Tại xã Mễ Sở, sáng 2/4, Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng 20 suất đất là tài sản của UBND xã Mễ Sở.

Theo đó, các suất đất đấu giá đều là đất ở tại nông thôn, có thời hạn sử dụng lâu dài. Diện tích các suất đất từ 68,8-142 m2/suất. Giá khởi điểm từ 24 triệu đồng đến hơn 40,2 triệu đồng/m2, tương đương mỗi suất đất có giá khởi điểm từ hơn 1,8 tỷ đến trên 5,7 tỷ đồng.

Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại Phòng Kinh tế xã Mễ Sở và trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt đến 17h ngày 30/3.

Hình thức đấu giá từng suất đất bằng bỏ phiếu kín trực tiếp một vòng tại phiên đấu giá, mở kết quả công khai. Phương thức trả giá lên theo bước giá. Bước giá là 100.000 đồng/m2. Phiên đấu giá sẽ được tổ chức tại Nhà văn hóa xã Mễ Sở.

Hưng Yên đấu giá 130 lô đất tại các xã Mễ Sở, Hiệp Cường và Đoàn Đào trong tháng 4.

Tại xã Đoàn Đào, Công ty Đấu giá hợp danh Sao Mai Group sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng 79 suất đất là tài sản của UBND xã Đoàn Đào vào sáng 5/4.

79 suất đất được đấu giá cho nhân dân làm nhà ở tại Khu tái định cư và đấu giá quyền sử dụng đất xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ (cũ).

Diện tích các suất đất từ 100-196,1 m2/suất. Đơn giá từ 12 triệu đồng đến hơn 16,5 triệu đồng/m2, tương đương mỗi suất đất có giá khởi điểm từ 1,2 tỷ đến hơn 3,2 tỷ đồng.

Người tham gia đấu giá cần nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Sao Mai Group; tại UBND xã Đoàn Đào hoặc được chuyển phát qua thư bảo đảm về địa chỉ của công ty trước 17h ngày 1/4.

Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp một vòng với từng suất đất, phương thức trả giá lên. Phiên đấu giá sẽ được tổ chức tại Nhà văn hóa xã Đoàn Đào.

Tại xã Hiệp Cường, chiều 5/4, Công ty Đấu giá hợp danh Sao Mai Group sẽ tiếp tục tổ chức đấu giá quyền sử dụng 31 suất đất là tài sản của UBND xã Hiệp Cường.

Theo đó, diện tích các suất đất từ 84,8-119,7 m2. Đơn giá từ 20-26,4 triệu đồng/m2, tương đương mỗi suất đất có giá khởi điểm từ hơn 1,7 tỷ đến trên 3,1 tỷ đồng.

Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá trực tiếp tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Sao Mai Group; tại UBND xã Hiệp Cường hoặc được chuyển phát qua thư bảo đảm về địa chỉ của công ty trước 17h ngày 1/4.

Đồng thời, người tham gia phải nộp tiền đặt trước bằng 40% giá khởi điểm trên từng suất đất đấu giá trước 17h ngày 1/4.

Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp một vòng tại phiên đấu giá đối với từng suất đất, phương thức trả giá lên. Phiên đấu giá sẽ được tổ chức tại Nhà văn hóa xã Hiệp Cường.