Điểm làm nên sức mạnh huyền thoại của Kirov chính là kho vũ khí đồ sộ. Mỗi tàu có thể mang theo 20 tên lửa hành trình chống hạm P-700 Granit (NATO gọi là SS-N-19 Shipwreck), có khả năng mang đầu đạn hạt nhân hoặc thông thường, với tầm bắn lên đến 625km.
Bên cạnh đó, Kirov còn được trang bị hệ thống phòng không đa tầng với 12 bệ phóng tên lửa S-300F Fort (phiên bản hải quân của S-300), 2 hệ thống Osa-MA và các pháo phòng không AK-130 cùng hệ thống phòng thủ tầm cực gần Kashtan CIWS.
Động cơ hạt nhân cho phép Kirov hoạt động gần như không giới hạn về tầm xa và tốc độ, mang lại khả năng triển khai sức mạnh toàn cầu. Hệ thống radar và sonar tiên tiến giúp tàu có khả năng trinh sát và phát hiện mục tiêu từ xa, đóng vai trò là trung tâm chỉ huy và kiểm soát cho các nhóm tác chiến hải quân.
Lớp Slava (Project 1164 Atlant) – Nga
Điểm nhấn của lớp Slava là 16 ống phóng tên lửa hành trình chống hạm P-500 Bazalt (NATO gọi là SS-N-12 Sandbox), sau này được nâng cấp lên P-1000 Vulkan. Những tên lửa này được bố trí nổi bật ở hai bên thân tàu, tạo nên hình ảnh đặc trưng và khả năng tấn công mạnh mẽ vào các mục tiêu tàu chiến lớn. Tương tự như Granit, Bazalt/Vulkan cũng có thể mang đầu đạn hạt nhân hoặc thông thường.
Slava còn được trang bị hệ thống phòng không S-300F Fort với 64 tên lửa, cùng với các hệ thống phòng không tầm ngắn Osa-MA và pháo AK-130. Khả năng phòng thủ chống ngầm của tàu cũng được đảm bảo với ngư lôi và rocket chống ngầm.
Hiện tại, Nga vẫn duy trì một số tàu lớp Slava trong biên chế, đóng vai trò quan trọng trong các hạm đội của mình, đặc biệt ở Biển Đen và Thái Bình Dương.
Lớp Ticonderoga – Mỹ
Với lượng giãn nước khoảng 9.800 tấn, Ticonderoga không phải là tàu lớn nhất, nhưng sức mạnh của nó nằm ở khả năng tích hợp và điều phối tác chiến vượt trội. Hệ thống Aegis với radar mảng pha AN/SPY-1 cho phép tàu theo dõi hàng trăm mục tiêu cùng lúc và dẫn bắn tên lửa phòng không SM-2, SM-3, SM-6 với độ chính xác cao.
Ngoài phòng không, Ticonderoga còn sở hữu khả năng tấn công mạnh mẽ với 122 ống phóng thẳng đứng (VLS) Mark 41, có thể chứa nhiều loại tên lửa khác nhau như tên lửa hành trình Tomahawk để tấn công mục tiêu trên đất liền, tên lửa chống ngầm ASROC và các tên lửa phòng không SM-2. Khả năng mang đa dạng vũ khí trong VLS giúp Ticonderoga cực kỳ linh hoạt trong mọi tình huống chiến đấu.
Với hơn 20 chiếc được đóng và nhiều chiếc vẫn đang hoạt động tích cực, lớp Ticonderoga đã và đang là xương sống của Hải quân Mỹ, từ phòng thủ tên lửa đạn đạo đến hỗ trợ các hoạt động tấn công.
Tàu khu trục Type 055 (Lớp Renhai) – Trung Quốc
Type 055 nổi bật với thiết kế tàng hình tiên tiến, giảm thiểu tiết diện radar, cùng với hệ thống điện tử và cảm biến tích hợp hiện đại. Tàu được trang bị 112 ống phóng thẳng đứng (VLS) đa năng, có thể phóng nhiều loại tên lửa khác nhau như tên lửa phòng không tầm xa HHQ-9B, tên lửa hành trình chống hạm YJ-18, tên lửa tấn công mặt đất YJ-18A và tên lửa chống ngầm. Khả năng mang theo số lượng lớn và đa dạng các loại tên lửa này cho phép Type 055 thực hiện nhiều nhiệm vụ từ phòng không hạm đội, chống hạm, chống ngầm đến tấn công mục tiêu trên bộ.
Hệ thống radar mảng pha chủ động (AESA) tiên tiến, cung cấp khả năng phát hiện và theo dõi mục tiêu vượt trội. Type 055 được thiết kế để hoạt động như một tàu chỉ huy và phòng không chính cho các nhóm tác chiến tàu sân bay của Trung Quốc.