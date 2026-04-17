Mặc dù phần lớn việc lái xe điện khá giống với lái xe động cơ đột trong nhưng khi lái thử, bạn vẫn phải chú ý đến những chi tiết hoàn toàn khác biệt. Dưới đây là cẩm nang lái thử xe điện "chuẩn bài", giúp bạn đưa ra quyết định xuống tiền chính xác nhất.

Đừng bỏ qua cách âm: Điểm mạnh cũng có thể thành điểm yếu

Dù là xe điện hay xe xăng, bước đầu tiên vẫn là kiểm tra sự phù hợp của thiết kế: tư thế ngồi, tầm nhìn, hệ thống treo và mức độ hoàn thiện nội thất.

Xe điện yên tĩnh hơn nhưng cũng giúp người lái dễ dàng phát hiện ra những tiếng ồn khác. Ảnh: SA Move

Điểm khác biệt lớn nhất của xe điện là gần như không có tiếng động cơ, tạo cảm giác yên tĩnh vượt trội so với xe xăng. Nhưng chính sự yên tĩnh này lại "phơi bày" các loại tiếng ồn khác như tiếng gió, tiếng lốp ma sát với đường, tiếng dội từ gầm xe.

Khi lái thử, đừng chỉ chạy trên đường đẹp. Hãy yêu cầu đi qua gờ giảm tốc, mặt đường xấu hoặc chạy tốc độ cao để kiểm tra khả năng cách âm môi trường và cách âm gầm thực tế của xe. Một chiếc xe điện có pin tốt nhưng cách âm kém sẽ nhanh chóng khiến người dùng mệt mỏi khi đi đường dài.

Gia tốc tức thời và phanh tái sinh: Cần thử kỹ để không bị "sốc"

Đạp ga xe điện mang lại một cảm giác phấn khích tột độ. Toàn bộ mô-men xoắn được truyền đến các bánh xe ngay lập tức, không có độ trễ như xe xăng. Với người chưa quen, cảm giác này có thể gây chóng mặt cho người ngồi sau.

Xe điện có khả năng tăng tốc nhanh và hệ thống phanh tái sinh, người lái mới cần phải làm quen với điều này. Ảnh: VinFast

Bên cạnh đó, phanh tái sinh là một tính năng đặc trưng của xe điện. Khi bạn nhả chân ga, hệ thống sẽ tự động hãm xe lại để thu hồi động năng sạc ngược vào pin.

Vì vậy, khi lái thử, bạn hãy yêu cầu tư vấn viên hướng dẫn điều chỉnh mức độ phanh tái sinh và trải nghiệm chế độ lái một bàn đạp trong phố đông để xem bạn có thích nghi được không. Nếu không phù hợp, hành trình lái xe hàng ngày sẽ rất khó chịu.

Lốp xe điện mòn nhanh hơn bạn nghĩ

Xe điện thường nặng hơn xe xăng cùng phân khúc từ 20-30% do gánh thêm khối lượng của bộ pin. Trọng lượng lớn, kết hợp với khả năng tăng tốc tức thì và hệ thống phanh tái sinh khiến lốp xe điện mòn nhanh hơn đáng kể.

Lốp xe điện thường mòn nhanh hơn lốp xe xăng. Ảnh: Sailun

Nếu bạn đang lái thử để mua một chiếc ô tô điện cũ, hãy kiểm tra kỹ tình trạng lốp. Nhiều mẫu xe điện hiệu suất cao có thể "ăn" lốp chỉ sau chưa tới 20.000 km.

Với xe mới, người mua cũng nên tìm hiểu chi phí thay lốp chuyên dụng cho xe điện. Lốp chuyên biệt cho xe điện thường cao hơn lốp xe xăng thông thường. Đây là chi phí vận hành ít người bán nói trước.

Màn hình trung tâm quyết định trải nghiệm và độ an toàn

Trên xe điện, gần như mọi nút bấm vật lý đã bị loại bỏ. Từ việc chỉnh điều hòa, mở cửa sổ trời cho đến theo dõi dung lượng pin đều thao tác qua màn hình cảm ứng trung tâm. Vì vậy, độ mượt và tính trực quan của giao diện là yếu tố sống còn.

Màn hình trung tâm của xe điện thường bị loại bỏ các nút bấm vật lý. Ảnh: Tiến Dũng

Trong lúc lái thử, hãy thử thao tác nhanh các chức năng cơ bản xem giao diện có trực quan, có bị trễ hay phản hồi chậm không? Trong lúc đang lái xe ở tốc độ cao, việc phải cuộn qua 3-4 menu chỉ để chỉnh nhiệt độ điều hòa sẽ là một điểm trừ lớn về mặt an toàn. Xe càng hiện đại, giao diện càng phải thân thiện, đặc biệt khi xe đang chạy.

Trạm sạc và mức tiêu thụ pin: Đừng chỉ nghe quảng cáo

Lái thử xe điện không chỉ là chạy xe, mà còn là thử hệ sinh thái sạc. Hãy mở nắp cổng sạc, cắm thử súng sạc để xem thao tác có thuận tiện không, vị trí cổng sạc để xem nó có phù hợp với thói quen đỗ xe tại gara nhà bạn hay không.

Ngoài ra, hãy kiểm tra hệ thống định vị và quản lý năng lượng. Thử nhập một hành trình dài để xem xe có gợi ý trạm sạc, tính toán pin tiêu hao và thời gian sạc hay không. Ở Việt Nam hiện tại, mạng lưới trạm sạc là yếu tố sống còn, tính năng này phải thực sự thông minh.

Kiểm tra hệ sinh thái sạc và các tính năng quan trọng của xe điện để xem mức độ hao hụt pin. Ảnh minh họa

Đồng thời, chuyển đổi giữa các chế độ Eco và Sport, bật điều hòa mạnh để quan sát mức tiêu thụ pin thay đổi ra sao. Pin xe điện rất nhạy cảm với nhiệt độ và phong cách thốc ga của người lái. Do đó, đây là dữ liệu thực tế quan trọng hơn mọi con số quảng cáo.

Tóm lại, việc chuyển sang xe điện không chỉ là đổi loại nhiên liệu mà là thay đổi toàn bộ thói quen sử dụng. Lái thử xe điện cần tỉnh táo, có kiểm tra và đánh giá thực tế, thay vì chỉ bị cuốn theo cảm giác tăng tốc ban đầu.

Nếu bám sát 5 tiêu chí trên, người tiêu dùng Việt hoàn toàn có thể chọn được chiếc xe điện phù hợp, tối ưu chi phí, dùng lâu dài và tận hưởng trọn vẹn lợi ích của kỷ nguyên ô tô điện mang lại.

