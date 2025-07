Giải pháp ưu việt loại bỏ ung thư sớm đường tiêu hóa

Nội soi cắt tách dưới niêm mạc (ESD - Endoscopic Submucosal Dissection) là thủ thuật nội soi can thiệp tiên tiến, là giải pháp ưu việt trong loại bỏ các polyp lớn, tổn thương tiền ung thư hoặc ung thư giai đoạn sớm ống tiêu hóa. Kỹ thuật này cho phép loại bỏ hoàn toàn các tổn thương mà không cần phẫu thuật mổ mở, giúp bảo tồn trọn vẹn cấu trúc của lòng ống tiêu hóa.

Để thực hiện cắt tách dưới niêm mạc ESD, sau khi đánh dấu ranh giới tổn thương trên bề mặt niêm mạc, bác sĩ sẽ thực hiện tiêm phồng để tách biệt khối tổn thương khỏi lớp cơ bên dưới. Tiếp đó, bác sĩ thực hiện bóc tách tỉ mỉ tổn thương thành một mảng nguyên vẹn. Nhờ vậy, khối tổn thương được loại bỏ với độ chính xác cao mà không xâm lấn đến lớp cơ sâu.

Nội soi cắt tách dưới niêm mạc ESD là giải pháp ưu việt điều trị ung thư sớm đường tiêu hóa hiệu quả cao, an toàn, ít đau đớn

Theo BS. Nguyễn Tiến Sơn - Phó khoa Tiêu hóa, BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh, nhờ tính chất xâm lấn tối thiểu, ESD có nhiều ưu thế vượt trội so với các phương pháp phẫu thuật truyền thống, đặc biệt với các tổn thương ung thư giai đoạn sớm.

“Người bệnh gần như không đau đớn, thời gian hồi phục nhanh, nhiều trường hợp có thể trở lại sinh hoạt bình thường chỉ sau 2-3 ngày mà không cần điều trị hỗ trợ thêm”, BS. Nguyễn Tiến Sơn chia sẻ.

Với ưu thế vượt trội, ESD đã trở thành kỹ thuật được ứng dụng rộng rãi tại Nhật Bản, Hàn Quốc… Từ năm 2024, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc đã đưa ESD vào thực hiện thường quy, giúp nhiều bệnh nhân điều trị ung thư nhẹ nhàng, không cần phẫu thuật.

Hy vọng mới cho bệnh nhân ung thư tiêu hóa

Bệnh nhân T.Đ.T (71 tuổi) là một trường hợp điển hình được can thiệp cắt tách dưới niêm mạc thành công tại BVĐK Hồng Ngọc. Trong lần nội soi tiêu hóa định kỳ, ông T được phát hiện 2 khối u dạ dày dù không có triệu chứng bất thường nào.

Đáng nói, tổn thương có kích thước lớn, vị trí phức tạp: 1 khối ở hang vị, 1 khối u ở bờ cong nhỏ dạ dày. Bệnh nhân tuổi cao, nhiều bệnh nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, suy thượng thận đang điều trị hormone, khiến việc điều trị trở nên phức tạp.

Với mong muốn giúp người bệnh bảo tồn toàn bộ dạ dày và tránh can thiệp xâm lấn, ekip bác sĩ Hồng Ngọc đã hội chẩn kỹ lưỡng và quyết định thực hiện ESD. Ca can thiệp kéo dài hơn 3 giờ do khối u vừa lớn, vừa ở vị trí khó tiếp cận. Kết quả sinh thiết sau đó xác định tổn thương ở bờ cong nhỏ dạ dày.

BS. Nguyễn Tiến Sơn và ekip đang thực hiện nội soi cắt tách dưới niêm mạc ESD cho bệnh nhân T

Dù thời gian can thiệp dài, ông T vẫn tỉnh táo, không đau đớn hay mệt mỏi sau thủ thuật. “Tôi từng bảo các con rằng nếu phải mổ mở thì thôi, bố không mổ nữa. May mắn gặp được các bác sĩ Hồng Ngọc và kỹ thuật hiện đại thế này, tôi chỉ ngủ một giấc, tỉnh dậy khỏe mạnh, không đau, không khó chịu gì”, ông T phấn khởi chia sẻ.

Theo thống kê từ các trường hợp bệnh nhân được can thiệp cắt tách dưới niêm mạc ESD tại BVĐK Hồng Ngọc, gần 100% bệnh nhân không có triệu chứng đau bụng hay khó chịu sau can thiệp. Khoảng 80% người bệnh có thể ra viện sau 2-3 ngày, chỉ những trường hợp bệnh nhân tuổi cao, có nhiều bệnh nền cần theo dõi lâu hơn.

“Do bệnh nhân không phải trải qua cơn đau, hệ tiêu hóa cũng gần như không bị ảnh hưởng nên người bệnh có tinh thần thoải mái, hồi phục nhanh chóng, ra viện sớm và tiết kiệm chi phí điều trị”, BS. Nguyễn Tiến Sơn phân tích.

Tuy nhiên, BS. Sơn cũng nhấn mạnh, kỹ thuật cắt tách dưới niêm mạc ESD chỉ được chỉ định cho trường hợp ung thư giai đoạn sớm, chưa xâm lấn sâu và chưa có di căn hạch hay di căn xa. Vì vậy, việc nội soi tiêu hóa định kỳ là yếu tố then chốt giúp phát hiện tổn thương từ khi còn ở giai đoạn có thể điều trị triệt để qua ESD.

“Người trên 40 tuổi, dù không có triệu chứng, vẫn nên thực hiện nội soi tiêu hóa định kỳ để tầm soát ung thư sớm. Ngoài ra, những người từng có polyp, mắc bệnh dạ dày - đại tràng hoặc có tiền sử gia đình bị ung thư đại trực tràng cũng cần khám sàng lọc thường xuyên để phát hiện bệnh và điều trị kịp thời”, BS. Sơn khuyến cáo.

