Theo báo cáo vừa công bố ngày 6/12 của Cục Thống kê - Bộ Tài chính, trong tháng 11/2025 ước tính có tổng cộng 67.156 chiếc ô tô mới, bao gồm cả xe sản xuất trong nước và xe nhập khẩu được bổ sung cho thị trường Việt Nam. Con số này tăng mạnh 17,1% so với tháng 10 (57.343 chiếc).

Trong đó, sản lượng ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước tháng 11 ước đạt 50.900 chiếc, tăng 24,1% so với tháng 10 và tăng 8,2% so với tháng 11/2024. Đây chính là kỷ lục sản xuất trong một tháng của ngành ô tô Việt Nam trong năm 2025.

Tổng cộng trong 11 tháng qua, các nhà sản xuất ô tô trong nước xuất xưởng ước đạt 425.600 chiếc, tăng tới 37,4% so với cùng kỳ năm 2024. Sản lượng ô tô nói trên thể hiện nỗ lực cao của các nhà sản xuất ô tô trong nước thời gian vừa qua.

Tháng 11 vừa qua ghi nhận lượng xe mới sản xuất trong nước ở mức kỷ lục trong năm. Ảnh: VF

Với ô tô nhập khẩu nguyên chiếc, ước tính có 16.256 xe được nhập về Việt Nam trong tháng 11 vừa qua với tổng giá trị 456 triệu USD. Con số này giảm nhẹ 0,5% về lượng nhưng lại tăng 6,0% về giá trị so với tháng 10 (với 16.343 chiếc, trị giá 430 triệu USD).

Cộng dồn trong 11 tháng đầu năm 2025, ước tính đã có 187.620 xe ô tô được nhập khẩu nguyên chiếc vào Việt Nam với giá trị ước đạt 4,327 tỷ USD; tăng 16,8% về lượng và 30,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024.

Điều này cho thấy, các nhà nhập khẩu ô tô ngày càng chú trọng đưa về nước những mẫu xe có giá trị cao hơn trong thời gian gần đây, thay vì tập trung vào các dòng xe giá rẻ, giá trị thấp.

Thị trường ô tô Việt Nam đang bước vào thời gian cao điểm nhất của mùa mua sắm cuối năm, cũng là thời kỳ chứng kiến làn sóng giảm giá, khuyến mãi mạnh nhất từ trước đến nay từ nhiều hãng xe.

Giới chuyên môn nhận định, đây là “thời điểm vàng” để người tiêu dùng mua xe với mức giá hấp dẫn nhất, trong bối cảnh nguồn cung dồi dào, áp lực tồn kho lớn khiến các hãng buộc phải tung ưu đãi sâu để kích cầu.

