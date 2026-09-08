Thị trường ô tô Việt Nam bước vào tháng 9 với kỳ vọng sôi động trở lại khi tháng 7 Âm lịch dần khép lại, tâm lý e ngại mua sắm trong tháng Ngâu của một bộ phận khách hàng cũng theo đó được giải tỏa. Đây được xem là thời điểm thuận lợi để nhu cầu mua xe phục hồi sau giai đoạn trầm lắng.

Đón đầu đà tăng của thị trường, các hãng xe và đại lý đang đẩy mạnh chương trình ưu đãi, giảm giá để kích cầu. Đáng chú ý, phân khúc xe MPV giá rẻ tiếp tục chứng kiến cuộc đua khuyến mại khi nhiều mẫu xe được áp dụng mức giảm đáng kể, hướng tới nhóm khách hàng mua xe phục vụ gia đình, kinh doanh dịch vụ và cần một mẫu xe đa dụng với chi phí vừa phải.

Dưới đây là một số mẫu MPV đang được hãng và đại lý giảm giá trong tháng 9:

Hyundai Stargazer giảm đến 117 triệu

Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công (HTV) tỏ ra khá mạnh tay trong cuộc đua ưu đãi, giảm giá xe tháng 9. Trong đó, mẫu MPV giá rẻ Stargazer được giảm tới 117 triệu đồng trong tháng 9, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này xuống còn khoảng 452-498 triệu đồng.

Hyundai Stargazer đang được giảm giá mạnh trong tháng 9. Ảnh: HTV

Tuy nhiên, theo các đại lý, các xe được giảm giá mạnh như trên là Stargazer phiên bản cũ (VIN 2025). Trong khi đó, Hyundai Stargazer facelift 2026 chỉ được giảm ở mức vài chục triệu tuỳ đại lý và phiên bản. Một số đại lý còn tặng kèm bảo hiểm, phụ kiện hoặc hỗ trợ tài chính, khiến mẫu MPV Hàn Quốc tiếp tục tạo áp lực lớn lên các đối thủ Nhật Bản.

Toyota Veloz Cross và Avanza Premio được giảm 100% lệ phí trước bạ

Toyota Veloz Cross tiếp tục được hỗ trợ mạnh trong tháng 9 khi khách mua xe có thể nhận ưu đãi tương đương 100% lệ phí trước bạ, tặng một năm bảo hiểm vật chất và một số ưu đãi khác. Tổng giá trị quy đổi khoảng 73-75 triệu đồng, tùy phiên bản.

Toyota Veloz Cross được giảm 100% lệ phí trước bạ theo chính sách của hãng. Ảnh: TMV

Veloz Cross hiện có giá niêm yết khoảng 638 triệu đồng cho bản CVT và 660 triệu đồng cho bản CVT Top. Nếu tính riêng khoản hỗ trợ trước bạ cùng các quyền lợi đi kèm, chi phí mua xe chỉ từ 565-585 triệu đồng.

Cùng với Veloz Cross, Toyota Avanza Premio (giá niêm yết 558-598 triệu đồng) cũng được hưởng chương trình ưu đãi trong tháng 9 này. Khách mua xe được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ, kèm một năm bảo hiểm vật chất và các chính sách tài chính tùy chương trình. Tổng giá trị quy đổi khoảng 65-70 triệu đồng, tùy phiên bản.

Mitsubishi Xpander giảm 100% lệ phí trước bạ

Mitsubishi Xpander tiếp tục được hãng hỗ trợ mạnh trong tháng 9. Theo chương trình chính thức của Mitsubishi Motors Việt Nam (MMV), tất cả 4 phiên bản của Xpander được hỗ trợ số tiền tương đương 100% lệ phí trước bạ, kèm theo phiếu nhiên liệu từ 10-35 triệu đồng tuỳ phiên bản.

Ngoài giảm 100% lệ phí trước bạ cho tất cả phiên bản, khách mua Mitsubishi Xpander còn được tặng thêm phiếu nhiên liệu trị giá 10-35 triệu. Ảnh: MMV

Với giá niêm yết là 569-699 triệu đồng, ưu đãi về lệ phí trước bạ này tương đương với số tiền khoảng 57-70 triệu đồng. Như vậy, tổng giá trị ưu đãi cao nhất của Xpander đạt xấp xỉ 100 triệu đồng, tùy phiên bản.

Suzuki XL7 Hybrid giảm 100% lệ phí trước bạ

Suzuki XL7 Hybrid cũng đang được hãng xe Nhật Bản áp dụng ưu đãi mạnh tay dưới hình thức hỗ trợ toàn bộ lệ phí trước bạ trong tháng 9, cùng với đó là các gói quà tặng khác như bảo hiểm, bảo dưỡng...

Suzuki XL7 có lợi thế động cơ hybrid nhẹ, giúp tiết kiệm nhiên liệu. Ảnh: Hoàng Hiệp

XL7 Hybrid hiện được phân phối tại Việt Nam với một phiên bản, giá từ 599,9 triệu đồng. Với ưu đãi trên, mức giảm giá của XL7 tương đương 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế xuống còn khoảng 540 triệu đồng, chưa kể các khuyến mãi khác từ đại lý.

Honda BR-V được tăng ưu đãi lên 100% lệ phí trước bạ

Honda BR-V cũng là cái tên đáng chú ý trong cuộc đua giảm giá của phân khúc MPV trong tháng 9. Cụ thể, BR-V được hãng xe Nhật Bản nâng mức hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ. Đây là mức ưu đãi đáng kể đối với một mẫu MPV nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia.

Honda BR-V được tăng ưu đãi lên 100% lệ phí trước bạ trong tháng 9. Ảnh: HVN

Honda BR-V hiện có hai phiên bản gồm G giá 661 triệu đồng và L giá 705 triệu đồng. Với chính sách hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, giá trị ưu đãi có thể lên tới khoảng 66-71 triệu đồng tùy phiên bản. đưa giá xe sau ưu đãi tương đương khoảng 595 triệu đồng đối với bản G và 634 triệu đồng với bản L.

(Tổng hợp)

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