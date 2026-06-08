Cú đúp giải thưởng quốc gia: Một cho hiện tại, một cho tương lai

Khi thị trường bất động sản đang trải qua quá trình tái cấu trúc mạnh mẽ, những giải thưởng mang tầm vóc quốc gia không chỉ là nơi tôn vinh doanh nghiệp và dự án tiêu biểu, mà còn cho thấy những giá trị đang được đề cao trong chu kỳ phát triển mới.

T&T Homes được vinh danh Top 10 doanh nghiệp Bất động sản triển vọng nhất Việt Nam trong khuôn khổ Giải thưởng quốc gia Bất động sản

Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam là một ví dụ. Mùa giải năm nay ghi nhận hơn 200 hồ sơ từ trên 70 doanh nghiệp tham gia xét chọn ở 12 hạng mục, trải qua nhiều vòng đánh giá, khảo sát thực địa và phản biện của hội đồng chuyên môn.

Giữa hàng trăm hồ sơ, việc T&T Homes được xướng tên ở cả hạng mục Top 10 Doanh nghiệp Bất động sản triển vọng nhất Việt Nam và Top 10 Dự án khu đô thị đáng sống nhất Việt Nam mang một ý nghĩa đặc biệt. Một giải thưởng cho hiện tại. Một giải thưởng nhìn vào tương lai.

Theo ông Đỗ Vinh Quang - Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group, Chủ tịch HĐQT T&T Homes, giá trị của một dự án không nằm ở số lượng sản phẩm hay quy mô vốn đầu tư, mà ở khả năng tạo thêm giá trị cho cư dân, nâng cao sức hấp dẫn của địa phương và mở ra những dư địa phát triển mới cho vùng đất nơi dự án hiện diện.

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group Đỗ Vinh Quang khẳng định, bất động sản là mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái đa ngành của T&T Group

Nhìn từ góc độ đó, T&T City Millennia có thể được xem là một lát cắt phản ánh khá rõ những gì T&T Homes nói riêng, T&T Group nói chung đã hiện thực hóa.

Nằm ở cửa ngõ phía Nam TP.HCM, dự án được phát triển trên quy mô 267 ha với hơn 9.000 sản phẩm. Hơn 7 km mặt sông được giữ lại như một phần của cấu trúc đô thị. Gần 20% diện tích toàn dự án dành cho cây xanh và mặt nước. Hai công trình biểu tượng là Millennia Journey - Hành trình Thiên niên kỷ và Light River - Dòng sông Ánh sáng được phát triển như những không gian cộng đồng thay vì chỉ là các hạng mục tiện ích đơn thuần.

Ngay từ tên gọi "Thành phố Thiên niên kỷ", T&T City Millennia đã gợi mở một tham vọng lớn. Một khu đô thị đơn thuần có thể được hoàn thành sau vài năm xây dựng. Nhưng một thành phố chỉ thực sự có “linh hồn” riêng khi thiết lập được cộng đồng cư dân, bản sắc và sức sống đủ dài để đồng hành cùng nhiều thế hệ.

T&T City Millennia được vinh danh Top 10 Dự án khu đô thị đáng sống nhất Việt Nam

Để hiện thực hóa tham vọng đó, phần lớn điểm nhấn của T&T City Millennia được đặt vào những không gian cộng đồng có khả năng tạo ra sự gắn kết lâu dài. Từ hệ thống công viên ven sông, quảng trường, trường học, các tuyến phố trải nghiệm đến những công trình điểm nhấn văn hóa - giải trí, mọi cấu phần đều hướng tới việc hình thành một môi trường sống nơi cư dân có thể gặp gỡ, tương tác và cùng tạo dựng ký ức với vùng đất mình sinh sống.

Dòng sông Ánh sáng - một trong hai công trình biểu tượng xác lập kỷ lục Việt Nam tại T&T City Millennia

Nhưng nếu T&T City Millennia phản ánh những gì T&T Homes đã hiện thực hóa ở hiện tại, thì danh hiệu "Doanh nghiệp Bất động sản triển vọng nhất" lại gợi mở một câu chuyện khác lớn hơn. Điều gì đang định hình “thì tương lai” của doanh nghiệp này? Và điều gì đang kết nối những dự án mà T&T Group triển khai trên nhiều vùng đất khác nhau trong những năm qua?

Hơn cả một sự kế thừa

Quay trở lại trường hợp của T&T Homes. Theo hồ sơ, doanh nghiệp được thành lập năm 2021 trên cơ sở tái cấu trúc và phát triển từ nền tảng bất động sản đã được T&T Group bền bỉ tích lũy trong gần hai thập kỷ. Xét về tuổi đời, đây vẫn là một thương hiệu khá trẻ trên thị trường. Nhưng nếu nhìn vào những gì họ đang triển khai với quỹ dự án trải dài từ Bắc vào Nam, có thể thấy, hành trình bứt phá của T&T Homes đã được chuẩn bị kỹ từ rất lâu.

Trong nhiều cuộc trao đổi về chiến lược phát triển doanh nghiệp, ông Đỗ Quang Hiển, Nhà sáng lập, Chủ tịch điều hành T&T Group thường nhắc tới hình ảnh một chiếc lò xo. Muốn bật cao, chiếc lò xo phải được nén đủ lâu. Muốn tăng tốc, doanh nghiệp phải chấp nhận dành nhiều năm cho giai đoạn chuẩn bị một cách nghiêm túc.

Nhà sáng lập - Chủ tịch Điều hành Tập đoàn T&T Group Đỗ Quang Hiển

Trong lĩnh vực bất động sản, “DNA” đó đang được thế hệ lãnh đạo F2 kế thừa và tiếp tục hiện thực hóa. Theo ông Đỗ Vinh Quang, nền tảng lớn nhất mà T&T Homes tiếp nhận từ hơn 30 năm phát triển của T&T Group không chỉ nằm ở nguồn lực hay hệ sinh thái, mà ở tư duy đầu tư dài hạn, chuẩn bị kỹ để thực hiện nhanh cũng như cách tiếp cận lấy hiệu quả thực tế làm thước đo và quan điểm phát triển gắn với địa phương nơi doanh nghiệp hiện diện.

Điều này lý giải một "đặc điểm" rất riêng của hệ bất động sản mang thương hiệu T&T Homes và T&T Group. Như ông Đỗ Quang Hiển từng chia sẻ, Tập đoàn rất thận trọng trong việc mở bán nhằm bảo đảm pháp lý, chất lượng triển khai và uy tín với khách hàng. Vì vậy, nhiều dự án chỉ được đưa ra thị trường sau khi đã hoàn thiện các điều kiện quan trọng nhất.

Sẽ không quá khó để tìm thấy những ví dụ cho cách tiếp cận này khi “soi” danh mục dự án của T&T. Phía Bắc, T&T Riverview, T&T DC Complex chỉ mở bán sau khi đã hoàn công. "Viên kim cương" số 2 Phạm Ngọc Thạch cũng đã hoàn thiện và chờ ngày ra mắt. T&T Phố Nối với quy mô 5,3ha đã hoàn thiện đồng bộ hạ tầng. Xuôi về Đồng bằng sông Cửu Long, loạt các khu đô thị tại Tây Ninh, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp cũng dần thành hình với hạ tầng, tiện ích và các công trình điểm nhấn được triển khai trước khi mở bán. Đằng sau những dự án đã hiện hữu ấy là một logic phát triển nhất quán: chuẩn bị dài hơn để thực thi nhanh hơn; tạo ra giá trị thực trước khi tạo ra giá trị thương mại.

Nhưng nếu "chuẩn bị kỹ để thực hiện nhanh" là một đặc điểm trong cách T&T phát triển dự án, thì những dự án mà doanh nghiệp đang triển khai từ Bắc vào Nam lại hé lộ thêm một “cá tính” khác.

Tại Vĩnh Long, những lò gạch đỏ Mang Thít hiện diện trong ngôn ngữ kiến trúc của Khu dân cư Phước Thọ bên dòng Cổ Chiên. Tại An Giang, bóng dáng vùng Thất Sơn, Núi Cấm và văn hóa thương hồ miền Tây được đưa vào dự án khu phức hợp nhà ở kết hợp thương mại - dịch vụ giữa lòng Long Xuyên. Tại Sa Đéc, câu chuyện của làng hoa trăm năm tuổi tiếp tục được kể lại qua các không gian công cộng và công trình điểm nhấn. Trong khi đó, T&T City Millennia lại được xây dựng quanh Millennia Journey, Light River với khát vọng hình thành một trung tâm văn hóa - giải trí mới tại cửa ngõ phía Nam TP.HCM.

Thoạt nhìn, những câu chuyện ấy dường như không liên quan đến nhau. Nhưng thực tế, chúng đều được tạo ra từ cùng một "công thức": đưa những chuẩn mực hiện đại về quy hoạch, kiến trúc và vận hành hòa vào lịch sử, văn hóa và bản sắc riêng của từng vùng đất.

Để làm được điều đó, doanh nghiệp không thể chỉ mang một mô hình thành công từ nơi này áp dụng cho nơi khác. Bởi mỗi vùng đất đều có lịch sử, cảnh quan, văn hóa và động lực phát triển riêng cần được nghiên cứu và thấu hiểu trước khi trở thành một phần của dự án. Theo nghĩa đó, "Tinh hoa thế giới - Văn hóa Việt Nam" không chỉ là một triết lý phát triển, mà còn là biểu hiện khác của nguyên lý "lò xo nén": dành nhiều thời gian cho quá trình tích lũy để tạo ra những giá trị khác biệt có thể tồn tại lâu hơn chính chu kỳ của thị trường.

Nhưng, bất động sản thật ra chỉ là một lát cắt nhỏ trong hành trình lớn hơn của T&T Group. Từ tài chính, hạ tầng, năng lượng đến logistics hay hàng không, nhiều lĩnh vực mà T&T Group tham gia đều cho thấy cùng một phương thức phát triển: chuẩn bị dài hạn trước khi tăng tốc, tạo nền tảng trước khi mở rộng quy mô.

Chia sẻ về chặng đường phía trước của thương hiệu T&T Homes, ông Đỗ Vinh Quang cho rằng bất động sản trong giai đoạn tới "không chỉ là câu chuyện phát triển dự án đơn lẻ mà gắn ngày càng chặt chẽ với quá trình hình thành các cực tăng trưởng mới, các hành lang kinh tế mới và sự dịch chuyển của các dòng đầu tư, hạ tầng trên phạm vi cả nước".

Trong cách nhìn đó, bất động sản không chỉ hiện diện dưới hình hài của những khu đô thị mới. Xa hơn, đó là câu chuyện về việc góp phần hình thành những không gian phát triển, những động lực tăng trưởng và những cơ hội mới cho từng vùng đất.

Theo hướng ấy, hai giải thưởng cấp quốc gia mà T&T Homes vừa nhận được có lẽ không phải là đích đến. Chúng giống như một cột mốc trên hành trình dài hơn đã bắt đầu từ nhiều năm trước của T&T Group, khi một thế hệ đặt những viên gạch đầu tiên, và những thế hệ tiếp theo tiếp tục mở rộng con đường.

Phương Dung