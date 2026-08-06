Đón nhịp phát triển trung tâm mới

Việc sắp xếp đơn vị hành chính và thành lập phường Bình Dương (TP.HCM) mở ra không gian phát triển mới cho khu vực từng là trung tâm hành chính, công nghiệp và dịch vụ của tỉnh Bình Dương.

Từ vị thế "thủ phủ công nghiệp", khu vực đang chuyển mình theo định hướng trở thành trung tâm khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo. Sự hiện diện của các trung tâm R&D, doanh nghiệp công nghệ cao cùng đội ngũ chuyên gia, kỹ sư và nhân lực chất lượng cao đang từng bước hình thành một "trung tâm chất xám" mới.

Bên cạnh đó, khu vực vòng xoay Chu Văn An được quy hoạch thành điểm nhấn của trung tâm mới với quảng trường, trung tâm thương mại, văn hóa, giải trí và ga trung tâm tuyến Metro số 1 Bình Dương, kết nối tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên trong tương lai.

Khu vực vòng xoay Chu Văn An được định hướng phát triển thành trung tâm mới với nhiều công trình hạ tầng và tiện ích đô thị

Khi hạ tầng giao thông, giao thương và các chức năng đô thị dần hoàn thiện, giá trị bất động sản tại khu vực không chỉ phụ thuộc vào vị trí mà còn gắn với khả năng kết nối trong tổng thể phát triển đô thị. Đây cũng là nền tảng tạo lợi thế cho các dự án được quy hoạch bài bản tại trung tâm mới như Nam Mekong Grand Plaza.

Hướng đến mô hình tổ hợp căn hộ tại trung tâm

Theo thông tin từ đơn vị phát triển dự án, Nam Mekong Grand Plaza được quy hoạch gồm 2 tòa tháp cao 30 tầng, cung cấp 1.622 căn hộ hạng sang. Dự án nằm gần khu vực quảng trường trung tâm và nhà ga Metro theo quy hoạch, được kỳ vọng hưởng lợi từ quá trình hoàn thiện hạ tầng và sự phát triển của khu vực trong thời gian tới.

Dự án Nam Mekong Grand Plaza với hai tòa tháp nổi bật tại trung tâm phường Bình Dương. Ảnh phối cảnh

Thay vì phát triển theo mô hình căn hộ truyền thống, Nam Mekong Grand Plaza được định hình từ triết lý "Bất động sản dòng chảy" - ý tưởng xuyên suốt trong quy hoạch, kiến trúc và trải nghiệm sống, lấy cảm hứng từ sự hình thành của các đô thị lớn trên thế giới.

Dự án được kiến tạo từ bốn dòng chảy: dưỡng lành, năng lượng, giao thương và thặng dư. Mỗi dòng chảy đại diện cho một lớp giá trị, từ không gian sống xanh, khả năng kết nối đến tiềm năng phát triển kinh tế và gia tăng giá trị tài sản theo thời gian, tạo nên dấu ấn riêng của Nam Mekong Grand Plaza trên thị trường căn hộ hạng sang.

Triết lý này được thể hiện qua ngôn ngữ kiến trúc lấy cảm hứng từ hình ảnh "thác xanh giữa bầu trời", với các mảng xanh giật cấp trên hai tòa tháp, vừa tạo điểm nhấn thẩm mỹ, vừa mở rộng không gian xanh và không gian mở trong dự án.

Đa dạng sản phẩm, hướng đến nhu cầu an cư

Bên cạnh dấu ấn kiến trúc, hệ sản phẩm cũng là điểm nhấn trong định hướng phát triển của Nam Mekong Grand Plaza. Dự án giới thiệu nhiều loại hình căn hộ gồm studio, 2 phòng ngủ, 3 phòng ngủ và penthouse, đáp ứng nhu cầu đa dạng từ người trẻ, chuyên gia đến các gia đình hiện đại và nhóm khách hàng tìm kiếm không gian sống hạng sang.

Nam Mekong Grand Plaza phát triển nhiều dòng căn hộ tạo sự lựa chọn đa dạng cho khách hàng. Ảnh phối cảnh

Theo đơn vị phát triển, việc đa dạng hóa loại hình sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng, từ người trẻ tìm kiếm căn hộ vừa phải đến các gia đình cần không gian rộng hơn. Dòng penthouse hướng đến khách hàng đề cao sự riêng tư, tầm nhìn rộng và trải nghiệm sống khác biệt.

Các căn hộ được thiết kế tối ưu công năng, tăng khả năng đón ánh sáng tự nhiên, lưu thông không khí và kết nối không gian theo thiết kế mở, mang lại cảm giác thông thoáng.

Bên cạnh đó, Nam Mekong Grand Plaza phát triển hệ tiện ích cân bằng Thân - Tâm - Trí với hồ bơi, khu thể thao, phòng gym, không gian sinh hoạt cộng đồng, vườn cảnh quan trên cao và cầu kính tại tầng 20.

Hệ tiện ích được quy hoạch đồng bộ, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, thư giãn và kết nối cộng đồng của cư dân. Ảnh phối cảnh

Các tiện ích được bố trí trong một tổng thể thống nhất, kết hợp giữa không gian xanh và các khu chức năng, hướng đến môi trường sống cân bằng giữa vận động, nghỉ ngơi và các hoạt động cộng đồng.

Ở thời điểm thị trường căn hộ hạng sang tại khu vực trung tâm Bình Dương ngày càng khan hiếm, sự xuất hiện của Nam Mekong Grand Plaza hướng tới biểu tượng sống mới, nơi hội tụ các dòng chảy của hạ tầng, giao thương, thiên nhiên cùng tiềm năng gia tăng giá trị bền vững. Nhằm đưa không gian sống hạng sang đến gần hơn với khách hàng, sự kiện Khai trương Văn phòng và Nhà mẫu dự án sẽ được tổ chức vào ngày 11/8/2026.

Thông tin chi tiết về Nam Mekong Grand Plaza:

Hotline: 090 460 59 59

(Nguồn: Nam Mê Kông Group)