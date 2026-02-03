Những chiếc xe bồn luôn được trang bị tất cả các giải pháp an toàn. Đính kèm theo đó là hình ảnh phía sau xe bồn có gắn một sợi xích nhỏ bằng kim loại.

Mỗi chiếc xe bồn chở xăng dầu đều được gắn một sợi xích nhỏ bằng kim loại ở phía đuôi xe. Ảnh: Petrolimex

Trên fanpage của một doanh nghiệp xăng dầu, đơn vị này tiết lộ, phía sau mỗi chiếc xe bồn chở xăng dầu luôn có một sợi xích đóng vai trò là “vệ sĩ thầm lặng”.

Nhiệm vụ của sợi xích là khử tĩnh điện (earthing). Theo đó, khi xe chạy, ma sát với không khí sinh ra tĩnh điện. Sợi dây xích kim loại chạm đất giúp giải phóng ngay lập tức lượng điện tích này, ngăn chặn hoàn toàn nguy cơ chập cháy do phóng tia lửa điện.

“Đó là lý do các xe chở hàng thông thường không cần đến thiết bị này, nhưng với xe chở nhiên liệu là quy chuẩn bắt buộc”, doanh nghiệp tiết lộ.