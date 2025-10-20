Rạch Giá sau hợp nhất trở thành phường đông dân nhất cả nước, với mật độ dân số hơn 5.500 người/km², tạo nên một đơn vị hành chính đô thị đông đúc, sôi động và đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong cơ cấu phát triển kinh tế của tỉnh An Giang. Nơi đây cũng hội tụ nhiều địa điểm du lịch mà du khách không thể bỏ lỡ.

Đình thần Nguyễn Trung Trực. Ảnh: Trần Tuyên

Đình thần Nguyễn Trung Trực - nơi thờ người Anh hùng dân tộc nổi tiếng với câu nói: “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây”.

Cảm phục và tôn kính người anh hùng bị thực dân Pháp xử chém tại Rạch Giá, người dân địa phương đã lập bài vị thờ ông tại Lăng Cá Ông. Hằng năm, dịp lễ giỗ của ông (26 đến 28/8 âm lịch) thu hút hàng triệu người đến tham dự.

Chùa Tam Bảo. Ảnh: Trần Tuyên

Chùa Tam Bảo (hay còn gọi chùa Sắc Tứ Tam Bảo) toạ lạc trên đường Sư Thiện Ân, được xây dựng đơn sơ từ hàng trăm năm trước. Năm 1940, chùa được hoà thượng Trí Thiền làm nơi cất giấu vũ khí cùng các tài liệu, truyền đơn chuẩn bị cho khởi nghĩa Nam Kỳ.

Tháng 6/1941, thực dân Pháp khám xét chùa, bắt giam Hòa thượng Trí Thiền. Tại Côn Đảo, Hòa thượng tuyệt thực để phản đối chế độ lao tù hà khắc và viên tịch không lâu sau đó.

Tương truyền chùa Tam Bảo được vua Gia Long ban sắc phong “Sắc Tứ Tam Bảo Tự”. Tấm sắc phong được cho là bị mất trong thời kỳ bị giặc Pháp đàn áp những năm thập niên 30-40 thế kỷ XX.

Cổng Tam quan. Ảnh: Trần Tuyên

Cổng Tam quan nằm trên đường Nguyễn Trung Trực, thuộc trục đường chính của phường. Công trình được xem như biểu tượng của du lịch Rạch Giá, là “chứng nhân” lịch sử cho sự phát triển của phường ven biển và gắn liền với đời sống tinh thần của người dân địa phương.

Xây dựng từ năm 1955, tổng thể kiến trúc của công trình bao gồm 3 cổng hình vòng cung mềm mại, với một cổng lớn ở giữa và hai cổng nhỏ hai bên. Phía trên mỗi cổng là phần mái 2 tầng, mang đậm phong cách cổng đình, làng Việt Nam khi xưa.

Nhà bảo tàng An Giang. Ảnh: Trần Tuyên

Nhà bảo tàng An Giang có tuổi đời trên 100 năm, vốn là dinh thự của một địa chủ thời phong kiến, mang sự kết hợp độc đáo giữa nét kiến trúc phương Đông và phương Tây. Công trình rộng khoảng 2.000m², được xem là tòa nhà có kiến trúc đẹp và cổ kính nhất ở địa phương còn được lưu giữ đến nay.

Bên trong bảo tàng hiện trưng bày nhiều chuyên đề liên quan đến vùng đất, con người, lịch sử địa phương. Trong đó, chuyên đề văn hóa Óc Eo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang (cũ) là một hạng mục trưng bày rất hấp dẫn với nhiều hiện vật quý hiếm được tìm thấy tại đây.

Toàn cảnh khu lấn biển đầu tiên của cả nước. Ảnh: Phương Vũ

Rạch Giá sở hữu khu lấn biển đầu tiên của cả nước với diện tích 420ha, sẽ là địa điểm mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm bất ngờ và thú vị. Bãi biển nhân tạo trải dài 2km với nước biển trong xanh, cát trắng cùng các công trình công ích, dịch vụ, khu giải trí đi kèm.

Công viên An Hoà rực rỡ về đêm. Ảnh: Phương Vũ

Công viên An Hoà là điểm đến nằm dưới chân cầu Rạch Sỏi, được thiết kế đẹp mắt với hệ thống chiếu sáng, vườn hoa, cây xanh. Đặc biệt, công viên còn sở hữu một vòng quay mặt trời với độ cao lên đến 20m. Từ trên vòng quay, du khách có thể chiêm ngưỡng cảnh biển rực rỡ.

Bến tàu Rạch Giá. Ảnh: Nguyễn Huế

Bến tàu Rạch Giá không chỉ là điểm trung chuyển quan trọng đi các đảo như Phú Quốc, Nam Du mà còn là địa điểm du lịch "hot" để ngắm cảnh, chụp ảnh, đặc biệt là vào lúc bình minh và hoàng hôn. Du khách có thể đến đây để chụp ảnh với kiến trúc trụ cầu độc đáo, ngắm nhìn khung cảnh tấp nập của các con tàu và biển cả.