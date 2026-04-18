Dưới đây là một số mẫu xe hứa hẹn ra mắt và đến tay khách Việt trong thời quý II tới:

Hyundai Tucson Hybrid

Trong thời gian gần đây, hàng loạt đại lý Hyundai đã bắt đầu nhận cọc cho phiên bản hybrid mới của dòng xe Tucson. Một số nguồn tin cho biết, Hyundai Tucson Hybrid 2026 dự kiến sẽ chính thức ra mắt thị trường Việt Nam trong tháng 5 hoặc tháng 6 tới.

Hyundai Tucson Hybrid có một số điểm khác biệt nhỏ về ngoại hình so với bản thường. Ảnh: Đại lý Hyundai

Về ngoại hình, Hyundai Tucson Hybrid vẫn thừa hưởng thiết kế như bản xăng ở thế hệ hiện tại, tuy nhiên có một số chi tiết nhỏ được làm mới như mặt ca-lăng và mâm xe.

Điều đặc biệt, hãng xe Hàn Quốc sẽ bỏ bản Tucson máy dầu và chỉ giữ lại máy xăng, giống như người anh em Santa Fe. Xe vẫn được lắp ráp trong nước giống như các phiên bản xăng hiện hành.

Hiện, giá bán cụ thể của Hyundai Tucson Hybrid ở Việt Nam vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý cho biết xe sẽ có giá bán xấp xỉ 1 tỷ đồng. Nếu con số này là chính xác, Hyundai Tucson Hybrid 2026 sẽ đắt hơn đáng kể so với các bản chạy xăng còn lại có giá dao động từ 769-979 triệu đồng.

Peugeot 3008 2026

Mới đây, hình ảnh mẫu xe Peugeot 3008 thế hệ mới "ngụy trang" đang lăn bánh tại Đà Nẵng cho thấy mẫu C-SUV này có thể được ra mắt trong tương lai không xa. Trước đó, hồi tháng 1/2026, Peugeot 3008 hybrid và 5008 đã được trưng bày tại một sự kiện nội bộ của THACO Auto.

Xe dán nhãn chạy thử cùng biển số tạm Quảng Nam, nơi đặt nhà máy lắp ráp của THACO Peugeot, cho thấy nhiều khả năng mẫu xe này sẽ tiếp tục được sản xuất trong nước thay vì nhập khẩu.

Peugeot 3008 tại thị trường quốc tế. Ảnh: Peugeot

Về mặt thiết kế, Peugeot 3008 thế hệ mới sở hữu kiểu dáng SUV lai coupe với phần mui vuốt dốc. Thay đổi này mang lại diện mạo trẻ trung và giàu chất thể thao hơn so với thế hệ tiền nhiệm, đồng thời tạo sự liên tưởng gần hơn tới dòng Peugeot 408.

Tại thị trường quốc tế, phiên bản hybrid của Peugeot 3008 sử dụng động cơ xăng 1.2L PureTech cho công suất 132 mã lực, kết hợp mô-tơ điện 21 mã lực cùng bộ pin 48V. Cấu hình này giúp xe đạt mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình 5,54 lít/100km.

Giá niêm yết của Peugeot 3008 2026 tại Thái Lan là 1.489.000 Bath, tương đương khoảng 1,19 tỷ đồng. Mức giá này khá cao nếu so với các đối thủ cùng phân khúc C-SUV như Mazda CX-5, Hyundai Tucson hay Honda CR-V.

Ford Ranger Raptor máy xăng

Ford Ranger Raptor bản máy xăng 3.0 V6 đang được các đại lý nhận cọc, dự kiến ra mắt trong quý II. Dù vậy, hãng xe Mỹ chưa tiết lộ liệu phiên bản này sẽ thay thế hoàn toàn hay bán song song với bản máy dầu 2.0 tăng áp kép đang phân phối.

Ford Ranger Raptor sắp có bản máy xăng. Ảnh: Ford VN

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở động cơ. Theo thông tin từ hãng xe Mỹ, bản V6 3.0L cho công suất 397 mã lực, mô-men xoắn 583 Nm, vượt trội đáng kể so với bản máy dầu (207 mã lực, 500 Nm). Cả hai đều đi kèm hộp số tự động 10 cấp.

Về cấu hình, Ranger Raptor tiếp tục định hướng là mẫu bán tải hiệu năng cao, tập trung off-road. Xe trang bị hệ thống treo Fox với công nghệ van biến thiên, có khả năng điều chỉnh giảm chấn liên tục, cùng 7 chế độ lái. Hệ thống ống xả cũng có thể tùy chỉnh âm thanh theo chế độ vận hành.

BYD Dolphin 2026

Mẫu hatchback thuần điện phiên bản mới dự kiến được BYD phân phối chính hãng ngay trong tháng 4 này với một số nâng cấp về kích thước, trang bị và phạm vi hoạt động.

Theo tìm hiểu, Dolphin 2026 có kích thước dài, rộng và cao 4.290 x 1.770 x 1.570 (mm). Trục cơ sở 2.700 mm. So với bản hiện hành, các thông số này tăng nhẹ, giúp cải thiện không gian nội thất.

BYD Dolphin 2026 là mẫu hatchback thuần điện có thể được giới thiệu ngay trong tháng 4 tới. Ảnh: BYD

Giống như thế hệ hiện tại, BYD Dolphin mới sẽ dùng hệ dẫn động cầu trước, công suất 94 mã lực và sức kéo 180 Nm. Hãng công bố bộ pin cho phép xe di chuyển khoảng 435km sau một lần sạc đầy.

Dolphin mới dự kiến vẫn được nhập khẩu từ Thái Lan với giá bán khoảng 600 triệu đồng, rẻ hơn so với phiên bản hiện hành đang có giá niêm yết 659 triệu đồng tại thị trường Việt Nam.

(Tổng hợp)

