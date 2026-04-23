Giữa dòng đời mênh mông, mỗi bước chân ta đi đều là một sự lựa chọn. Có những lúc tĩnh lặng như đá, cũng có lúc mạnh mẽ vươn cao như những tia nước Hồ Thiên Cảnh

Ốc đảo mát rượi dưới bóng gương thần kỳ

Điểm độc đáo nhất giúp An Hảo hút khách chính là khả năng giải nhiệt tự nhiên từ hệ thống hạ tầng năng lượng sạch. Những dãy pin mặt trời nối dài bất tận tạo thành một mái che khổng lồ, ngăn cản toàn bộ bức xạ nhiệt chiếu trực tiếp xuống mặt đất.

Không gian bên dưới những tấm pin luôn duy trì mức nhiệt độ thấp hơn bên ngoài đáng kể, tạo ra một luồng khí mát mẻ lưu thông liên tục. Kết hợp với những làn gió lồng lộng thổi về từ cánh rừng nguyên sinh của Núi Cấm, nơi đây trở thành một "máy lạnh tự nhiên" khổng lồ giữa lòng thung lũng.

Du khách có thể thong dong dạo bước trên những con đường nội khu sạch sẽ, cảm nhận hơi thở của đất trời mà không hề thấy mệt mỏi vì nắng nóng. Hồ Thiên Cảnh nằm ở trung tâm khu tham quan với mặt nước trong vắt như gương cũng góp phần điều hòa không khí, mang lại cảm giác thư thái tuyệt đối. Đây là không gian lý tưởng để các gia đình tổ chức những buổi dã ngoại nhẹ nhàng, trẻ em có thể chạy nhảy vui đùa trong bóng mát mà cha mẹ không phải lo lắng về sức khỏe dưới cái nắng tháng Tư.

Một góc nhìn choáng ngợp về An Hảo Solar Farm. Hàng trăm ngàn tấm pin như "ngàn đôi mắt" hứng trọn ánh nắng để tạo ra nguồn điện sạch

Trải nghiệm du mục độc bản giữa lòng An Giang

Ngoài công nghệ hiện đại, An Hảo còn sở hữu một "hệ sinh thái dưới mái pin" sinh động và gần gũi.

Mỗi sinh vật đều có một câu chuyện riêng, hãy cứ bước đi và tận hưởng những điều đẹp đẽ ngay bên cạnh bạn

Điểm nhấn khiến giới trẻ và các bạn nhỏ mê mẩn chính là những đàn cừu trắng muốt cùng đàn thỏ đáng yêu được chăn thả tự do cạnh bên rừng pin. Hình ảnh những chú cừu nhởn nhơ gặm cỏ trên thảm xanh mướt tạo nên một khung cảnh thanh bình như những thảo nguyên xa xôi tại Ninh Thuận hay vùng đất du mục quốc tế. Bạn có thể tận tay cho chúng ăn, vuốt ve lớp lông mềm mại và lưu lại những khoảnh khắc check-in độc nhất vô nhị mà ít nơi nào có được.

Dưới chân bạn là con đường, bên cạnh là điều tuyệt diệu

Sự kết hợp giữa nông nghiệp công nghệ cao và du lịch sinh thái tại đây mang lại giá trị trải nghiệm rất thực. Trong hành trình khám phá xã Núi Cấm mới, An Hảo hiện lên như một điểm dừng chân hiện đại nhưng vẫn giữ trọn linh hồn của vùng đất huyền thoại Thất Sơn. Hãy để kỳ nghỉ lễ của bạn trở nên ý nghĩa hơn bằng cách chạm vào nguồn năng lượng sạch và tận hưởng sự bình yên giữa đại ngàn xanh thẳm.

Khu du lịch Điện mặt trời An Hảo

Địa chỉ: ĐT948, ấp An Thạnh, xã Núi Cấm, An Giang

Fanpage: https://www.facebook.com/@kdldienmattroianhao

SĐT: 02966 264 264

Email: kdldienmattroianhao@gmail.com

Thiên Quang