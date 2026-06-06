UBND TPHCM vừa có báo cáo gửi Bộ Xây dựng về kế hoạch triển khai loạt dự án đường sắt đô thị (metro) trọng điểm giai đoạn 2026 - 2030.

Theo Nghị quyết số 06-NQ/TU của Thành ủy TPHCM, tổng nhu cầu vốn ước tính để hoàn thành mạng lưới hạ tầng huyết mạch này vào khoảng 17 tỷ USD.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, TPHCM dự kiến bổ sung tuyến metro Thủ Dầu Một - TPHCM vào danh mục các dự án ưu tiên hoàn thành trong giai đoạn 2026 - 2030, nâng tổng số tuyến metro dự kiến hoàn thành trong giai đoạn này lên 7 tuyến.

TPHCM mới hoàn thành gần 20km tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên). Ảnh: Hoàng Minh

Metro số 2 (Đoạn Bến Thành - Tham Lương): có tổng mức đầu tư hơn 55.000 tỷ đồng, với chiều dài gần 11,3km, trong đó hơn 9km đi ngầm. Đến nay, dự án đã hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng, ký kết hợp đồng EPC và chính thức khởi công ngày 15/1/2026. Hiện tại, dự án đang bám sát tiến độ và dự kiến hoàn thành vào năm 2030.

Metro số 2 (Đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm): dài khoảng 6,2km, được thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BT với tổng vốn hơn 36.700 tỷ đồng. Dự án này đã tổ chức khởi công vào ngày 29/4/2026, đặt mục tiêu hoàn thành đồng bộ trong năm 2030. Nhà đầu tư đang khẩn trương lập thiết kế triển khai sau thiết kế FEED và dự toán để trình duyệt.

Tuyến đường sắt đô thị Thủ Thiêm - Long Thành: Dự kiến khởi công trước ngày 2/7. Đây là tuyến đường sắt kết nối hai sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Long Thành, có chiều dài khoảng 47,7km, trong đó đoạn qua TPHCM dài 11,5km và đoạn qua Đồng Nai dài 36,2km. Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 175.000 tỷ đồng, gồm 19 ga (trong đó có 2 ga ngầm và 17 ga trên cao). Hiện nhà đầu tư đang hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi và các thủ tục liên quan để triển khai dự án, phấn đấu hoàn thành trong năm 2030.

Tuyến metro số 6 (Giai đoạn 1: Cảng HKQT Tân Sơn Nhất - Phú Hữu): Tuyến có tổng chiều dài 22,85km với tổng mức đầu tư dự kiến là 86.529 tỷ đồng. Ban Quản lý Đường sắt đô thị (MAUR) đã hoàn thành lập BCNCKT vào cuối tháng 4/2026. Theo kế hoạch, dự án sẽ được phê duyệt vào tháng 11/2026, khởi công vào tháng 12/2026 và hoàn thành thi công vào tháng 12/2030.

Tuyến metro Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên: Dài 32,8 km, tổng vốn đầu tư khoảng 55.000 tỷ đồng. Dự án cũng được lên kế hoạch phê duyệt trong tháng 11/2026, khởi công vào tháng 12/2026 và hoàn thành trong năm 2030.

Tuyến metro Thủ Dầu Một - Tao Đàn: Được điều chỉnh tăng chiều dài từ 21,87km lên khoảng 35km. Tuyến bắt đầu từ ga C0 (kết nối với tuyến Metro Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên) và kết thúc tại ga Tao Đàn, nơi giao cắt với tuyến metro số 2 (đoạn Bến Thành - Tham Lương). Theo phương án hiện nay, tuyến có khoảng 20km đi trên cao với 12 ga và khoảng 15km đi ngầm với 12 ga. Dự án dự kiến được phê duyệt trong tháng 11/2026, khởi công vào tháng 12/2026 và hoàn thành vào cuối năm 2030.

Tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ: Dài gần 54km, được động thổ ngày 19/12/2025 theo hình thức BOO (xây dựng - sở hữu - kinh doanh), với tổng vốn đầu tư hơn 100.000 tỷ đồng do nhà đầu tư tự thu xếp.

Hiện nay, kế hoạch bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đang được MAUR triển khai nhằm bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư trong tháng 11/2026.

Dự án dự kiến hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi và phê duyệt trong quý III/2026, khởi công quý IV/2026 và đặt mục tiêu đưa vào vận hành khai thác rất sớm, ngay trong năm 2028.