Đây không phải mâu thuẫn. Đây là nhu cầu có thật của tầng lớp thành đạt đô thị, và thị trường bất động sản cao cấp toàn cầu đang phản ứng một cách rất rõ ràng.

Theo Coldwell Banker Global Luxury - The Report 2026, doanh số biệt thự biệt lập cao cấp tăng 4,2% so với 2024 và 3,7% so với 2023, khi sự riêng tư, không gian và tiện ích wellness trở thành ưu tiên hàng đầu của giới thượng lưu. Đáng chú ý, theo những chuyên gia môi giới hàng đầu tại Hà Nội, tất cả những yếu tố này còn phải đính kèm thêm một lưu ý quan trọng bậc nhất: đó là khoảng cách kết nối đến lõi trung tâm không nên quá 30 phút.

Trong bối cảnh đó, bài toán đặt ra cho người mua thượng lưu tại Hà Nội là cần đủ gần lõi trung tâm Phố cổ để không đánh mất nhịp công việc, nhưng cũng cần đủ tách biệt để xây dựng và chăm chút cho một không gian sống thực sự phục hồi. Thị trường có một khái niệm cho dòng sản phẩm này: "connected retreat" - những bất động sản vừa kết nối, vừa biệt lập. Và nguồn cung đáp ứng đồng thời cả hai tiêu chí này không nhiều.

Noble Palace Long Bien, bộ sưu tập 172 dinh thự hạng sang phiên bản giới hạn của Sunshine Group đang tọa lạc tại chính tâm điểm giao thoa đó.

172 dinh thự giới hạn tại Noble Palace Long Bien được định vị ở phân khúc S.VIP, đề cao tính riêng tư, an ninh và chất lượng sống

Tọa lạc tại lõi Khu đô thị Công viên Công nghệ Phần mềm, dự án này chỉ mất 10 - 15 phút để chạm tới Hoàn Kiếm qua siêu cầu Trần Hưng Đạo đồng thời kết nối nhanh chóng đến Sân bay Nội Bài. Vị trí này đảm bảo cho những chủ nhân bận rộn có thể hiện diện tức thời tại trung tâm hành chính - kinh tế, nhưng cũng mở ra một lối về bình yên ngay khi rời khỏi cabin xe.

Sự khác biệt vượt trội của Noble Palace Long Bien còn ở khả năng tiếp cận sân golf Long Biên chỉ trong 5 phút di chuyển, giúp định hình một môi trường sống trong lành, khoáng đạt, dễ dàng kết nối đam mê và thực hiện nhiều cuộc gặp gỡ quan trọng ngay trên sân golf. Chủ nhân cũng dễ dàng tiếp cận các tiện ích hàng đầu khu đông chỉ trong vòng 5 - 10 phút, bao gồm Trung tâm thương mại Aeon Mall, bệnh viện đa khoa Tâm Anh, bệnh viện đa khoa Đức Giang và các trường quốc tế danh tiếng như Alexandre Yersin, BIS, Wellspring…

Đó là câu chuyện của kết nối. Còn về sự tách biệt: vành đai sinh thái gần 20ha mặt nước trong bán kính 2km điều hòa vi khí hậu, lọc bỏ tạp âm phố thị theo đúng nghĩa đen. Sự riêng tư được nâng tầm ở mức cao nhất với 100% dinh thự sở hữu bể bơi và sân vườn riêng cùng không gian đa năng tùy biến - chủ nhân có thể thiết kế thành phòng chiếu phim, cigar lounge hay nơi trưng bày, thưởng thức rượu độc đáo.

100% dinh thự Noble Palace Long Bien sở hữu bể bơi và sân vườn riêng, kiến tạo không gian sống biệt lập, nơi sự riêng tư được đặt lên chuẩn mực cao nhất

Hệ tiện ích nội khu độc đáo được kiến tạo dựa trên triết lý "Quiet Luxury” với clubhouse sang trọng, vườn hoàng gia châu Âu tinh xảo, hồ bơi sinh thái, quầy bar chìm ngoài trời… Tất cả sẽ tạo ra những khoảng lặng quý giá giúp chủ nhân cân bằng, tái tạo năng lượng, tinh thần giữa dòng đời hối hả. Bên cạnh đó, sự an tâm của cư dân còn được đảm bảo bởi hệ thống an ninh đa lớp kết hợp công nghệ hiện đại, vận hành bền bỉ 24/7.

Noble Palace Long Bien sở hữu một hệ sinh thái xanh đắt giá, mang đến cho cư dân những đặc quyền tận hưởng không gian sống trong lành, biệt lập và đậm chất nghỉ dưỡng

Tính đến tháng 3/2026, Sunshine Group công bố 100% các căn Noble Palace Long Bien đã cất nóc và đang thi công xây tường, nhiều căn đã triển khai công đoạn hoàn thiện.

