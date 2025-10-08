Theo trang The Drive, tàu tuần dương hạt nhân Đô đốc Nakhimov đã chính thức tham gia các cuộc thử nhiệm trên biển từ đầu tháng 8 năm nay, đánh dấu sự trở lại sau 28 năm nâng cấp và sửa chữa.

Đô đốc Nakhimov là tàu tuần dương hạt nhân lớp Kirov thứ 3 của Nga, nhưng đã phải nằm cảng do trục trặc về động cơ kể từ năm 1997. Sau khi tàu tuần dương tên lửa Moskva bị Ukraine đánh chìm và tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov dự kiến sẽ bị loại biên, tàu Đô đốc Nakhimov được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng của Hải quân Nga trong thời gian tới.

Tàu tuần dương hạt nhân Đô đốc Nakhimov của Nga. Ảnh: The Drive

Tàu Đô đốc Nakhimov có chiều dài 250m, chiều rộng 28,5m, lượng choán nước đạt 26.000 tấn. Chiến hạm này sử dụng 2 lò phản ứng hạt nhân KN-3 và động cơ hơi nước để hỗ trợ. Tàu có thể đạt tốc độ tối đa khoảng 60km/h.

Ở thời điểm mới được chế tạo, tàu tuần dương của Nga được trang bị 20 tên lửa chống hạm P-700 Granit, 96 tên lửa phòng không tầm xa 48N6 (tầm bắn 90-150km), 128 tên lửa phòng không tầm trung 9M330 (tầm bắn 45km), 40 tên lửa phòng không tầm ngắn 9M33 (tầm bắn 10km) và 8 pháo tự động tầm gần AK-630M.

Theo các chuyên gia, dù rất mạnh mẽ cách đây vài thập kỷ, nhưng các loại vũ khí trên đã không còn phù hợp trong môi trường tác chiến hiện đại. Sau khi nâng cấp, tàu Đô đốc Nakhimov đang sở hữu 174 ống phóng tên lửa, trong đó có khoảng 78 ống dành cho các loại tên lửa tầm xa như Kalibr, Oniks và Zircon. 96 ống phóng còn lại được sử dụng cho tên lửa phòng không 40N6, tương tự với hệ thống S-400. Bên cạnh đó, tàu Đô đốc Nakhimov còn được lắp đặt thêm 6 hệ thống Pantsir-M và nhiều pháo tự động AK-192M.

Với tầm bắn 400km và tốc độ đánh chặn vượt Mach 14 (hơn 17.000 km/h), tên lửa 40N6 được tin có thể bảo vệ chiến hạm Nga khỏi mọi loại nguy cơ trên không, từ máy bay ném bom, tiêm kích đến tên lửa hành trình và thậm chí cả tên lửa siêu thanh.

Giới quan sát đánh giá, tàu tuần dương hạt nhân của Nga đang có một kho vũ khí vô cùng mạnh mẽ, thậm chí vượt trội hơn nhiều chiến hạm của Mỹ, Nhật Bản hay Trung Quốc. Tuy vậy, điểm yếu lớn nhất của tàu Đô đốc Nakhimov vẫn là radar và hệ thống tác chiến điện tử. Dù radar MR-800 cũ, có từ thời Liên Xô đã được thay thế bằng radar MR-650, nhưng chúng vẫn không được đánh giá quá cao.