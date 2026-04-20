Foton tiếp cận thị trường Việt bằng nền tảng công nghệ, dải sản phẩm và sự thấu hiểu khách hàng

Hiểu “bài toán đầu tư” của khách hàng xe thương mại

Khác với người mua xe cá nhân, khách hàng xe thương mại tại Việt Nam luôn đặt bài toán kinh tế lên hàng đầu. Quyết định mua xe cần đáp ứng nhiều yếu tố: chi phí đầu tư ban đầu, chi phí bảo trì và giá trị khai thác trong dài hạn.

Trong nhiều năm, tâm lý phổ biến của khách hàng Việt Nam là ưu tiên các thương hiệu Nhật Bản nhờ độ bền đã được kiểm chứng. Tuy nhiên, khi thị trường phát triển và áp lực cạnh tranh gia tăng, người dùng bắt đầu “mở” hơn với các lựa chọn mới - miễn là đáp ứng được tiêu chí hiệu quả kinh tế.

Foton dần trở thành lựa chọn đáng chú ý của khách hàng Việt

Đây chính là điểm mà Foton đang tận dụng tốt. Thay vì định vị ở phân khúc giá rẻ đơn thuần, Foton xây dựng hình ảnh sản phẩm toàn cầu với chất lượng tối ưu và mức đầu tư hợp lý, nhờ sự hợp tác với các đối tác danh tiếng như Cummins Inc hay ZF Friedrichshafen AG.

Điều này giúp thương hiệu dần thay đổi nhận thức của người dùng - từ “xe Trung Quốc giá rẻ” sang “giải pháp vận tải, tiêu chuẩn toàn cầu, tối ưu chi phí”.

Foton hợp tác với các tập đoàn ô tô và động cơ hàng đầu thế giới như Daimler AG, ZF & Cummins Inc

Dải sản phẩm rộng - lợi thế cạnh tranh mang tính chiến lược

Một trong những lợi thế rõ rệt của Foton tại Việt Nam là khả năng cung cấp danh mục sản phẩm đa dạng, bao phủ nhiều phân khúc.

Ở tầng thấp nhất, các dòng xe tải nhẹ như Wonder hay Aumark đáp ứng nhu cầu giao hàng nội đô, nơi yếu tố linh hoạt và tiết kiệm nhiên liệu được đặt lên hàng đầu. Đây cũng là phân khúc đang tăng trưởng nhanh nhờ sự phát triển của thương mại điện tử.

Ở phân khúc cao hơn, các dòng tải trung như Aumark và tải nặng, đầu kéo như Auman phục vụ nhu cầu vận tải liên tỉnh, logistics quy mô lớn và vận chuyển vật liệu. Những dòng xe này được thiết kế để vận hành ổn định trong điều kiện khắc nghiệt, đáp ứng yêu cầu khai thác liên tục của doanh nghiệp.

Foton cung cấp dải sản phẩm đa dạng cho khách hàng Việt

Điểm đáng chú ý là Foton không chỉ “có đủ” sản phẩm, mà còn tạo ra sự liên kết giữa các phân khúc. Điều này cho phép khách hàng - đặc biệt là doanh nghiệp - xây dựng đội xe đồng bộ từ một thương hiệu, giúp tối ưu quản lý, bảo trì và vận hành.

Cụ thể hơn, doanh nghiệp có thể tối ưu đáng kể công tác quản lý, từ đào tạo cho đến vận hành thực tế. Các dòng xe có thiết kế và triết lý kỹ thuật tương đồng cũng giúp rút ngắn thời gian làm quen, giảm sai sót trong quá trình sử dụng.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp có thể tận dụng chung hệ thống phụ tùng, quy trình bảo dưỡng, từ đó tối ưu chi phí cũng như thời gian sửa chữa. Điều này đặc biệt quan trọng trong ngành vận tải, nơi mỗi giờ xe dừng hoạt động đều ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh.

Lợi thế chi phí - yếu tố quyết định trong cạnh tranh

Trong bối cảnh chi phí vận hành ngày càng tăng, đặc biệt là giá nhiên liệu biến động, khả năng tối ưu chi phí trở thành yếu tố then chốt.

Nhờ hợp tác với Cummins Inc, các dòng xe Foton được trang bị động cơ có hiệu suất tốt và mức tiêu hao nhiên liệu hợp lý. Đồng thời, việc tiêu chuẩn hóa linh kiện và hệ thống giúp giảm chi phí bảo trì, sửa chữa trong dài hạn.

Quan trọng hơn, giá đầu tư ban đầu của Foton thường ở mức cạnh tranh so với các thương hiệu cùng phân khúc. Điều này tạo ra “điểm vào” hấp dẫn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ - nhóm khách hàng chiếm tỷ trọng lớn tại Việt Nam.

Foton nhận được sự quan tâm từ các doanh nghiệp nhờ lợi thế sản phẩm và chi phí đầu tư

Lợi thế của Foton Motor tại Việt Nam không chỉ nằm ở sản phẩm, mà còn ở cách thương hiệu chăm sóc khách hàng với các chính sách hậu mãi ấn tượng. Có thể kể đến chính sách 1 đổi 1 block động cơ trong 2 năm đầu, áp dụng cho các dòng xe Aumark dưới 3,5 tấn hay chế độ bảo hành 24 tháng không giới hạn số km của dòng xe tải nặng Auman, chính sách bảo hành động cơ đầu kéo lên đến 60 tháng, không giới hạn quãng đường vận hành….

Những chính sách này không chỉ gia tăng giá trị sử dụng cho sản phẩm mà còn thể hiện định hướng đồng hành lâu dài của Foton, qua đó giúp khách hàng yên tâm khai thác phương tiện và tối ưu hiệu quả vận hành trong thực tế.