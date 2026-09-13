Báo cáo bán hàng mới nhất do Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và Hyundai Thành Công công bố cho thấy sắc đỏ bao trùm toàn bộ phân khúc xe MPV trong tháng 8/2026. Tâm lý e ngại mua sắm trong "tháng cô hồn" (tháng 7 Âm lịch) đã khiến 100% các mẫu xe ghi nhận mức tăng trưởng âm. Tổng doanh số toàn phân khúc đạt 3.057 xe, giảm 34,9% so với mức 4.696 xe của tháng 7.

Tuy nhiên, giữa bối cảnh ảm đạm đó, thị trường lại chứng kiến một cú sốc lớn khi "nhà vua" Mitsubishi Xpander lại một lần nữa bị soán ngôi chỉ sau một tháng ngự trị

Toyota Innova Cross bất ngờ dẫn đầu

Toyota Innova Cross có lần thứ 2 để vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng khi bán được 829 xe trong tháng 8, bất chấp doanh số giảm 20,7% so với tháng 7. Nhờ biên độ giảm thấp nhất trong nhóm dẫn đầu giúp mẫu xe này vươn lên đỉnh bảng trong tháng 8.

Toyota Innova Cross có lần thứ 2 đứng đầu phân khúc MPV theo tháng trong năm 2026. Ảnh: Đại lý Toyota

Lũy kế 8 tháng đầu năm 2026, Innova Cross đạt 7.498 xe, dần bám đuổi các đối thủ xếp trên trong cuộc đua tổng năm. Việc đa dạng hóa nguồn cung và tệp khách hàng dịch vụ lẫn gia đình đang giúp Innova Cross đang dần lấy lại hào quang từng có.

Với việc chỉ bán được 668 xe, bốc hơi tới 38,3% so với tháng trước, Mitsubishi Xpander phải chấp nhận đứng ở vị trí thứ hai. Dù mất ngôi đầu trong tháng 8, nhưng nhìn vào bức tranh tổng thể, Xpander vẫn là bức tường thành khó xô đổ với doanh số cộng dồn năm 2026 đạt 9.542 xe và bỏ xa mọi đối thủ bám đuổi.

Dù vẫn giữ vững ở vị trí thứ 3 nhưng Toyota Veloz Cross cũng không tránh khỏi đà suy giảm tiếp tục đứng thứ ba với 554 xe, giảm 38,4% so với tháng 7. Doanh số cộng dồn của mẫu xe đạt 6.550 xe, thấp hơn Innova Cross 948 xe và duy trì vị thế trụ cột thứ hai của Toyota trong nhóm MPV.

KIA Carens vượt Carnival, Honda BR-V lao dốc không phanh

Ở nửa giữa bảng xếp hạng, trật tự cũng bị xáo trộn mạnh mẽ với sự cạnh tranh khốc liệt giữa các đại diện Hàn Quốc và Nhật Bản. KIA Carens tiếp tục tạo ra sự xáo trộn khi vượt "đàn anh" Carnival để đứng thứ 4.

KIA Carens ó mức giá tiếp cận dễ dàng hơn với nhóm khách hàng mua xe phục vụ gia đình. Ảnh: Thaco

KIA Carens bán được 271 xe trong tháng 8, giảm 36,4% so với tháng trước. Trong khi đó, KIA Carnival đạt 256 xe, giảm 44,5%. Chênh lệch 15 xe giúp Carens vượt Carnival, dù cả hai đều ghi nhận doanh số sụt giảm.

Tính chung 8 tháng đầu năm 2026, KIA Carens đạt 3.173 xe, cao hơn Carnival với 3.031 xe. Như vậy, KIA Carens không chỉ vượt đối thủ trong doanh số tháng mà còn đang nhỉnh hơn về kết quả cộng dồn.

Sự thay đổi thứ hạng này cho thấy cuộc cạnh tranh trong nhóm MPV của KIA đang diễn ra khá sát sao. Carnival có lợi thế về không gian và định vị cao cấp hơn, nhưng Carens lại có mức giá tiếp cận dễ dàng hơn với nhóm khách hàng mua xe phục vụ gia đình.

Đại diên của Hyundai là Stargazer leo lên vị trí thứ 6 với 153 xe bán ra, giảm 40% so với tháng 7. Cộng dồn 8 tháng năm 2026 đạt 2.397 xe. Phiên bản mới Stargazer X với mức giá dễ tiếp cận vẫn đang giúp mẫu xe này duy trì một lượng khách hàng ổn định dù bối cảnh khó khăn.

Trong khi đó, Honda BR-V là mẫu xe chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong tháng 8 với tỷ lệ sụt giảm đúng 50%, từ 262 xe của tháng trước xuống còn 131 xe. Rơi xuống vị trí thứ 7, BR-V đang cho thấy sự hụt hơi trong cuộc đua giá bán với các đối thủ đồng hương. Doanh số cộng dồn năm 2026 của BR-V đạt 1.663 xe.

Nhóm cuối bảng thiếu sức bật

Bốn vị trí cuối cùng không có sự thay đổi về mặt thứ tự so với tháng trước, chủ yếu là các mẫu xe có tệp khách hàng ngách hoặc đang trong giai đoạn chờ làm mới sản phẩm. Suzuki XL7 bán được 91 xe, sụt giảm 25,4% so với tháng 7, đứng thứ 8, lũy kế năm 2026 đạt 1.208 xe. Hyundai Custin đạt 61 xe, giảm 23,8%, xếp thứ 9.

Toyota Avanza Premio đứng thứ 10 với 26 xe, giảm 25,7%. Mẫu xe này hiện chủ yếu phục vụ khách hàng mua chạy dịch vụ nhưng cũng đang bị chính người anh em Veloz và Innova lấn át. Toyota Alphard tiếp tục đứng cuối bảng với 17 xe, giảm 37% so với tháng trước. Dù số lượng tuyệt đối thấp, đây là con số hoàn toàn bình thường đối với dòng xe có giá bán lên tới hàng tỷ đồng

Nhận định

Một trong những nguyên nhân có thể kể đến là yếu tố mùa vụ tháng Ngâu, thời điểm nhiều khách hàng có tâm lý hạn chế mua sắm những tài sản lớn như ô tô. Bên cạnh đó, sức mua chung của thị trường cũng chịu áp lực, khiến các mẫu xe MPV phổ thông giảm doanh số.

Mitsubishi Xpander vẫn là bức tường thành khó xô đổ ở phân khúc xe MPV. Ảnh: Ngô Minh

Bước sang tháng 9, khi hiệu ứng tâm lý "tháng Ngâu" qua đi, kết hợp cùng mùa mua sắm cuối năm rục rịch bắt đầu, phân khúc MPV được kỳ vọng sẽ tăng trở lại. Cuộc đua giành lại ngôi vương của Mitsubishi Xpander trước sự vươn lên mạnh mẽ của Toyota Innova Cross sẽ là tâm điểm đáng chú ý nhất.

Bên cạnh đó, các chương trình hỗ trợ trước bạ và ưu đãi xả kho từ đại lý sẽ là chất xúc tác mạnh mẽ định hình lại thứ hạng trong những tháng nước rút của năm 2026.

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