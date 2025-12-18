Trong bối cảnh thị trường ô tô Việt Nam bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt và sàng lọc mạnh mẽ, việc lựa chọn một thương hiệu để đầu tư hệ thống nhà phân phối không còn là quyết định dựa trên tăng trưởng ngắn hạn. Giới đầu tư ngày ưu tiên những thương hiệu có chiến lược rõ ràng, cam kết lâu dài, khả năng vận hành bền vững và cung cấp những sản phẩm đáp ứng thị hiếu của khách hàng.

Omoda & Jaecoo Việt Nam nổi lên như một điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư ô tô trên toàn quốc. Sự tăng trưởng nhanh của hệ thống nhà phân phối Omoda & Jaecoo không đến từ may mắn, mà là kết quả của một chiến lược được xây dựng có chủ đích, xoay quanh hai yếu tố then chốt: chiến lược dài hạn “Đến Việt Nam - Vì Việt Nam” và mô hình hợp tác cùng phát triển với hệ thống nhà phân phối.

Chiến lược dài hạn “Đến Việt Nam - Vì Việt Nam”: nền tảng tạo niềm tin đầu tư

Yếu tố đầu tiên khiến giới đầu tư lựa chọn Omoda & Jaecoo là chiến lược phát triển tại Việt Nam rõ ràng và nhất quán. Ngay từ khi gia nhập thị trường, Omoda & Jaecoo đã xác định Việt Nam không phải là thị trường thứ cấp, mà là điểm đến chiến lược trong kế hoạch phát triển dài hạn tại khu vực.

Hãng liên tục đưa về Việt Nam những mẫu xe mới nhất trong danh mục toàn cầu, đồng thời tập trung giới thiệu các công nghệ tiên tiến, phù hợp với điều kiện sử dụng và xu hướng tiêu dùng trong nước.

Nổi bật là Super Hybrid System (SHS) - công nghệ hybrid thế hệ mới hàng đầu thế giới, kết hợp khả năng vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu và tính linh hoạt cao trong nhiều điều kiện vận hành. Việc sớm triển khai các công nghệ lõi tại Việt Nam cho thấy cam kết lâu dài của thương hiệu, giúp nhà đầu tư yên tâm về vòng đời sản phẩm và tiềm năng tăng trưởng bền vững.

Không dừng lại ở sản phẩm, chiến lược “Đến Việt Nam - Vì Việt Nam” còn được thể hiện qua kế hoạch đầu tư nhà máy sản xuất và từng bước nội địa hóa, hướng tới chủ động nguồn cung và tối ưu chi phí trong dài hạn. Với giới đầu tư, đây là tín hiệu quan trọng cho thấy Omoda & Jaecoo chủ trọng đặt nền móng cho một hệ sinh thái phát triển lâu dài tại Việt Nam.

Song song với đó, các chính sách bán hàng và hậu mãi được thiết kế phù hợp với thị trường trong nước, lấy trải nghiệm khách hàng làm trọng tâm. Omoda & Jaecoo Việt Nam cam kết cung ứng phụ tùng trong vòng 48 giờ đối với các linh kiện thông dụng, với hai kho phụ tùng lớn tại Đồng Nai và Hải Phòng sẵn sàng phục vụ toàn quốc.

Việc đầu tư bài bản cho hậu mãi không chỉ nâng cao sự hài lòng của khách hàng, mà còn giúp nhà phân phối giảm áp lực vận hành - yếu tố then chốt đối với quyết định đầu tư dài hạn.

Hợp tác cùng phát triển với nhà phân phối

Yếu tố thứ hai tạo nên sức hút của Omoda & Jaecoo trong mắt giới đầu tư là mô hình hợp tác cùng phát triển với hệ thống nhà phân phối. Thương hiệu không coi nhà phân phối đơn thuần là điểm bán, mà là đối tác chiến lược trong một hệ sinh thái chung.

Ngay từ giai đoạn đầu, Omoda & Jaecoo Việt Nam đồng hành cùng nhà đầu tư trong việc lựa chọn vị trí, thiết kế showroom theo tiêu chuẩn toàn cầu, đào tạo đội ngũ bán hàng và kỹ thuật, cũng như hỗ trợ marketing và truyền thông. Cách tiếp cận này giúp nhà phân phối không “tự bơi” sau khi ký kết, đồng thời giảm đáng kể rủi ro trong quá trình vận hành.

Mục tiêu mà Omoda & Jaecoo hướng tới không chỉ là tăng trưởng doanh số, mà là phát triển toàn diện, từ bán hàng đến dịch vụ hậu mãi, nhằm đưa sản phẩm và chất lượng dịch vụ tốt nhất đến với khách hàng. Đáng chú ý, chiến lược mở rộng hệ thống của Omoda & Jaecoo được triển khai theo hướng tăng trưởng có chọn lọc, ưu tiên những đối tác có năng lực tài chính, kinh nghiệm và tầm nhìn dài hạn.

Có thể thấy, sức hút của Omoda & Jaecoo trong mắt các nhà đầu tư ô tô Việt Nam không đến từ một yếu tố đơn lẻ, mà là sự cộng hưởng giữa chiến lược dài hạn. Khi sản phẩm và công nghệ được cập nhật liên tục, hậu mãi được đầu tư bài bản và chính sách hợp tác minh bạch, việc hệ thống nhà phân phối tăng trưởng mạnh mẽ trở thành kết quả tất yếu.