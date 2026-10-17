Áp dụng giải pháp đa tác động - bù nước điện giải, bảo vệ niêm mạc ruột và tái tạo hệ vi sinh - là một giải pháp toàn diện giúp phục hồi đường tiêu hóa toàn diện cho trẻ khi mắc tiêu chảy.

Đi ngoài nhiều lần không phải là điều đáng lo nhất

Khi con mắc tiêu chảy, đi ngoài nhiều lần trong ngày, không ít ba mẹ lập tức tìm cách cắt cơn tiêu chảy càng nhanh càng tốt. Thậm chí, chủ động kiêng khem chặt chẽ trong ăn uống vì sợ đường ruột phải hoạt động nhiều hơn.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, ở trẻ nhỏ, số lần đi ngoài chưa phải là yếu tố duy nhất quyết định mức độ đáng lo. Điều dễ bị bỏ quên hơn chính là lượng nước và điện giải mất đi sau mỗi lần tiêu chảy. Đây cũng là yếu tố có thể khiến tình trạng của trẻ xấu đi nhanh nếu không được xử lý đúng cách.

Bé bị tiêu chảy - Ba mẹ cần xử trí sao cho đúng?. Ảnh: Trí Khang

Tiêu chảy là một trong những vấn đề sức khỏe đáng lưu ý ở trẻ nhỏ. Theo Tổ chức Y tế. Thế giới (WHO) công bố năm 2024, mỗi năm thế giới ghi nhận gần 1,7 tỷ ca tiêu chảy ở trẻ em; bệnh hiện là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ ba ở trẻ từ 1 - 59 tháng tuổi. Một trong những nguy cơ nghiêm trọng nhất của tiêu chảy là mất nước và điện giải, bởi mỗi lần đi ngoài đều khiến cơ thể tiếp tục thất thoát dịch. Nếu không được bù kịp thời, tình trạng này có thể tiến triển nhanh, đặc biệt ở trẻ nhỏ.

Sai lầm phổ biến: Ép con kiêng cữ khi tiêu chảy

Tại Việt Nam, theo điều tra của Tổng cục Thống kê năm 2020 - 2021, hơn 6/10 trẻ bị tiêu chảy được bổ sung dung dịch bù nước và điện giải (Oresol), nhưng cứ 5 trẻ thì chỉ có 1 trẻ được cho uống nhiều hơn bình thường trong thời gian mắc bệnh. Đáng lưu ý, vẫn còn khoảng 1/5 trẻ không nhận được bất kỳ thuốc hay hình thức điều trị nào.

Không chỉ việc bù nước, việc nên cho trẻ ăn thế nào trong những ngày tiêu chảy cũng dễ khiến phụ huynh lúng túng. Trẻ nên được bù dịch và tiếp tục ăn các thực phẩm giàu dinh dưỡng, bao gồm cả sữa mẹ, trong thời gian mắc bệnh. Duy trì dinh dưỡng phù hợp giúp hạn chế tình trạng sụt cân và nguy cơ suy dinh dưỡng sau đợt tiêu chảy.

Bù nước điện giải là bước can thiệp cốt lõi trong xử trí tiêu chảy ở trẻ em. Ảnh: Trí Khang

Giải pháp hỗ trợ giải quyết vòng lặp tiêu chảy bằng giải pháp đa tác động

Khi bị tiêu chảy, hệ tiêu hóa của trẻ phải đối mặt với nhiều vấn đề cùng lúc: nước và điện giải bị thất thoát, niêm mạc ruột có thể bị kích ứng, trong khi cân bằng hệ vi sinh đường ruột cũng có thể bị xáo trộn, đặc biệt ở những trường hợp tiêu chảy kéo dài hoặc tái phát. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, một giải pháp hỗ trợ hiệu quả trong tiêu chảy nên hướng đến nhiều mục tiêu cùng lúc: giúp giảm số lần đi ngoài, hỗ trợ bù nước và điện giải, đồng thời bảo vệ niêm mạc ruột và góp phần duy trì cân bằng đường ruột.

Bên cạnh đó, trong thời gian chăm sóc trẻ bị tiêu chảy tại nhà, ba mẹ cần theo dõi cả dấu hiệu mất nước và những biểu hiện cảnh báo khác để đưa trẻ đến cơ sở y tế khi cần thiết.

Dấu hiệu gợi ý mất nước có thể bao gồm: trẻ khát nhiều, bứt rứt hoặc quấy khóc bất thường, mắt trũng; ở mức độ nặng hơn, trẻ có thể lừ đừ, khó đánh thức hoặc không uống được/uống rất kém. WHO khuyến cáo trẻ có dấu hiệu mất nước cần được nhân viên y tế đánh giá để xác định mức độ và xử trí phù hợp.

Ngoài mất nước, ba mẹ cũng nên đưa trẻ đi khám nếu tiêu chảy kéo dài, có máu trong phân hoặc xuất hiện những biểu hiện khiến trẻ không thể tiếp tục bù dịch bằng đường uống. WHO đặc biệt khuyến cáo tham vấn nhân viên y tế khi trẻ bị tiêu chảy kéo dài, có máu trong phân hoặc có dấu hiệu mất nước.

Catidral Plus - Giải pháp hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân tiêu chảy cấp và mạn tính

Catidral Plus - Giải pháp phối hợp 3 thành phần. Ảnh: Trí Khang

Được phát triển dựa trên nguyên lý phối hợp 3 thành phần, bột pha Catidral Plus mang đến hướng chăm sóc toàn diện bệnh nhân toàn diện thông qua sự phối hợp giữa các thành phần trong cùng một gói uống. Theo nhà sản xuất, trong sản phẩm có chứa Diosmectite - một loại đất sét tự nhiên có đặc tính hấp phụ, giúp giữ lại lượng dịch dư thừa trong lòng ruột, hỗ trợ cải thiện độ đặc của phân; đồng thời có khả năng hấp phụ một số tác nhân có hại và tạo lớp bảo vệ trên niêm mạc đường tiêu hóa.

Các chất điện giải trong sản phẩm với hàm lượng phù hợp, hỗ trợ bù lại lượng nước và điện giải thất thoát trong quá trình tiêu chảy. PHGG (Guar gum thủy phân một phần) là một dạng chất xơ hòa tan được sử dụng trong công thức. PHGG cũng được biết đến trong dinh dưỡng đường ruột nhờ đặc tính prebiotic, tức có thể trở thành cơ chất cho hệ vi sinh đường ruột.

Sản phẩm được bào chế dạng bột pha uống, sử dụng cho trẻ em trên 2 tuổi và người lớn theo liều khuyến cáo. Sản phẩm được nhập khẩu nguyên hộp từ Ý và phân phối chính hãng tại Việt Nam bởi Công ty TNHH Thương mại Trí Khang.

Hiện sản phẩm đã có mặt tại hệ thống nhà thuốc FPT Long Châu và các nhà thuốc uy tín trên toàn quốc.

(Nguồn: Công ty TNHH Thương mại Trí Khang)