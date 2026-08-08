Theo mô hình tính toán của họ, việc khoan sâu vào bên trong tiểu hành tinh rồi kích nổ một thiết bị hạt nhân có sức công phá tương đương nhiều quả bom nguyên tử Hiroshima có thể là phương án hiệu quả nhất để ngăn chặn kịch bản tận thế.

Nghiên cứu này có thể cung cấp cơ sở tham khảo cho công tác thiết kế kỹ thuật các biện pháp phòng thủ trước những tiểu hành tinh lớn gần Trái Đất. Ảnh: dottedyeti – stock.adobe.com

Ý tưởng này gợi nhớ đến bộ phim khoa học viễn tưởng nổi tiếng Armageddon, trong đó một nhóm phi hành gia được cử lên không gian để khoan vào lõi tiểu hành tinh và đặt bom hạt nhân nhằm cứu Trái Đất khỏi thảm họa diệt vong.

Theo nghiên cứu do các nhà khoa học thuộc Học viện Công nghệ Phương tiện phóng Trung Quốc (China Academy of Launch Vehicle Technology) tại Bắc Kinh thực hiện, việc kích nổ thiết bị hạt nhân bên trong tiểu hành tinh sẽ tạo ra hiệu ứng phá hủy lớn hơn rất nhiều so với việc cho phát nổ trên bề mặt.

Nhóm nghiên cứu nhận định kết quả này có thể trở thành cơ sở tham khảo quan trọng cho việc thiết kế các hệ thống phòng thủ chống lại những tiểu hành tinh cỡ lớn có quỹ đạo cắt ngang Trái Đất trong tương lai.

Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh thế giới liên tục ghi nhận các vụ tiểu hành tinh bay sượt qua Trái Đất. Chỉ riêng trong tháng 5 vừa qua, một thiên thể có kích thước tương đương xe buýt đã bay cách hành tinh của chúng ta khoảng 90.000km.

Khoảng cách này tuy an toàn về mặt thiên văn nhưng vẫn được xem là rất gần đối với các vật thể di chuyển với vận tốc hàng chục nghìn kilomet mỗi giờ.

NASA cảnh báo còn tới 15.000 tiểu hành tinh đủ sức xóa sổ cả một thành phố

Các nhà khoa học của NASA từ lâu đã cảnh báo rằng vẫn còn khoảng 15.000 tiểu hành tinh có đường kính hàng trăm mét chưa được phát hiện.

Chúng đủ nhỏ để dễ dàng lọt khỏi mạng lưới quan sát hiện nay nhưng vẫn đủ lớn để gây ra vụ nổ có sức tàn phá xóa sổ hoàn toàn một thành phố nếu va chạm với Trái Đất.

Điều đáng lo ngại là thời gian cảnh báo đối với những thiên thể như vậy có thể chỉ kéo dài từ vài ngày đến vài tuần.

Khoảng thời gian quá ngắn khiến nhiều phương án phòng thủ hành tinh hiện nay gần như không thể triển khai kịp.

Một ví dụ là sứ mệnh DART của NASA. Năm 2022, cơ quan này đã điều khiển một tàu vũ trụ đâm trực tiếp vào tiểu hành tinh Dimorphos nhằm làm thay đổi quỹ đạo của nó.

Sứ mệnh thành công trong việc chứng minh con người có thể làm lệch hướng một tiểu hành tinh, nhưng phương pháp này đòi hỏi thời gian chuẩn bị rất dài và phải phát hiện mục tiêu từ nhiều năm trước.

Bom hạt nhân có thể là lựa chọn cuối cùng trước ngày tận thế

Theo nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Space: Science & Technology, trong trường hợp chỉ còn rất ít thời gian trước khi va chạm, phương án khả thi nhất có thể là đưa một thiết bị hạt nhân vào sâu bên trong tiểu hành tinh rồi kích nổ.

Để đánh giá tính khả thi, các nhà nghiên cứu đã xây dựng mô phỏng máy tính với nhiều kịch bản giả định, trong đó các tiểu hành tinh lao về phía Trái Đất với vận tốc khoảng 9,7 km/giây.

Họ tiếp tục thay đổi kích thước, vận tốc và quỹ đạo của các thiên thể để đánh giá hiệu quả của từng phương án phòng thủ khác nhau.

Kết quả mô phỏng cho thấy một tiểu hành tinh có đường kính khoảng 50 mét có thể bị phá hủy hoàn toàn bằng vụ nổ hạt nhân công suất 300 kiloton, tương đương sức công phá của khoảng 20 quả bom nguyên tử từng được thả xuống Hiroshima.

Trong khi đó, để phá hủy một tiểu hành tinh khổng lồ có đường kính gần 1km sẽ cần đến thiết bị hạt nhân có công suất khoảng 3 megaton.

Một phát hiện đáng chú ý khác là vị trí đặt thiết bị hạt nhân ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả của vụ nổ.

Theo mô phỏng, nếu đầu đạn được đặt ở độ sâu khoảng 100 mét bên trong tiểu hành tinh, tốc độ thay đổi quỹ đạo của thiên thể sau vụ nổ sẽ lớn gấp ba lần so với trường hợp chỉ kích nổ ở vị trí nông hơn.

Lý do là năng lượng của vụ nổ được truyền trực tiếp vào cấu trúc bên trong, tạo ra lực đẩy mạnh hơn thay vì thất thoát ra môi trường không gian.

Tuy nhiên, để thực hiện thành công một nhiệm vụ như vậy là thách thức kỹ thuật vô cùng lớn. Các nhà khoa học cho rằng nhân loại phải phát hiện mối đe dọa từ rất sớm để có đủ thời gian thiết kế, chế tạo và phóng một tàu vũ trụ mang theo cả hệ thống khoan lẫn thiết bị hạt nhân tới mục tiêu.

Điều này đồng nghĩa với việc công nghệ tên lửa, điều hướng không gian sâu và hệ thống khoan tự động sẽ phải đạt độ tin cậy rất cao.

Dù còn nhiều rào cản, nhóm nghiên cứu tin rằng công trình của họ mang ý nghĩa chiến lược quan trọng trong việc nâng cao năng lực ứng phó của nhân loại trước các mối đe dọa từ va chạm tiểu hành tinh trong tương lai.

(Theo NY Post, Space)