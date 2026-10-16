Không ồn ào mà bền bỉ, doanh số Toyota Veloz Cross vẫn đều đặn tăng trưởng và “bỏ túi” con số hơn 7.000 xe sau 9 tháng.

Thị trường ô tô Việt Nam vừa qua đã chứng kiến nhiều biến động với những nhịp chững kéo dài do tác động từ kinh tế lẫn giai đoạn tháng Ngâu. Tuy nhiên, bước sang giai đoạn cuối năm, bức tranh toàn cảnh đang dần lấy lại gam màu sáng. Trong đó, Toyota Veloz Cross nổi lên như một điểm sáng đáng chú ý khi ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng doanh số tích cực.

Doanh số tăng trưởng tích cực, củng cố sức cạnh tranh trong phân khúc

Báo cáo bán hàng mới nhất cho thấy, kết thúc tháng 9/2026, Toyota Veloz Cross đã giao thành công 602 xe đến tay khách hàng, tăng 48 xe so với tháng trước, tương đương mức tăng khoảng 8,7%. Đáng chú ý hơn cả là bức tranh tổng thể 9 tháng đầu năm, mẫu MPV này đạt mức doanh số 7.152 xe.

Veloz Cross sở hữu nhịp tăng đều đặn, duy trì sức hút đáng kể trong phân khúc.

Khi đặt lên bàn cân so sánh với cùng kỳ năm 2025 (6.225 xe), lượng xe Veloz Cross bán ra thị trường đã tăng trưởng xấp xỉ 14,9%. Kết quả này cho thấy sức hút của Veloz Cross vẫn được duy trì trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động. Dù có những thời điểm nhu cầu mua sắm chững lại, mẫu xe vẫn ghi nhận mức tăng trưởng tích cực xét trên tổng thể 9 tháng đầu năm.

Đà tăng trưởng ổn định này đã giúp đại diện nhà Toyota tạo ra một thế trận cạnh tranh đầy quyết liệt trong phân khúc MPV, tạo áp lực lên các mẫu xe đối thủ.

Duy trì sức hút nhờ giá trị sản phẩm và chính sách ưu đãi thiết thực

Sức hút của Veloz Cross không chỉ đến từ những giá trị thực dụng của sản phẩm mà còn được củng cố bởi các chương trình hỗ trợ mua xe được Toyota Việt Nam duy trì trong thời gian qua. Đầu tiên phải kể đến chiến lược kích cầu với các chương trình khuyến mại được duy trì xuyên suốt từ đầu năm. Những chính sách hỗ trợ chi phí ban đầu và ưu đãi lãi suất đã góp phần giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận mẫu MPV 7 chỗ này hơn.

Ưu đãi giảm phí trước bạ cùng lãi suất hấp dẫn được duy trì liên tục từ đầu năm tới nay góp phần tăng sức mua cho Veloz Cross.

Bước sang tháng 10/2026, hãng xe Nhật Bản tiếp tục triển khai chương trình ưu đãi hấp dẫn, giúp giảm đáng kể chi phí sở hữu xe ban đầu. Theo đó, khách hàng mua cả 2 phiên bản Veloz Cross đều được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và tặng kèm 1 năm bảo hiểm vật chất. Nhờ chính sách này, tổng giá trị hỗ trợ lên tới 75 triệu đồng đối với bản CVT Top và 73 triệu đồng đối với bản CVT.

Chưa dừng lại ở đó, Toyota còn mang đến thêm các giải pháp tài chính linh hoạt cho khách hàng mua xe trả góp bằng ưu đãi lãi suất vay 0% cố định trong 12 tháng đầu, hoặc gói ưu đãi lãi suất linh hoạt trong 24 tháng đầu tiên.

Bên cạnh các chương trình ưu đãi, những giá trị thực dụng của Veloz Cross cũng là yếu tố quan trọng duy trì sức hút với khách hàng. Với thiết kế 7 chỗ ngồi cùng khả năng bố trí không gian linh hoạt, Veloz Cross đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng.

Không chỉ chú trọng sự rộng rãi và tiện nghi, Veloz Cross còn được trang bị nhiều công nghệ hỗ trợ người lái và an toàn như Toyota Safety Sense, camera 360 độ trên phiên bản CVT Top. Đây là những yếu tố đáng cân nhắc đối với nhóm khách hàng gia đình. Khả năng vận hành tiết kiệm nhiên liệu cũng là một trong những lợi thế của Veloz Cross, góp phần tối ưu chi phí sử dụng hằng ngày.

Hệ thống dịch vụ, bảo dưỡng và phụ tùng của Toyota với mạng lưới đại lý rộng khắp không chỉ mang đến sự thuận tiện cho khách hàng mà còn ghi điểm về tính minh bạch và mức giá dễ tiếp cận trong quá trình sử dụng xe. Điều này có sức nặng rất lớn đối với nhóm khách hàng mua xe kinh doanh dịch vụ - những người luôn đặt bài toán hiệu quả kinh tế lên hàng đầu.

Mạng lưới đại lý rộng khắp, chi phí phù hợp, chất lượng đảm bảo giúp khách hàng an tâm trong suốt thời gian sử dụng.

Anh Quốc Bình, một chủ xe hiện đang chạy dịch vụ tại TP.HCM, chia sẻ: “Lúc đầu tôi cũng đắn đo nhiều dòng, nhưng cuối cùng chốt Veloz Cross vì thiết kế đẹp mà không gian lại cực kỳ rộng rãi. Chạy dịch vụ ròng rã suốt thời gian qua mới thấy chi phí nuôi xe nhẹ nhàng, ít tốn xăng”. Anh Bình cho biết anh ấn tượng bởi khả năng làm mát nhanh của hệ thống điều hòa, nhất là khi chở khách đi trong mùa nắng nóng.

Với sự kết hợp hài hòa giữa một sản phẩm đa dụng, chi phí vận hành thấp và những chính sách hỗ trợ tài chính thiết thực, Toyota Veloz Cross đang nắm giữ những lợi thế rất lớn trong phân khúc MPV 7 chỗ phổ thông. Kết quả tăng trưởng gần 15% sau 9 tháng đầu năm đang là bước đệm vững chắc để mẫu xe này duy trì đà tăng trưởng, hướng tới những kết quả kinh doanh tích cực trong quý cuối năm.

Thạch Thảo