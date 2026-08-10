Lớp Kirov (Project 1144 Orlan) – Nga Điểm làm nên sức mạnh huyền thoại của Kirov chính là kho vũ khí đồ sộ. Mỗi tàu có thể mang theo 20 tên lửa hành trình chống hạm P-700 Granit (NATO gọi là SS-N-19 Shipwreck), có khả năng mang đầu đạn hạt nhân hoặc thông thường, với tầm bắn lên đến 625km. Bên cạnh đó, Kirov còn được trang bị hệ thống phòng không đa tầng với 12 bệ phóng tên lửa S-300F Fort (phiên bản hải quân của S-300), 2 hệ thống Osa-MA và các pháo phòng không AK-130 cùng hệ thống phòng thủ tầm cực gần Kashtan CIWS. Động cơ hạt nhân cho phép Kirov hoạt động gần như không giới hạn về tầm xa và tốc độ, mang lại khả năng triển khai sức mạnh toàn cầu. Hệ thống radar và sonar tiên tiến giúp tàu có khả năng trinh sát và phát hiện mục tiêu từ xa, đóng vai trò là trung tâm chỉ huy và kiểm soát cho các nhóm tác chiến hải quân. Đô đốc Nakhimov là tàu tuần dương hạt nhân lớp Kirov thứ 3 của Nga. Ảnh: The Drive

Lớp Slava (Project 1164 Atlant) – Nga Điểm nhấn của lớp Slava là 16 ống phóng tên lửa hành trình chống hạm P-500 Bazalt (NATO gọi là SS-N-12 Sandbox), sau này được nâng cấp lên P-1000 Vulkan. Những tên lửa này được bố trí nổi bật ở hai bên thân tàu, tạo nên hình ảnh đặc trưng và khả năng tấn công mạnh mẽ vào các mục tiêu tàu chiến lớn. Tương tự như Granit, Bazalt/Vulkan cũng có thể mang đầu đạn hạt nhân hoặc thông thường. Slava còn được trang bị hệ thống phòng không S-300F Fort với 64 tên lửa, cùng với các hệ thống phòng không tầm ngắn Osa-MA và pháo AK-130. Khả năng phòng thủ chống ngầm của tàu cũng được đảm bảo với ngư lôi và rocket chống ngầm. Hiện tại, Nga vẫn duy trì một số tàu lớp Slava trong biên chế, đóng vai trò quan trọng trong các hạm đội của mình, đặc biệt ở Biển Đen và Thái Bình Dương. Tuần dương hạm tên lửa Moskva là chiến hạm thuộc lớp Slava do Liên Xô chế tạo và đưa vào biên chế từ năm 1983. Ảnh: Wikipedia

Lớp Ticonderoga – Mỹ Với lượng giãn nước khoảng 9.800 tấn, Ticonderoga không phải là tàu lớn nhất, nhưng sức mạnh của nó nằm ở khả năng tích hợp và điều phối tác chiến vượt trội. Hệ thống Aegis với radar mảng pha AN/SPY-1 cho phép tàu theo dõi hàng trăm mục tiêu cùng lúc và dẫn bắn tên lửa phòng không SM-2, SM-3, SM-6 với độ chính xác cao. Ngoài phòng không, Ticonderoga còn sở hữu khả năng tấn công mạnh mẽ với 122 ống phóng thẳng đứng (VLS) Mark 41, có thể chứa nhiều loại tên lửa khác nhau như tên lửa hành trình Tomahawk để tấn công mục tiêu trên đất liền, tên lửa chống ngầm ASROC và các tên lửa phòng không SM-2. Khả năng mang đa dạng vũ khí trong VLS giúp Ticonderoga cực kỳ linh hoạt trong mọi tình huống chiến đấu. Với hơn 20 chiếc được đóng và nhiều chiếc vẫn đang hoạt động tích cực, lớp Ticonderoga đã và đang là xương sống của Hải quân Mỹ, từ phòng thủ tên lửa đạn đạo đến hỗ trợ các hoạt động tấn công. Tàu USS America. (Ảnh: Hải quân Mỹ)