bất động sản giá trị thực lên ngôi

Bước sang năm 2026, thị trường bất động sản trải qua giai đoạn sàng lọc mạnh mẽ. Thay vì chạy theo những "cơn sốt" đất nền hay kỳ vọng lướt sóng ngắn hạn, người mua nhà và giới đầu tư có xu hướng thận trọng và thực tế hơn.

Trong bối cảnh đó, phía Tây TP.HCM là một trong những khu vực ghi nhận sự quan tâm của thị trường. Theo dữ liệu Batdongsan.com.vn, trong quý IV/2025, mức độ quan tâm bất động sản tại các khu vực phía Tây giáp TP.HCM như Bến Lức, Đức Hòa tăng 24% so với cùng kỳ năm trước.

Điểm đáng chú ý là sự quan tâm này không chỉ đến từ người dân TP.HCM, mà còn ghi nhận từ nhóm người tìm kiếm ở những đô thị lớn khác như thủ đô Hà Nội. Điều này cho thấy những khu vực còn dư địa phát triển đang được đưa vào phạm vi cân nhắc của nhóm khách hàng ở các thị trường lớn.

Bên cạnh lợi thế mặt bằng giá, cấu trúc sản phẩm tại khu Tây đang trải qua quá trình thay đổi. Nơi đây không còn là địa hạt của những mô hình phân lô bán nền đơn lẻ. Thay vào đó là sự phát triển của các đại đô thị tích hợp quy mô lớn, những dự án được đầu tư bài bản để trở thành một hệ sinh thái toàn diện, đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu từ Sống - Làm việc - Học tập - Vui chơi giải trí đến Mua sắm.

Toàn cảnh đại đô thị tích hợp Waterpoint - Điểm sáng BĐS phía Tây TP.HCM.

Waterpoint và bài toán giá trị thực của một đô thị đáng sống

Câu chuyện cốt lõi mà thị trường đang đặc biệt quan tâm hiện nay là khả năng đáp ứng nhu cầu thực tế của các không gian đô thị. Tại phía Tây TP.HCM, các công trình trọng điểm Vành đai 3, Vành đai 4 (Tỉnh lộ 830), cao tốc Bến Lức - Long Thành hay Đại lộ Võ Văn Kiệt nối dài đang được đẩy mạnh. Tuy nhiên, hạ tầng giờ đây chỉ đóng vai trò là "điều kiện cần". Yếu tố thực sự níu chân dòng vốn và người mua ở thực chính là việc khu đô thị đó có hình thành được môi trường sống sinh thái, hệ tiện ích toàn diện và các hoạt động kinh tế, dịch vụ thực tế hay không?

Với họ, một sản phẩm bất động sản tốt phải đáp ứng được nhu cầu sử dụng thực, đồng thời có nền tảng để duy trì giá trị trong dài hạn. Waterpoint - Khu đô thị đáng sống phía Tây TP.HCM là một trường hợp có thể nhìn từ góc độ này.

Với quy mô 355 ha nằm trên trục Tỉnh lộ 830, thuộc khu vực Bến Lức, dự án được bao quanh bởi khoảng 5,8 km bờ sông Vàm Cỏ Đông. Lợi thế vị trí này không chỉ giúp Waterpoint hưởng lợi từ mạng lưới hạ tầng giao thông kết nối liên vùng, mà còn tạo nên một không gian sống sinh thái đặc trưng với hệ thống sông nước, cây xanh và những khoảng mở hiếm có ở một đại đô thị quy mô lớn.

Waterpoint sở hữu không gian sống sinh thái lý tưởng với dải công viên ven sông và 5,8km đường bờ sông Vàm Cỏ Đông bao bọc.

Điểm làm nên giá trị sống thực tế tại Waterpoint là hệ thống sản phẩm và tiện ích được quy hoạch đa lớp theo mô hình đô thị tích hợp "Intergrated Township" chuẩn quốc tế.

Sự đa dạng từ nhà phố, shophouse thương mại đến các khu compound hạng sang biệt lập kết hợp cùng chuỗi tiện ích cảnh quan, giáo dục, thể thao từng bước đi vào vận hành, kiến tạo nên một nhịp sống năng động, giàu sức sống tại Waterpoint. Đây là nền tảng thiết yếu để đô thị nhanh chóng hình thành các hoạt động sinh hoạt và thương mại nhộn nhịp.

Hệ thống tiện ích từng bước đi vào vận hành, cùng các hoạt động kết nối cộng đồng góp phần tạo nên sức sống ngày càng rõ nét tại Waterpoint.

Trong bối cảnh hiện nay, dòng vốn thông minh đang chuyển hướng qua một lăng kính khắt khe hơn: ưu tiên những bất động sản chống chịu tốt trước biến động, phục vụ nhu cầu ở thực và thuộc các đại đô thị có tầm nhìn phát triển dài hạn. Sự hiện diện của những đại đô thị tích hợp như Waterpoint được xem là mảnh ghép hoàn thiện bức tranh đô thị hóa, tạo cơ sở để thị trường khu Tây bước vào một chu kỳ định giá mới mang tên: Chu kỳ của bất động sản giá trị thực.

Với quy mô hơn 4.000 m², Nam Long Experience 2026 mở ra 3 ngày trải nghiệm đa chiều, nơi khách hàng có thể trực tiếp tìm hiểu hệ sinh thái dự án của Nam Long, từ quy hoạch, không gian sống, sản phẩm đến những giá trị đang được kiến tạo tại mỗi đô thị. Nam Long Experience 2026 - Triển lãm BĐS Giá trị thực dự kiến diễn ra 3 ngày 18, 19 và 20/9 tại Sảnh B2 - Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), 799 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Mỹ, TP.HCM. Sự kiện mở cửa tham quan tự do.

(Nguồn: Nam Long)