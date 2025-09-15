Tạo sức hút khác biệt

Tại triển lãm Thành tựu Đất nước diễn ra ở Trung tâm Triển lãm Quốc gia VEC (Đông Anh - Hà Nội), giữa hàng trăm gian hàng của các Thương hiệu quốc gia, Công ty Cổ phần Cơ điện Trần Phú (Trafuco) đã chọn hướng tiếp cận riêng, tạo nên một dấu ấn khác biệt và đầy cảm xúc.

Trần Phú Trafuco kết hợp không gian trưng bày với loạt hoạt động cộng đồng

Đối mặt với thách thức làm sao để nổi bật, Trần Phú - thương hiệu dây và cáp điện với bề dày lịch sử từ năm 1966 tại Việt Nam - đã triển khai loạt hoạt động bên lề. Bên cạnh việc đầu tư hệ thống màn hình LED panorama hiệu ứng 2D, 3D Motion, công nghệ 3D Hologram giới thiệu dây chuyền sản xuất hiện đại, điểm nhấn của gian hàng là hoạt động trao tặng hơn 15.000 phần quà, thu hút hàng vạn lượt khách ghé thăm mỗi ngày.

Cụ thể, những chiếc áo in hình cờ Tổ quốc, sticker và túi vải mang thông điệp “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” đã được trao cho khách tham quan. Theo đại diện thương hiệu, những món quà này là lời khẳng định cho niềm tự hào của thương hiệu "Made in Vietnam", không chỉ nhằm thu hút khách tham quan mà còn để kết nối với chủ đề chung của triển lãm tầm vóc.

Từ hoạt động thu hút đến trải nghiệm sản phẩm

Không chỉ dừng ở việc tạo ra bầu không khí sôi nổi và thiện cảm ban đầu, hoạt động này trở thành điểm tiếp xúc để doanh nghiệp giới thiệu sâu hơn về lịch sử phát triển, công nghệ sản xuất cũng như kiến thức nhận diện sản phẩm chính hãng.

Các bạn trẻ nhận quà kỷ niệm đặc biệt tại gian hàng Trần Phú

Một vị khách ghé thăm gian hàng chia sẻ: "Ban đầu tôi chỉ xếp hàng nhận quà cho con trai vì thấy chiếc áo rất đẹp và ý nghĩa. Nhưng khi bước vào trong, tôi thực sự ấn tượng với lịch sử gần 60 năm của thương hiệu. Nhân viên Trần Phú cũng hỗ trợ tư vấn tôi rất nhiệt tình về cách phân biệt sản phẩm chính hãng. Cảm ơn món quà nhỏ đã dẫn tôi đến một trải nghiệm giá trị."

Từ trải nghiệm này, có thể thấy Trần Phú đã xây dựng một hành trình [TN1] tiếp cận khách hàng liền mạch: thu hút bằng cảm xúc, giữ chân bằng sự chuyên nghiệp và củng cố niềm tin bằng chất lượng.

Ghi nhận từ sự kết nối với cộng đồng

Thương hiệu tạo được kết nối với nhiều thế hệ công chúng ghé thăm triển lãm

Tiếp tục có mặt tại Triển lãm Thành tựu Đất nước tới hết 15/9, gian hàng của Trần Phú Trafuco được đông đảo khách hàng ghi nhận nhờ cách tiếp cận đặt yếu tố cộng đồng làm trọng tâm. Doanh nghiệp không chỉ giới thiệu về lịch sử và dây chuyền sản xuất hiện đại, mà còn tạo sự gắn kết chân thành với công chúng tham quan.

Hoạt động trao tặng hàng nghìn phần quà mang hình ảnh cờ Tổ quốc và thông điệp “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” của Trần Phú Trafuco nhận được sự hưởng ứng, đồng thời được xem là một cách thể hiện trách nhiệm xã hội của thương hiệu. Đây là cầu nối để khách tham quan tiếp cận sâu hơn với câu chuyện về chất lượng và uy tín của Trần Phú trong suốt nhiều thập kỷ.

Hình ảnh áo in cờ Tổ quốc xuất hiện tại gian hàng Trần Phú Trafuco

Thực tế tại triển lãm cho thấy, ngay cả một thương hiệu công nghiệp vẫn có thể dễ dàng chạm đến trái tim công chúng nếu biết đặt mình trong dòng chảy chung của cộng đồng. Chính tinh thần gắn kết này đã làm nổi bật giá trị cốt lõi của thương hiệu quốc gia Trần Phú, vốn gắn liền với thông điệp “Bền mãi với thời gian”.

Minh Hòa